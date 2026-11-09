Rückblick: Der DAX scheiterte am Allzeithoch 26.575/26.620 und fiel bis zu einer Unterstützung bei 25.700, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Durchatmen zum Wochenstart - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Ausblick
Nach dem Scheitern am Allzeithoch: Der DAX solle in dieser Phase die 200-Tage-Linien bei 25.030/24.925 verteidigen. OBERSEITE: Der DAX habe am Montag den Intraday-Widerstand 25.900/25.915 vorzuweisen. Darüber wäre 26.100/26.135 das Reboundziel, seltener auch 26.250 und 26.325. Rebound heiße, dass es nach möglichen Zwischenanstiegen weitere Tiefs unter dem von Freitag geben müsste. UNTERSEITE: Ob die kleine DAX-Unterstützung 25.700/25.675 vom Freitag dauerhaft etwas bewirken könne, müsse sich erst noch zeigen. Unter 25.675 "drohe" jedenfalls sofort das Ansteuern von 25.535/25.510 und darunter das Testen der 200er-Linien aus dem Tageschart bei 25.030/24.925. Interessante Annahme: Der DAX baue sich in den nächsten Tagen bei 25.030/24.925, an den 200-Tage-Linien, völlig neu auf, wenn er so laufe wie der DOW JONES.
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