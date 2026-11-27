Der DAX hat gestern mit einem Kurssprung auf die Verluste der Vortage reagiert und ist wieder über 25.000 Punkte gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Starker Konter
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Rückblick: Starke Gegenreaktion für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Mittwoch erneut unter die 25.000er-Marke und den langfristigen GD200 gefallen seien, sei es am gestrigen Donnerstag zu einer Konterbewegung gekommen. Dabei hätten die Notierungen schon zur Eröffnung bei 25.153 Punkten ein 450 Punkte breites Aufwärts-Gap in den Chart gerissen und seien in der Spitze bis auf 25.301 Zähler gestiegen. Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA sei feiertagsbedingt nicht gehandelt worden - habe der DAX schließlich 2,1% auf 25.216 zugelegt.
Ausblick: Mit den gestrigen Kursgewinnen im Rücken habe der deutsche Leitindex auch den zweiten Test der langfristigen Trendlinie zunächst bestanden. Allerdings sollte dabei jetzt auch auf die neu entstandene Kurslücke im Chart geachtet werden.
▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste zunächst das offene Gap vom 20. November bei 25.464 vollständig geschlossen werden. Darüber könnte sich ein Vorstoß an den Bremsbereich rund um den kurzfristigen GD50 (aktuell bei 25.575) mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.668) entwickeln, ehe das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) mit der 26.000er-Barriere ins Blickfeld rücken würde.
▼Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich das September-Tief (25.164) wieder bei den Unterstützungen einsortiert, bevor die 25.000er-Marke und die 200-Tage-Linie (25.001) erneut angesteuert werden könnten. Verliere der DAX diesen wichtigen Halt und falle danach auch unter das Oktober-Tief bei 24.793 zurück, dürfte im Anschluss das gestrige Gap geschlossen sowie das November-Tief (24.698) mit dem Juli-Tief (24.651) auf den Prüfstand gestellt werden.
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