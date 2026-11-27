Laut einer Mitteilung von Uber vom Freitag kontrolliert der US-Konzern nach Ablauf der weiteren Annahmefrist 87,13 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Nach der regulären Frist waren es noch 66,56 Prozent. Der Wert enthält allerdings auch den schon vorher gehaltenen Altanteil von rund 24,8 Prozent sowie Derivate mit Lieferrecht. Der Preis blieb unverändert: 41,50 Euro je Aktie in bar. Für das gesamte Unternehmen hatte Uber im Sommer in einer SEC-Mitteilung rund 14,8 Milliarden Dollar genannt.

Ein wichtiger Baustein ist Prosus: Der Großaktionär hat sich laut Quellen unwiderruflich verpflichtet, rund 16,8 Prozent anzudienen. Gründer und Vorstandschef Niklas Östberg hatte Ende Oktober außerbörslich 1.174.600 Aktien zu 36,80 Euro abgegeben, zusammen rund 43 Millionen Euro, wie eine Stimmrechts- beziehungsweise Directors-Dealings-Meldung zeigt.