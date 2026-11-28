aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 12:52 9 Min.

BMO Capital erhöht Kursziel

An der Wall Street sorgt eine brisante Aktienanalyse für Aufsehen: Ausgerechnet der amerikanische Landmaschinen-Gigant Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE), dessen legendäre grün-gelben Traktoren weltweit die Felder erobern, könnte seinen Aktionären eine unangenehme Überraschung bescheren. In seiner aktuellen Deere Aktienanalyse vom 26. November 2026 erhöht BMO Capital-Analyst Joel Jackson das Kursziel spektakulär von 500 auf 600 USD. Das entspricht einer Anhebung um satte 20 Prozent. Dennoch bestätigt die kanadische Investmentbank ihr zurückhaltendes Rating "market perform". Der Grund ist ebenso einfach wie alarmierend: Die Börse könnte die erwartete Erholung der Landwirtschaft bereits zu großzügig eingepreist haben. BMO Capital betrachtet die Bewertung der Deere-Aktie als "überdehnt". Am Freitag verabschiedeten sich die Aktien des amerikanischen Industriekonzerns an der New York Stock Exchange (NYSE) mit einem Plus von 2,1 Prozent bei 654,24 USD aus dem Handel. Damit ergibt sich gegenüber dem neuen Kursziel von 600 USD ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 8,3 Prozent. Während die Anleger offenbar auf einen neuen landwirtschaftlichen Investitionsboom setzen, warnt BMO Capital vor überzogenen Erwartungen. Ist die Deere-Aktie ihrem fundamentalen Potenzial bereits davongefahren?

BMO Capital erhöht Kursziel auf 600 USD: Warum Joel Jackson trotzdem vorsichtig bleibt

Die aktuelle Deere Aktienanalyse von BMO Capital ist ein bemerkenswertes Beispiel für die zunehmende Diskrepanz zwischen operativer Unternehmensentwicklung und Börsenbewertung. Citi-Konkurrent BMO Capital erkennt durchaus positive Aspekte in der langfristigen Entwicklung des amerikanischen Landmaschinenherstellers. Analyst Joel Jackson würdigt das aus seiner Sicht "stagnierende bis moderate" Wachstum von Deere sowie die Möglichkeiten, von einer potenziellen Erholung des Agrarsektors zu profitieren. Gleichzeitig verweist der Analyst auf den erheblichen Bewertungsaufschlag, mit dem die Deere-Aktie inzwischen gehandelt werde. Hinzu komme eine "drastische Korrektur der Unternehmensprognose", die das Management im Zusammenhang mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgenommen habe. Besonders deutlich fällt das Urteil von BMO Capital zur Börsenbewertung aus: Joel Jackson bezeichnet diese als "überdehnt". Trotz der erheblichen Kurszielanhebung auf 600 USD bleibt das Rating "market perform" deshalb unverändert. BMO Capital erkennt die Qualität des Unternehmens an, stellt jedoch infrage, ob der aktuelle Aktienkurs noch ausreichend attraktive Renditechancen bietet.

Deere mit Milliardenprofit: Doch die Gewinndynamik bereitet Sorgen

Die jüngsten Geschäftszahlen von Deere verdeutlichen, weshalb die weitere Kursentwicklung keineswegs selbstverständlich ist. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete der Landmaschinenhersteller einen Nettogewinn von 1,051 Milliarden USD. Für das gesamte Geschäftsjahr meldete Deere einen Nettogewinn von 4,860 Milliarden USD. Damit verfügt der Industriekonzern weiterhin über eine beeindruckende Ertragskraft. Allerdings ist die absolute Höhe der Gewinne nur ein Teil der Geschichte. Entscheidend für die Aktienbewertung ist vielmehr, welche Gewinne Deere in den kommenden Jahren erwirtschaften kann und welche Erwartungen bereits im Börsenkurs enthalten sind. Der unerwartete Gewinnrückgang im vierten Quartal sowie der enttäuschende Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 werfen diesbezüglich Fragen auf. Gerade die deutliche Anpassung der Unternehmensprognose zählt zu den zentralen Kritikpunkten der aktuellen Deere Aktienanalyse von BMO Capital. Joel Jackson dürfte deshalb besonders darauf achten, ob sich die erwartete zyklische Erholung tatsächlich in steigenden Unternehmensgewinnen niederschlägt.

Deere-Aktie mit kräftiger Kursrally: Hat die Wall Street die Erholung bereits vorweggenommen?

Die Entwicklung der Deere-Aktie zeigt eindrucksvoll, wie stark die Finanzmärkte zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen vorwegnehmen können. Bereits am 25. November 2026 lag das Kursplus seit Jahresbeginn bei rund 38 Prozent. Eine derart dynamische Entwicklung ist angesichts der schwierigen Lage im Agrarmaschinensektor bemerkenswert. Offenbar setzen viele Investoren darauf, dass Deere den zyklischen Tiefpunkt bald hinter sich lassen könnte. Doch genau darin liegt eine erhebliche Gefahr. Wenn Anleger bereits heute bereit sind, hohe Bewertungsmultiplikatoren für künftig steigende Gewinne zu bezahlen, müssen die tatsächlichen Geschäftsergebnisse diesen Erwartungen irgendwann gerecht werden. Sollte die Erholung der Landmaschinenmärkte langsamer verlaufen als erhofft, könnte die Börse die optimistischen Bewertungsannahmen schnell revidieren. Das Rating "market perform" von BMO Capital signalisiert deshalb eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der aktuellen Euphorie. Analyst Joel Jackson sieht offenbar keinen ausreichenden Bewertungsspielraum, um trotz des verbesserten Kursziels eine offensivere Empfehlung auszusprechen.

Agrarsektor vor der Trendwende? Deere könnte zum großen Gewinner werden

Ein wesentliches positives Argument der Deere Aktienanalyse von BMO Capital ist die Aussicht auf eine potenzielle Erholung des Agrarsektors. Landwirte treffen ihre Investitionsentscheidungen in erheblichem Maße abhängig von Agrarrohstoffpreisen, Einkommenserwartungen, Finanzierungskosten und staatlichen Förderprogrammen. In wirtschaftlich schwierigen Phasen werden größere Anschaffungen häufig verschoben. Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen bleiben dann länger im Einsatz, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Dadurch kann ein erheblicher Ersatzinvestitionsbedarf entstehen, der bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu einer kräftigen Nachfragebelebung führt. Deere wäre aufgrund seiner etablierten Marktposition, seiner umfangreichen Produktpalette und seines internationalen Vertriebsnetzes grundsätzlich gut positioniert, um von einer solchen Entwicklung zu profitieren. Allerdings ist bislang nicht garantiert, wann und mit welcher Intensität eine nachhaltige Erholung einsetzen wird. Das von BMO Capital bestätigte Rating "market perform" trägt dieser Unsicherheit Rechnung. Joel Jackson erkennt die Wachstumschancen, bleibt angesichts der hohen Aktienbewertung jedoch vorsichtig.

Hohe Zinsen und schwache Agrarpreise: Die größten Gefahren für Deere

Das Geschäftsmodell von Deere ist eng mit der finanziellen Situation landwirtschaftlicher Betriebe verbunden. Moderne Landmaschinen kosten teilweise mehrere Hunderttausend Dollar und werden häufig über Kredite oder Leasingverträge finanziert. Hohe Zinsen können deshalb die Investitionsbereitschaft der Landwirte erheblich beeinträchtigen. Gleichzeitig bestimmen die Preise für Mais, Weizen und Sojabohnen maßgeblich die wirtschaftlichen Spielräume vieler Agrarbetriebe. Sinkende Agrarrohstoffpreise bei gleichzeitig steigenden Betriebskosten können die Rentabilität der Landwirtschaft unter Druck setzen und damit auch die Nachfrage nach neuen Maschinen belasten. Hinzu kommen mögliche Handelskonflikte, steigende Produktionskosten und Unsicherheiten hinsichtlich internationaler Absatzmärkte. Sollte sich dieses schwierige Umfeld länger als erwartet fortsetzen, könnten die Gewinnschätzungen für Deere erneut unter Druck geraten. Aus redaktioneller Sicht stellen diese Faktoren wichtige Risiken dar, die bei der Einordnung der zurückhaltenden Deere Aktienanalyse von BMO Capital berücksichtigt werden sollten.

Künstliche Intelligenz auf dem Acker: Wird Deere zum heimlichen Technologie-Giganten?

Während viele Anleger Deere noch immer in erster Linie als klassischen Traktorenhersteller betrachten, entwickelt sich der Konzern zunehmend zu einem Anbieter digitaler Agrartechnologien. Autonome Landmaschinen, GPS-gestützte Steuerungssysteme, intelligente Kameras und datengestützte Anwendungen könnten die Landwirtschaft grundlegend verändern. Mithilfe künstlicher Intelligenz lassen sich beispielsweise Unkräuter gezielter erkennen und Pflanzenschutzmittel effizienter einsetzen. Landwirte könnten dadurch Betriebskosten reduzieren und gleichzeitig ihre Produktivität verbessern. Für Deere eröffnet diese Entwicklung langfristig attraktive Möglichkeiten, zusätzliche softwarebasierte Dienstleistungen und digitale Lösungen zu vermarkten. Wiederkehrende Erlöse könnten die Abhängigkeit vom zyklischen Maschinenverkauf zumindest teilweise reduzieren. Allerdings muss Deere zunächst beweisen, dass sich diese technologischen Möglichkeiten in erheblichem Umfang monetarisieren lassen. Eine hohe Aktienbewertung allein aufgrund technologischer Zukunftsfantasien wäre riskant. Gerade deshalb erscheint die von BMO Capital thematisierte Bewertungsproblematik besonders relevant. Das Kursziel von 600 USD berücksichtigt offenbar einen höheren Unternehmenswert, rechtfertigt aus Sicht der Investmentbank aber noch keine Kaufempfehlung zum aktuellen Börsenkurs.

Deere im Bewertungscheck: Wie viel Zukunft steckt bereits im Aktienkurs?

Bei einem Schlusskurs von 654,24 USD notiert die Deere-Aktie rund 9,0 Prozent über dem neuen Kursziel von BMO Capital. Sollte die Aktie auf das von Joel Jackson prognostizierte Niveau von 600 USD zurückfallen, müssten Anleger vom aktuellen Kursniveau aus einen rechnerischen Verlust von 8,3 Prozent verkraften. Besonders interessant ist dabei, dass BMO Capital sein Kursziel um 100 USD angehoben hat, ohne das Rating "market perform" zu verändern. Daraus wird deutlich, dass eine Verbesserung der Bewertungseinschätzung nicht automatisch bedeutet, dass eine Aktie auf ihrem aktuellen Kursniveau attraktiv ist. Die Deere Aktienanalyse von BMO Capital stellt damit eine entscheidende Frage: Wie viel darf ein qualitativ hochwertiges Industrieunternehmen kosten, wenn sich die erhoffte Erholung seiner wichtigsten Absatzmärkte noch nicht vollständig in den Gewinnen widerspiegelt? Sollte Deere die hohen Erwartungen enttäuschen, könnten sowohl sinkende Gewinnprognosen als auch niedrigere Bewertungsmultiplikatoren den Aktienkurs belasten.

Wall Street tief gespalten: Andere Analysten sehen deutlich mehr Kurspotenzial

Die zurückhaltende Positionierung von BMO Capital wird keineswegs von sämtlichen Analysten geteilt. Unter den jüngsten Analysteneinschätzungen finden sich deutlich optimistischere Prognosen. Wells Fargo-Analyst Jerry Revich nennt ein Kursziel von 750 USD, was gegenüber dem Freitagsschlusskurs einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 14,6 Prozent entspricht. UBS-Analyst Steven Fisher empfiehlt die Deere-Aktie zum Kauf und erhöhte sein Kursziel auf 736 USD. Daraus ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 12,5 Prozent. Oppenheimer-Analystin Kristen Owen bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 685 USD und einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 4,7 Prozent. Zurückhaltender positioniert sich dagegen Jefferies-Analyst Stephen Volkmann mit einem Kursziel von 610 USD, das einem Abwärtspotenzial von 6,8 Prozent entspricht. BMO Capital gehört mit seinem Kursziel von 600 USD und dem Rating "market perform" zu den vorsichtigeren Stimmen. Die unterschiedlichen Einschätzungen verdeutlichen, wie schwierig es derzeit ist, den Zeitpunkt und die Stärke einer nachhaltigen Erholung der Landmaschinenindustrie einzuschätzen.

Fazit: Deere bleibt ein Industrie-Champion – doch BMO Capital warnt vor zu viel Euphorie