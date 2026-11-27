Der DAX setzt seine Erholung fort: Um 12:09 Uhr (MEZ, Xetra, finanzen.net) stand er bei 25.433,73 Punkten, ein Plus von 0,87 Prozent. Seit der tiefroten Vorwoche hat der Leitindex laut dpa-AFX um 2,6 Prozent zugelegt, bleibt aber unter dem Jahreshoch von 27.001,67 Punkten. Treiber waren eine Erholung der asiatischen Börsen, Rückenwind aus den USA und Technologiewerte; der Stoxx Europe 600 Technology gewann 2,7 Prozent. Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
DAX-Wochenausblick: Erholung um 2,6 Prozent nach dem Absturz – welche Politik-Termine entscheiden jetzt?
Der DAX hat sich seit der tiefroten Vorwoche um 2,6 Prozent erholt, getragen von Technologiewerten. Zwischen Haushaltsabstimmung im Bundestag und Fed-Entscheid am 9. Dezember stehen die nächsten Weichen. Zahlen, Gewinner, Verlierer und Termine.
Die Lage
Warum steigt der DAX am Freitag – und wer führt die Erholung an?
Seit der Führungskrise beim KI-Konzern Nvidia steht der Technologiesektor im Fokus. Die Spitze im DAX bilden laut dpa-AFX Infineon, Siemens Energy und Hochtief. Die Infineon Aktie notierte laut finanzen.net bei 43,84 Euro (+2,98 Prozent), die Siemens Energy Aktie bei 119,76 Euro (+1,92 Prozent), die Rheinmetall Aktie bei 788,80 Euro (+1,52 Prozent). Schwach waren Commerzbank (32,39 Euro, -2,67 Prozent), adidas (171,50 Euro, -1,15 Prozent), Beiersdorf (83,00 Euro, -1,14 Prozent) und Hannover Rück (295,20 Euro, -0,61 Prozent). Bei adidas und Puma belasteten laut dpa-AFX skeptische Einschätzungen von JPMorgan zum Ausblick 2027.
Auch die breiteren Indizes legten zu: Der MDax stieg am Mittag um 1,4 Prozent auf 29.678 Punkte, der EuroStoxx 50 ebenfalls um 1,4 Prozent.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Infineon
|43,84
|+2,98 %
|Hochtief
|345,80
|+2,67 %
|Siemens Energy
|119,76
|+1,92 %
|Rheinmetall
|788,80
|+1,52 %
|Hannover Rück
|295,20
|-0,61 %
|Beiersdorf
|83,00
|-1,14 %
|adidas
|171,50
|-1,15 %
|Commerzbank
|32,39
|-2,67 %
Kurse in Euro (Xetra); Zeitpunkt der Einzelkurse laut Quelle nicht ausgewiesen.
Quelle: finanzen.net, 27.11.2026
Die Politik
Welche Termine bewegen den DAX bis Weihnachten – Haushalt, Fed, Zölle?
Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über den Haushalt 2027 mit einem Kernetat von rund 556 Milliarden Euro ab; dazu kommen Sondertöpfe für Infrastruktur und Bundeswehr. Die US-Notenbank entscheidet am 9. Dezember über den Leitzins, der Terminmarkt preist laut Cash. eine Erhöhung weitgehend ein. Beide Termine wirken auf Staatsanleihen, Zinsen und damit auf die Bewertung von Aktien. Einschätzung der Redaktion: Nach einer Erholung von 2,6 Prozent steigt die Empfindlichkeit für Enttäuschungen, etwa bei den Fed-Projektionen.
Termine
Was sollten DAX-Anleger jetzt beobachten?
Schlussabstimmung zum Haushalt 2027 im Bundestag: Freitag, 27. November.
Eröffnung der Wall Street nach Thanksgiving: Nasdaq 100 wurde laut dpa-AFX stark erwartet.
Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember: Neue Projektionen und Pressekonferenz von Kevin Warsh.
Häufige Fragen zum DAX
Wo steht der DAX aktuell? Am 27. November um 12:09 Uhr bei 25.433,73 Punkten, plus 0,87 Prozent.
Wie hoch ist das DAX-Jahreshoch 2026? Laut finanzen.net 27.001,67 Punkte.
Warum steigt der DAX? Genannt werden die Erholung in Asien, Rückenwind aus den USA und Technologiewerte.
Welche Aktien führen den DAX an? Infineon, Siemens Energy und Hochtief gehörten laut dpa-AFX zu den Spitzenwerten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.