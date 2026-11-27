Rückblick: Starke Gegenreaktion für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Mittwoch erneut unter die 25.000er-Marke und den langfristigen GD200 gefallen seien, sei es am gestrigen Donnerstag zu einer Konterbewegung gekommen. Dabei hätten die Notierungen schon zur Eröffnung bei 25.153 Punkten ein 450 Punkte breites Aufwärts-Gap in den Chart gerissen und seien in der Spitze bis auf 25.301 Zähler gestiegen. Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA sei feiertagsbedingt nicht gehandelt worden - habe der DAX schließlich 2,1% auf 25.216 zugelegt.