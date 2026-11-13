DAX: Temporär über 27.000 Punkten

Dank des Vorstoßes in "uncharted territory" liege inzwischen die zuletzt diskutierte "Tasse-Henkel"-Formation tatsächlich vor. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe des Musters – auf 1.800 Punkten veranschlagen. In der Konsequenz sollte die gestern zwischenzeitlich erreichte 27.000er-Marke noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Vielmehr sei vermutlich der Startschuss für ein konstruktives Jahresende beim DAX® gefallen. Unter Tradinggesichtspunkten könnten Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf die eingangs angeführten Ausbruchsmarken nachziehen. Einen unterstützenden Faktor stelle aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiere einen sehr hohen Bärenanteil (51,4%) unter den US-Privatanlegern. Prozentsätze oberhalb der 50%-Schwelle würden von einer hohen Grundskepsis unter den amerikanischen Retailinvestoren zeugen, was den Aktienmarkt kurzfristig eher nach unten absichere.