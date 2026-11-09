Der Montag beginnt an der Frankfurter Börse vorsichtig, doch eine Aktie zieht davon: Die Commerzbank klettert um 3,42 Prozent auf 39,32 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Den Anstoß liefert nicht Frankfurt, sondern Mailand. Die UniCredit hat einen Rekordgewinn vorgelegt, ihre Jahresprognose angehoben und einen klaren Zeitplan für die Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank genannt. Für Anleger wird damit aus einer jahrelangen Hängepartie ein Fahrplan mit Datum. Warum der DAX Gewinner Commerzbank davon profitiert, was die eigenen Quartalszahlen verraten und was den Kurs noch ausbremsen kann, lesen Sie hier.
DAX Gewinner Commerzbank: +3,42 % auf 39,32 Euro – UniCredit drückt aufs Tempo
Die Commerzbank ist der DAX Gewinner am Morgen. UniCredit meldet einen Rekordgewinn, nennt einen konkreten Fahrplan für den Kontrollwechsel in Frankfurt und will die Fusion mit der HypoVereinsbank vorziehen. Was hinter dem Kurssprung steckt, was die eigenen Q3-Zahlen zeigen und wo die Risiken liegen.
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DAX Gewinner am Morgen
Der Auslöser kommt aus Mailand: UniCredit legt den Fahrplan vor
Seit mehr als zwei Jahren bestimmt eine Frage den Kurs der Commerzbank: Wann übernimmt UniCredit das Ruder? Am Montag hat die italienische Großbank die Antwort so konkret formuliert wie nie zuvor.
„Die nächsten Schritte sind klar“, heißt es in der Quartalsbilanz der UniCredit. Liegen die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet bis Ende November vor, will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen, um neue Mitglieder in den Aufsichtsrat wählen zu lassen. Im ersten Quartal 2027 soll dann die Umsetzung der Strategie „Commerzbank Unlocked“ beginnen. Die Risiken bezeichnet UniCredit als begrenzt, weil man mit dem Umbau der HypoVereinsbank bereits Erfahrung gesammelt habe.
Die eigentliche Überraschung steckt in einem Nebensatz der Präsentation: Eine Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als bislang erwartet. Bisher war von 2028 die Rede. Für den Markt ist das ein starkes Signal. Würde die HVB in die Commerzbank eingebracht, könnte der Anteil der UniCredit deutlich steigen – und die Synergien, die Orcel seit Monaten verspricht, würden früher sichtbar.
Parallel läuft die letzte regulatorische Hürde aus: Die EU-Kommission hat sich für ihre kartellrechtliche Entscheidung über das Vorhaben eine Frist bis zum 16. November 2026 gesetzt. Für den DAX Gewinner Commerzbank rückt damit der Moment näher, an dem aus der Übernahmespekulation ein vollzogener Kontrollwechsel wird.
Rückenwind aus Italien
Rekordquartal bei UniCredit: Die Käuferin wird immer stärker
Der zweite Kurstreiber ist die schiere Ertragskraft der künftigen Mehrheitseignerin. Die UniCredit steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal um 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank nun einen Gewinn vor außerordentlichen Posten von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro.
Dazu kommt ein großzügiges Signal an die eigenen Aktionäre: Die geplante Zwischendividende steigt auf 4,5 Milliarden Euro. Warum das für Commerzbank-Aktionäre zählt, erschließt sich auf den zweiten Blick. Das Übernahmeangebot war ein reiner Aktientausch mit 0,485 neuen UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Je stärker die UniCredit verdient und je höher ihre Aktie bewertet wird, desto wertvoller wird die gemeinsame Zukunft. Eine finanzstarke Käuferin senkt zudem das Risiko, dass die Integration aus Kostengründen ins Stocken gerät.
Die nächsten Schritte sind klar.
Die eigenen Zahlen
Commerzbank mit Rekord nach neun Monaten – und einem Schönheitsfehler
Dass der DAX Gewinner des Tages heute so kräftig zulegt, ist auch eine Gegenbewegung. Am vergangenen Donnerstag hatte die Commerzbank ihre Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt – und war trotz eines Rekords unter Druck geraten.
Gewinnsprung um 45 Prozent
Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal auf 859 Millionen Euro nach 591 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten mit 864 Millionen Euro minimal mehr erwartet.
Bestes Neunmonatsergebnis der Geschichte
Nach neun Monaten steht ein Überschuss von rund 2,7 Milliarden Euro, mehr als 40 Prozent über Vorjahr und bereits über dem Gewinn des gesamten Jahres 2025.
Effizienz deutlich verbessert
Die Kosten-Ertrags-Quote sank auf 52,4 Prozent nach 57,1 Prozent, die Rendite auf das materielle Eigenkapital stieg auf 11,9 Prozent nach 7,8 Prozent.
Jahresziel bestätigt
Für 2026 peilt der Vorstand weiterhin einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an. Rund 3,2 Milliarden Euro sollen an die Aktionäre zurückfließen.
Der Schönheitsfehler: Die Commerzbank senkte ihre Prognose für den Zinsüberschuss 2026 von rund 8,6 auf rund 8,5 Milliarden Euro und begründete das mit stärkerem Wettbewerb um Kundeneinlagen. Die Aktie gehörte daraufhin zu den schwächsten Werten im DAX. Die DZ Bank stufte das Papier anschließend auf „Halten“ ab und senkte den fairen Wert auf 40 Euro, RBC nahm das Kursziel auf 39 Euro zurück. Heute zeigt sich, wie schnell der Markt den Fokus wechselt: Nicht der Zinsüberschuss eines einzelnen Jahres bestimmt den Kurs, sondern die Frage, was die Commerzbank unter UniCredit-Führung wert ist.
Einordnung
Warum der DAX Gewinner Commerzbank eine Übernahmeaktie geworden ist
Die Commerzbank ist längst kein gewöhnlicher Bankwert mehr. Seit UniCredit im September 2024 erstmals eingestiegen ist, hat sich der Kurs nahezu verdreifacht. Auf Sicht von drei Jahren steht ein Plus von weit über 200 Prozent zu Buche. Das Übernahmeangebot vom Mai 2026 lehnten Vorstand und Aufsichtsrat noch ab und empfahlen den Aktionären, nicht zu tauschen. Dennoch sicherte sich UniCredit über das Angebot und frühere Käufe rund 49 Prozent der Anteile.
Damit hat sich die Logik der Aktie verschoben. Bisher stritten Frankfurt und Mailand über das Ob. Jetzt geht es nur noch um das Wann und das Wie. UniCredit-Chef Andrea Orcel hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Führung der Commerzbank neu besetzen und etwa das Auslandsnetz beschneiden will. Laut Berichten zu den Quartalszahlen plant die Commerzbank zudem den Abbau von fast 7.000 Vollzeitstellen bis 2030. Für Aktionäre bedeutet das: Die Kostenbasis dürfte sinken, die Ertragskraft weiter steigen, und eine Kombination mit der HVB könnte zusätzliche Synergien in Einkauf, IT und Produktplattformen heben.
Bewertet ist die Aktie dabei nicht übertrieben. Beim aktuellen Kurs liegt der Börsenwert nach unserer Überschlagsrechnung bei rund 44 Milliarden Euro. Gemessen am Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 13 für das laufende Jahr. Das ist für eine Bank mit zweistelliger Eigenkapitalrendite und hohen Ausschüttungen kein Ausreißer nach oben – zumal die Übernahmefantasie eine zusätzliche Bewertungsstütze bildet.
Charttechnik
Zurück über die Marke von 39 Euro – das Rekordhoch bleibt in Sichtweite
Charttechnisch ist der Sprung über 39 Euro ein erstes Lebenszeichen. Nach den Quartalszahlen war die Aktie unter die 100-Tage-Linie gerutscht, am Freitag schloss sie bei rund 38 Euro. Die 200-Tage-Linie verläuft nach Daten von boerse.de bei rund 36,70 Euro und bildet die wichtige Unterstützung nach unten. Nach oben rückt die Zone um 40 Euro ins Blickfeld, an der sich die Aktie seit Oktober mehrfach die Zähne ausgebissen hat. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 43,37 Euro – bis dorthin fehlen gut 10 Prozent. Auf Jahressicht hat der DAX Gewinner am Morgen damit rund 20 Prozent zugelegt.
Die Commerzbank-Aktie auf einen Blick
Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 39,32 Euro, +3,42 Prozent am Morgen des 9. November 2026
Q3 2026: Nettogewinn 859 Mio. Euro (+45 Prozent)
9M 2026: Überschuss rund 2,7 Mrd. Euro (Rekord)
Ziel 2026: Nettogewinn mindestens 3,4 Mrd. Euro, Zinsüberschuss rund 8,5 Mrd. Euro
Großaktionär: UniCredit mit rund 49 Prozent
Umtauschverhältnis des Angebots: 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie
Analysten: DZ Bank „Halten“, fairer Wert 40 Euro; RBC Kursziel 39 Euro
Nächste Termine: EU-Frist 16. November, Genehmigungen bis Ende November, Kontrollwechsel im ersten Quartal 2027
Häufige Fragen zum DAX Gewinner Commerzbank
Warum steigt die Commerzbank-Aktie heute?
UniCredit hat einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro im dritten Quartal gemeldet und einen konkreten Zeitplan genannt: Genehmigungen bis Ende November, danach eine außerordentliche Hauptversammlung und der Start ihres Konzepts im ersten Quartal 2027. Zudem könnte die Fusion mit der HypoVereinsbank früher kommen als erwartet.
Wie stark steigt die Commerzbank-Aktie?
Die Aktie legt am Morgen um 3,42 Prozent auf 39,32 Euro zu und ist damit der DAX Gewinner am Morgen.
Wie viel der Commerzbank gehört UniCredit?
Über das Übernahmeangebot hat sich UniCredit rund 49 Prozent der Anteile gesichert.
Wann übernimmt UniCredit die Kontrolle?
UniCredit erwartet die letzten Genehmigungen bis Ende November 2026. Danach soll eine außerordentliche Hauptversammlung neue Aufsichtsräte wählen, im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung von „Commerzbank Unlocked“ beginnen.
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