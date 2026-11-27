Die Delivery-Hero-Aktie (Xetra: DHER, ISIN DE000A2E4K43) steht nach dem Ende der weiteren Annahmefrist vor einem Wendepunkt: Uber hält inzwischen rund 87 Prozent des Berliner Essenslieferdienstes. Trotzdem liegt der Kurs deutlich unter dem Angebot von 41,50 Euro. Wer die Lücke verstehen will, muss auf die Zeitachse blicken.
Delivery-Hero-Aktie: Uber hält 87 Prozent – doch der Kurs bleibt 11 Prozent unter dem Angebot
Delivery-Hero-Aktie: Uber kontrolliert nach der Nachfrist 87,13 Prozent der Anteile und bietet 41,50 Euro bar – doch die Aktie notiert bei rund 36,80 Euro. Was der Abschlag verrät.
Steckbrief
- Unternehmen
- Delivery Hero SE
- Handelssymbol
- DHER (Xetra)
- ISIN
- DE000A2E4K43
- Sitz
- Berlin
- Letzte Prognose 2026
- Umsatz +18 bis 20 %, bereinigtes EBITDA 980 Mio. bis 1,02 Mrd. €
Stand: 27.11.2026, Angaben laut Unternehmens- und Börsenmeldungen, Kurs vom Freitagvormittag
Der Stand
Wie viel von Delivery Hero gehört Uber jetzt?
Laut einer Mitteilung von Uber vom Freitag kontrolliert der US-Konzern nach Ablauf der weiteren Annahmefrist 87,13 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Nach der regulären Frist waren es noch 66,56 Prozent. Der Wert enthält allerdings auch den schon vorher gehaltenen Altanteil von rund 24,8 Prozent sowie Derivate mit Lieferrecht. Der Preis blieb unverändert: 41,50 Euro je Aktie in bar. Für das gesamte Unternehmen hatte Uber im Sommer in einer SEC-Mitteilung rund 14,8 Milliarden Dollar genannt.
Ein wichtiger Baustein ist Prosus: Der Großaktionär hat sich laut Quellen unwiderruflich verpflichtet, rund 16,8 Prozent anzudienen. Gründer und Vorstandschef Niklas Östberg hatte Ende Oktober außerbörslich 1.174.600 Aktien zu 36,80 Euro abgegeben, zusammen rund 43 Millionen Euro, wie eine Stimmrechts- beziehungsweise Directors-Dealings-Meldung zeigt.
Das Rätsel
Warum notiert die Delivery-Hero-Aktie unter dem Angebot?
Am Freitagvormittag kostete die Delivery-Hero-Aktie an der Xetra rund 36,80 bis 36,90 Euro, also etwa 4,70 Euro oder gut 11 Prozent weniger als Uber zahlen will. Der Grund liegt in der Zeit: Uber rechnet mit dem Vollzug erst im zweiten Halbjahr 2027. Bis dahin braucht es die Fusionskontrolle, unter anderem durch die EU-Kommission, und weitere Freigaben. Wer heute kauft, bekommt das Geld also frühestens in rund einem Jahr, und nur, wenn alles glatt läuft.
Aus Marktsicht dürfte der Abschlag daher zwei Dinge einpreisen: den Zinsvorteil, den Anleger bis zum Vollzug aufgeben, und das Restrisiko, dass Behörden Auflagen machen oder das Geschäft verzögern. Wie groß beide Anteile sind, lässt sich von außen nicht sauber trennen.
Das Geschäft
Wie steht das Unternehmen selbst da?
Operativ liefert Delivery Hero weiter Wachstum. Im dritten Quartal 2026 bearbeitete die Plattform rund 1,0 Milliarden Bestellungen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg auf 13,93 Milliarden Euro, bereinigt um Währungseffekte ein Plus von 13,6 Prozent. Der Umsatz erreichte 4,35 Milliarden Euro, bereinigt ein Plus von 22 Prozent. Im Zuge der Zahlen hob das Management die Prognose für 2026 an.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|GMV-Wachstum
|+10 bis 12 %
|Umsatzwachstum
|+18 bis 20 %
|Bereinigtes EBITDA
|980 Mio. bis 1,02 Mrd. €
|Freier Cashflow
|über 300 Mio. €
Primärquelle (Investor Relations) wurde nicht direkt geprüft.
Quelle: Delivery Hero, Zahlen zum dritten Quartal 2026 (Update vom 28.10.2026), laut onlinemarktplatz.de
Strategischer Umbau
Delivery Hero verkauft nach Medienberichten das Geschäft in 14 Ländern an SSW Partners für rund 1,4 Milliarden Euro.
Zusagen von Uber
Uber sichert den Berliner Hauptsitz bis mindestens 2029 und Investitionen von 2 Milliarden Euro in Deutschland zu. Einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag soll es drei Jahre lang nicht geben.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Delivery-Hero-Aktie und zum Kursziel?
Die Kursziele der Analysten klammern sich am Angebotspreis fest. UBS bestätigte am 11. November das Urteil Neutral mit 41,50 Euro Kursziel. Berenberg (Kaufen, 29. Oktober) und Bernstein (Outperform, 28. Oktober) nennen laut Marktberichten ebenfalls 41,50 Euro. Der Durchschnitt aller Schätzungen liegt laut InvestingPro bei 38,62 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Delivery-Hero-Aktie: Kurs, Konsens und Angebot
Euro
Kurs: Xetra am Freitagvormittag, gerundet.
Quelle: investing.com (Kurs, 27.11.), InvestingPro (Durchschnitt), Uber-Angebot
Daten als Tabelle
|Marke
|Euro
|Aktueller Kurs
|36,80
|Analysten-Durchschnitt
|38,62
|Uber-Angebot
|41,50
Der Ausblick
Was passiert mit den restlichen Aktionären?
Ob Uber später einen Ausschluss der Minderheit anstrebt oder die Börsennotierung beendet, geht aus den ausgewerteten Quellen nicht hervor. Rechnerisch verbleiben höchstens rund 13 Prozent bei anderen Aktionären. Für Delivery Hero zählt zunächst der Fahrplan: Fusionskontrolle, Vollzug im zweiten Halbjahr 2027 und die nächste Prognose-Aktualisierung im Quartalsbericht.
Häufige Fragen zur Delivery-Hero-Aktie
Wie viel zahlt Uber für die Delivery-Hero-Aktie? Das Barangebot liegt bei 41,50 Euro je Aktie.
Wie viel hält Uber an Delivery Hero? Nach der weiteren Annahmefrist 87,13 Prozent, inklusive Altanteil und Derivaten.
Warum liegt der Kurs unter dem Angebot? Der Vollzug wird erst im zweiten Halbjahr 2027 erwartet, bis dahin bleibt ein Genehmigungsrisiko.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Der Termin für den Jahresabschluss steht nicht in den geprüften Quellen.
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