DAX und Dow Jones: VIX springt um 70% – droht ein Stimmungswechsel an den Börsen?

Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 0,9% konsolidiert. Er habe bei 51.286 Punkten geschlossen. Unter Druck seien insbesondere Technologiewerte (-6,9%) und hier insbesondere Halbleiteraktien (-12,3%) gewesen. Zyklische Aktien hätten im Schnitt um 2,7% zulegen können, hier habe ein sinkender Ölpreis geholfen. Auch die Kommunikationsdienstleister und Immobilienwerte seien fest gewesen. Die Handelswoche sei durch einen volatilen Verlauf nach den US-Zwischenwahlen geprägt gewesen. Nach einer eintägigen Erleichterungsrallye hätten die US-Aktienmärkte den stärksten Volatilitätsanstieg seit 2018 verkraften müssen. Der VIX (Volatilitätsindex) sei um ca. 70% angestiegen. Während in den letzten Wochen eine Sektor-Rotation beobachtet und so ein Abverkauf habe verhindert werden können, habe der Verkaufsdruck am Donnerstag nahezu den gesamten Markt erwischt. Die Marktbreite an der NYSE sei nur zu 15% positiv gewesen und habe auch die positiven Divergenzen ausradiert, die die Analysten in den letzten Wochen als zartes Pflänzchen eines sich abschwächenden Momentums interpretiert hätten.