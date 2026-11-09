DAX Gewinner Commerzbank: +3,42 % auf 39,32 Euro – UniCredit drückt aufs Tempo

„Die nächsten Schritte sind klar“, heißt es in der Quartalsbilanz der UniCredit. Liegen die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet bis Ende November vor, will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen, um neue Mitglieder in den Aufsichtsrat wählen zu lassen. Im ersten Quartal 2027 soll dann die Umsetzung der Strategie „Commerzbank Unlocked“ beginnen. Die Risiken bezeichnet UniCredit als begrenzt, weil man mit dem Umbau der HypoVereinsbank bereits Erfahrung gesammelt habe.

Die eigentliche Überraschung steckt in einem Nebensatz der Präsentation: Eine Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte früher kommen als bislang erwartet. Bisher war von 2028 die Rede. Für den Markt ist das ein starkes Signal. Würde die HVB in die Commerzbank eingebracht, könnte der Anteil der UniCredit deutlich steigen – und die Synergien, die Orcel seit Monaten verspricht, würden früher sichtbar.

Parallel läuft die letzte regulatorische Hürde aus: Die EU-Kommission hat sich für ihre kartellrechtliche Entscheidung über das Vorhaben eine Frist bis zum 16. November 2026 gesetzt. Für den DAX Gewinner Commerzbank rückt damit der Moment näher, an dem aus der Übernahmespekulation ein vollzogener Kontrollwechsel wird.