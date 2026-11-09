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DAX: Scharfes "reversal"

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 09:14 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der DAX® gerät nach seinem Rekordhoch unter Druck und testet eine entscheidende Unterstützungszone.

Bild: © Deutsche Börse Group / Martin Joppen

Am vergangenen Freitag kam es beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zur befürchteten Abwärtsreaktion, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei hätten die deutschen Standardwerte eine bemerkenswerte Abwärtskurslücke (26.223 zu 26.062 Punkte) hinnehmen müssen. Überhaupt sei die Kursentwicklung der letzten Woche recht skurril: Am Donnerstag habe der S&P 500® die schwächste Tagesperformance seit dem "Liberation Day" im April 2025 und der Nasdaq-100® sogar den größten Tagesverlust seit der Corona-Pandemie im März 2020 einstecken müssen. Am gleichen Tag habe der DAX® sogar nochmals ein neues Allzeithoch (26.693 Punkte) erreicht, ehe es auch hierzulande zu einem scharfen "reversal" gekommen sei. Insgesamt stehe auf Wochenbasis ein markanter "shooting star" mit sehr ausgeprägtem Docht zu Buche. Im Tagesbereich teste der DAX® damit die Nackenlinie der Bodenbildung seit September (akt. bei 25.655 Punkten). Im Zusammenspiel mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.556 Punkten) entstehe auf diesem Niveau eine wichtige Rückzugszone. Zunächst gehe es für die Aktienmärkte darum, die jüngsten Kursverluste einzudämmen und ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Ein Bruch der beschriebenen Bastion würde dagegen die charttechnischen Herausforderungen der deutschen Standardwerte deutlich vergrößern.

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