DAX rutscht um rund 2,3 Prozent ab – Hochtief stemmt sich mit 5,54 Prozent Plus dagegen

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 18:47 2 Min.

Schwacher Wochenausklang im DAX: Der Leitindex gab am Freitag um rund 2,3 Prozent nach. Hochtief und Siemens Energy zogen kräftig an, DHL Group, Hannover Rück und Munich Re rutschten deutlich ab.

Bild: ki-generiert

DAX, Freitag, 6. November 2026 rund -2,3 % Werte gestiegen / gefallen 5 / 35 Hochtief, stärkster Wert +5,54 % DHL Group, schwächster Wert -4,74 % Ein roter Freitag für den DAX: Am 6. November 2026 gab der deutsche Leitindex im Vergleich zu den Schlusskursen vom Donnerstag um rund 2,3 Prozent nach. Die Verkäufer hatten auf breiter Front die Oberhand. Von den 40 Mitgliedern schlossen nur 5 im Plus, 35 Werte gaben nach, unverändert blieb keiner. Gegen den Strom schwammen vor allem Hochtief und Siemens Energy, während DHL Group, Hannover Rück und Munich Re zu den größten Verlierern des Tages zählten. An der Spitze stand der Essener Baukonzern Hochtief. Die Aktie zog um 5,54 Prozent an und ging bei 365,60 Euro aus dem Handel. Dahinter folgte der Münchner Energietechnikkonzern Siemens Energy mit einem Plus von 4,06 Prozent auf 118,46 Euro. Diese beiden Titel setzten sich damit klar vom Rest der wenigen Gewinner ab. Deutlich verhaltener fielen die übrigen Aufschläge aus. Der Energieversorger RWE, ebenfalls mit Sitz in Essen, legte um 1,02 Prozent auf 57,64 Euro zu. Der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines verbesserte sich um 0,78 Prozent auf 346,70 Euro, und der Gesundheitskonzern Fresenius aus Bad Homburg schaffte ein Plus von 0,71 Prozent auf 52,24 Euro. Mehr Werte im Plus gab es an diesem Tag nicht. Am anderen Ende des Kurszettels ging es steil bergab. Schlusslicht war der Bonner Logistikkonzern DHL Group, dessen Papiere um 4,74 Prozent auf 57,52 Euro abrutschten. Kaum besser erging es den beiden Rückversicherern: Hannover Rück büßte 4,37 Prozent ein und schloss bei 293,00 Euro, Munich Re aus München verlor 4,27 Prozent auf 569,20 Euro. Ebenfalls unter Druck standen der Münchner Technologiekonzern Siemens, der um 3,51 Prozent auf 263,65 Euro nachgab, und der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, dessen Aktie um 3,42 Prozent auf 812,70 Euro fiel. Damit stand am Ende einer Handelswoche ein Tag, an dem nur eine Handvoll Werte dem allgemeinen Abwärtssog im DAX trotzen konnte. Gewinner im DAX Wert Schluss Veränderung Hochtief 365,60 EUR +5,54 % Siemens Energy 118,46 EUR +4,06 % RWE 57,64 EUR +1,02 % MTU Aero Engines 346,70 EUR +0,78 % Fresenius 52,24 EUR +0,71 % Quelle : Freitag, 6. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Donnerstag, 5. November 2026 Verlierer im DAX Wert Schluss Veränderung DHL Group 57,52 EUR -4,74 % Hannover Rück 293,00 EUR -4,37 % Munich Re 569,20 EUR -4,27 % Siemens 263,65 EUR -3,51 % Rheinmetall 812,70 EUR -3,42 % Quelle : Freitag, 6. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Donnerstag, 5. November 2026 Hinweis KI-generiert aus Schlusskursen und Meldungen von AktienCheck. Veränderung des DAX näherungsweise über den iShares Core DAX UCITS ETF (EXS1), ohne Punktestand. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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