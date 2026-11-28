Deere Aktie: Gewinn verfehlt, Prognose so breit wie nie – und trotzdem sehen die Farmer wieder Licht

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:27 3 Min.

Deere verfehlt die Gewinnerwartung und gibt für 2027 eine ungewöhnlich weite Spanne aus. Doch in Nordamerika ziehen die Bestellungen für Traktoren wieder an. Was das für die Deere Aktie heißt.

Bild: Wikimedia Commons/JDDeutschland

Die grünen Traktoren mit dem gelben Hirsch sind das verlässlichste Thermometer der Agrarwirtschaft. Am Mittwoch zeigte es gemischte Werte. Deere verfehlte im Schlussquartal die Gewinnerwartung und gab für das neue Geschäftsjahr eine ungewöhnlich breite Prognose aus. Die Deere Aktie beendete die Woche auf Xetra dennoch mit einem Plus von 5,65 Prozent. Deere & Company · ISIN: US2441991054 · WKN: 850866 · Handelssymbol: DCO · US-Handelssymbol: DE Prognose Nettogewinn Geschäftsjahr 2027 4,5–5,25 Mrd. $ Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026, minus 3 Prozent 4,86 Mrd. $ Gewinn je Aktie im vierten Quartal (Konsens 4,07 $) 3,89 $ erwartetes Marktwachstum Großlandtechnik Nordamerika +5 bis +15 % Quelle : Deere, Ergebnis viertes Quartal und Geschäftsjahr 2026 vom 25. November 2026 Die Zahlen Ein Quartal mit zwei Gesichtern Im vierten Quartal sank der Nettogewinn um ein Prozent auf 1,05 Milliarden US-Dollar, der Umsatz um zwei Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente Deere 3,89 US-Dollar und blieb damit gut vier Prozent unter der Konsensschätzung. Verantwortlich war das Geschäft mit großen Landmaschinen: Dort brach der operative Gewinn um ein Drittel auf 406 Millionen US-Dollar ein. Kleinere Traktoren, Rasentechnik und Baumaschinen liefen besser. Für das Gesamtjahr steht ein Nettogewinn von 4,86 Milliarden US-Dollar, drei Prozent weniger als im Vorjahr, bei einem Umsatzplus von vier Prozent auf 47,7 Milliarden US-Dollar. Der Konzern kaufte eigene Aktien für 796 Millionen US-Dollar zurück und schüttete 1,75 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus. Der Ausblick Alles drin: Erholung oder nächster Rückgang Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Deere einen Nettogewinn zwischen 4,5 und 5,25 Milliarden US-Dollar. Die Mitte der Spanne liegt etwa auf Vorjahresniveau – obwohl rund 500 Millionen US-Dollar höhere Pensionsbelastungen und etwa 300 Millionen US-Dollar Nettobelastung aus Zöllen eingerechnet sind. Bereinigt um diese Effekte würde das Geschäft also wachsen. Die gute Nachricht kommt aus Nordamerika. Für den Markt für große Landmaschinen in den USA und Kanada rechnet Deere mit einem Plus von fünf bis 15 Prozent; die Bestellungen ziehen an, die Lagerbestände bei den Händlern sind niedrig. In Europa wird eine stagnierende bis um fünf Prozent sinkende Nachfrage erwartet. Das Management warnt, enge Margen der Landwirte und unsichere Betriebsmittelkosten könnten die Erholung bremsen. Was für die Deere Aktie spricht Anziehende Bestellungen in Nordamerika, niedrige Händlerbestände, robuste Sparten für Kleintraktoren und Bau sowie verlässliche Ausschüttungen. Was dagegen spricht Verfehlte Gewinnerwartung, Zoll- und Pensionsbelastungen, schwaches Europa und Landwirte, deren Einkommen unter Druck stehen. Häufige Fragen zur Deere Aktie Wie hat sich die Deere Aktie zuletzt entwickelt?

Auf Xetra legte sie in der Woche bis zum 27. November 2026 um 5,65 Prozent zu. Was erwartet Deere für 2027?

Einen Nettogewinn zwischen 4,5 und 5,25 Milliarden US-Dollar. Warum ist die Prognosespanne so breit?

Wegen der Unsicherheit über die Agrarkonjunktur, Zölle und die Nachfrage im Bau. Fazit: Der Boden ist in Sicht Die Deere Aktie stieg, obwohl die Zahlen enttäuschten. Der Markt handelt die Aussicht auf eine Wende im nordamerikanischen Agrarzyklus. Ob sie kommt, zeigen die Bestellungen der kommenden Monate.

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