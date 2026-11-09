Die Entwicklung des Deutschen Aktienindex in der vergangenen Woche war nichts für schwache Nerven, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.
DAX und Dow Jones: VIX springt um 70% – droht ein Stimmungswechsel an den Börsen?
Die Fürst Fugger Privatbank sieht Erholungschancen bei US-Technologieaktien, vermisst aber klare Kaufsignale und warnt vor Europas technischer Überhitzung.
Zuerst habe der Index ein neues Allzeithoch bei 26.693 Punkten generiert, habe dieses Niveau aufgrund der negativen Entwicklung vor allem der US-Technologiewerte nicht halten können. Im Wochenvergleich sei ein kleines Plus von 2 Punkten verblieben. Nach den starken Kursbewegungen vor allem in den USA müsse der Markt zunächst ein neues Gleichgewicht finden. Für den Deutschen Aktienindex sei es wichtig, dass der Bereich um 25.650 bzw. 25.550 Punkte als Unterstützungszone verteidigt werden könne. Konkret verlaufe bei 25.655 Punkten eine Begrenzung der Bodenbildung seit September, bei 25.556 Punkten befinde sich die 50-Tage-Linie. Sollte dieser Bereich nicht halten, so könnte ein Rückgang bis zur 200-Tage-Linie erfolgen, die bei 24.925 Punkten verlaufe.
Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 0,9% konsolidiert. Er habe bei 51.286 Punkten geschlossen. Unter Druck seien insbesondere Technologiewerte (-6,9%) und hier insbesondere Halbleiteraktien (-12,3%) gewesen. Zyklische Aktien hätten im Schnitt um 2,7% zulegen können, hier habe ein sinkender Ölpreis geholfen. Auch die Kommunikationsdienstleister und Immobilienwerte seien fest gewesen. Die Handelswoche sei durch einen volatilen Verlauf nach den US-Zwischenwahlen geprägt gewesen. Nach einer eintägigen Erleichterungsrallye hätten die US-Aktienmärkte den stärksten Volatilitätsanstieg seit 2018 verkraften müssen. Der VIX (Volatilitätsindex) sei um ca. 70% angestiegen. Während in den letzten Wochen eine Sektor-Rotation beobachtet und so ein Abverkauf habe verhindert werden können, habe der Verkaufsdruck am Donnerstag nahezu den gesamten Markt erwischt. Die Marktbreite an der NYSE sei nur zu 15% positiv gewesen und habe auch die positiven Divergenzen ausradiert, die die Analysten in den letzten Wochen als zartes Pflänzchen eines sich abschwächenden Momentums interpretiert hätten.
In der vergangenen Woche habe der Dow Jones einiges zu bieten gehabt. Einem schwachen Wochenauftakt sei ein dynamischer Handelstag nach den Zwischenwahlen gefolgt, von dem der Dow Jones überdurchschnittlich habe profitieren können. Der Widerstand bei 52.880 Punkten sei spielerisch überschritten worden, sogar der nächste Widerstand bei 53.089 Punkten, ehe am nächsten Tag die gesamten Gewinne und mehr wieder ausgelöscht worden seien. Beinahe sei es am Freitag zu einem Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 50.733 Punkten) gekommen, dies sei jedoch von Marktteilnehmern verhindert worden, die davon ausgehen würden, dass der Verkaufsdruck der Vorwoche übertrieben gewesen sei und die auf diesem Level wieder Chancen sähen.
Am Freitag habe der Dow Jones versucht, den nächsten Widerstand bei 51.567 Punkten zurückzuerobern. Die Analysten sähen ebenfalls Chancen auf eine technische Reaktion nach oben, die sich im weiteren Wochenverlauf herauskristallisieren sollte, gerade bei den sehr unter Druck geratenen Technologieaktien. Ein glasklares Kaufsignal sähen die Analysten leider noch nicht, insofern habe ein Positionsaufbau zum aktuellen Zeitpunkt einen höheren Spekulationsanteil. Bei einem so starken Volatilitätsanstieg innerhalb eines Tages scheine eine Gegenbewegung zunächst wahrscheinlich. Aufgrund der Schwäche von Technologiewerten hätten die US-Aktienmärkte aus dem guten Setup, das sich Ende September geboten habe, in den letzten Wochen, einfach zu wenig gemacht. Leider wirke die Stimmung der Marktteilnehmer noch zu wenig negativ, als dass sich eine kraftvolle Rallye entwickeln könne. Es würden die Widerstände nach oben in Form der 38-Tage-Linie (aktuell bei 51.828 Punkten) und 50-Tage-Linie (aktuell bei 52.023 Punkten), sowie die Marke bei 52.880 Punkten gelten.
Die Analysten sähen in dieser Woche gestiegene Chancen auf eine technische Reaktion nach oben, besonders bei US-Technologiewerten. Allerdings sähen die Analysten noch kein richtig gutes, sektorenübergreifendes Kaufsignal, um auf Sicht der nächsten Wochen richtig optimistisch zu sein. In Europa sähen die Analysten die Indikatorenlage eher im technisch überhitzten Bereich an. Setze sich dieses Verhalten mit schwachen Erholungsversuchen weiter fort, dann sollten Marktteilnehmer dies als wichtigen Hinweis auf eine Änderung der Großwetterlage an den Börsen sehen. Letztendlich hätten die Analysten bisher nur eine schwache technische Reaktion gesehen, die in manchen Indizes komplett ausfalle. Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Midterm-Wahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefere.
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