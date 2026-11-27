Wo steht der DAX aktuell? Am 27. November um 12:09 Uhr bei 25.433,73 Punkten, plus 0,87 Prozent.

Wie hoch ist das DAX-Jahreshoch 2026? Laut finanzen.net 27.001,67 Punkte.

Warum steigt der DAX? Genannt werden die Erholung in Asien, Rückenwind aus den USA und Technologiewerte.

Welche Aktien führen den DAX an? Infineon, Siemens Energy und Hochtief gehörten laut dpa-AFX zu den Spitzenwerten.