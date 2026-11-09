Der Kater nach dem KI-Beben ist noch nicht ausgestanden, aber der DAX sucht zum Wochenstart Halt. Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 09:04 Uhr bei 25.794 Punkten und damit nur knapp unter dem Xetra-Schluss vom Freitag bei 25.820,36 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex einen Tag nach seinem Rekordhoch von 26.692 Punkten 1,92 Prozent verloren. Hinter der ruhigen Oberfläche geht es heute heftig zu: SAP springt nach einer Hochstufung durch JPMorgan an die DAX-Spitze, die Commerzbank profitiert vom Tempo der UniCredit, und Fresenius setzt seine Rally fort. Auf der anderen Seite bricht Hochtief nach einem Dementi aus Madrid ein, und Rheinmetall fällt auf ein neues Mehrjahrestief. Unsere DAX Analyse ordnet alle Bewegungen ein.
DAX Check am Morgen: SAP, Commerzbank und Fresenius trotzen dem KI-Kater – Hochtief und Rheinmetall stürzen ab
DAX Check am Morgen am 9. November 2026: Nach dem Absturz vom Rekordhoch sucht der DAX Halt. JPMorgan adelt SAP, UniCredit beschleunigt bei der Commerzbank, starke Exportdaten stützen. Hochtief verliert nach dem ACS-Dementi, Rheinmetall rutscht weiter ab. Die DAX Analyse mit allen Gewinnern, Verlierern und Terminen des Tages.
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DAX Analyse zum Wochenstart
KI-Kater, Exportüberraschung und Übernahmepoker: Was den DAX heute bewegt
Nach dem schwärzesten Tag für Technologiewerte seit Jahren steht der Montag im Zeichen der Schadensbegrenzung. Die Vorgaben sind gemischt, die Nachrichtenlage ist dicht, und die Anleger unterscheiden schärfer denn je zwischen Gewinnern und Verlierern.
Erstens: Die KI-Sorge ist nicht vom Tisch, aber sie verliert an Wucht. Seit dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Investoren eine strengere Regulierung von künstlicher Intelligenz und einen gebremsten Ausbau von Rechenzentren in den USA. An der Wall Street und in Asien setzten nach den heftigen Rücksetzern bei vielen Halbleiterwerten Erholungsversuche ein. Gedämpft wurde die Stimmung durch Berichte über eine Untersuchung im Umfeld von Nvidia-Chef Jensen Huang. Der DAX-Future pendelte am frühen Morgen zwischen 25.762 und 25.927 Punkten. Händler beschreiben den Markt als „auf Themensuche“.
Zweitens: Die deutsche Exportwirtschaft liefert eine positive Überraschung. Die Ausfuhren stiegen im September um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro. Das ist das stärkste Plus seit Februar, Ökonomen hatten nur 0,5 Prozent erwartet. Getragen wurde der Anstieg von der EU, wohin die Exporte um 3,5 Prozent zulegten. Die Lieferungen in die USA sanken dagegen leicht um 0,5 Prozent, das China-Geschäft brach um 5,2 Prozent ein. Weil die Importe mit plus 4,2 Prozent noch stärker zulegten, schrumpfte der Handelsüberschuss auf 15,6 Milliarden Euro. Für die DAX Analyse ist das ein wichtiges Signal: Die europäische Nachfrage stabilisiert die deutsche Industrie, während die Abhängigkeit von China weiter abnimmt.
Drittens: Die Berichtssaison erreicht die zweite Reihe. Vor Handelsbeginn legten GEA, Hannover Rück und Hypoport Zahlen vor, aus Italien kam der Rekordgewinn der UniCredit. Dazu kommt ein Analysten-Paukenschlag bei SAP. Der Markt belohnt derzeit konsequent Unternehmen mit eigener Ertragsstory und straft enttäuschte Hoffnungen ab – genau dieses Muster zeigt auch die heutige Gewinner- und Verliererliste.
Viertens: Politik und Notenbanken. In München stellt die Deutsche Telekom um 10 Uhr gemeinsam mit Siemens-Chef Roland Busch, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Digitalminister Karsten Wildberger und Ministerpräsident Markus Söder Pläne zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa vor. In Brüssel sichten die Euro-Finanzminister die Nominierungen für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Am Nachmittag spricht Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee – nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag achten Anleger auf jeden Hinweis zum Zinskurs im Dezember.
DAX-Gewinner am Morgen
SAP, Commerzbank, Fresenius, Continental, Siemens Energy: die Profiteure des Tages
SAP (+2,36 Prozent auf 214,50 Euro): JPMorgan vollzieht die Kehrtwende. Der Softwarekonzern führt die DAX-Gewinnerliste an, und der Auslöser ist eindeutig. Die US-Bank JPMorgan hat SAP von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel um 100 Euro auf 275 Euro angehoben. Analyst Toby Ogg begründet das mit einem Wendepunkt: Künstliche Intelligenz gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über und halte Einzug in die zentralen Systeme – also genau dort, wo SAP-Software sitzt. Zudem mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Die Pointe: SAP galt lange als potenzielles „KI-Opfer“, weil KI-Assistenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. Seit Juli hat sich die Aktie um rund 72 Prozent erholt und am Donnerstag ein Jahreshoch markiert. Nicht alle Häuser teilen den Optimismus: Die DZ Bank hatte den fairen Wert zuletzt zwar auf 170 Euro angehoben, aber an ihrer Verkaufsempfehlung festgehalten.
Commerzbank (+1,81 Prozent auf 38,71 Euro): UniCredit drückt aufs Tempo. Der Rückenwind kommt aus Mailand. Die UniCredit hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn von knapp 3,3 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 24 Prozent und deutlich mehr als die von Analysten erwarteten rund 2,8 Milliarden Euro. Das Gewinnziel für 2026 hebt die Bank auf deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an. Wichtiger für Commerzbank-Aktionäre ist der Zeitplan: Die noch ausstehenden Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils sollen bis Ende November vorliegen. Danach will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung des Konzepts beginnen. Eine Fusion mit der Münchner Tochter HypoVereinsbank könnte laut Präsentation früher kommen als bislang erwartet. UniCredit hatte sich über das Übernahmeangebot rund 49 Prozent an der Commerzbank gesichert.
Fresenius (+1,41 Prozent auf 52,49 Euro): Die Rally geht weiter. Der Gesundheitskonzern war mit einem Plus von 9,53 Prozent der zweitstärkste DAX-Wert der Vorwoche. Eine neue Unternehmensnachricht vom Montag liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung wirken die Impulse der Vorwoche nach: die Biosimilar-Vereinbarung mit WuXi Biologics, ein Kern-Ergebnis je Aktie mit plus 14 Prozent und die nach oben konkretisierte Prognose. Gesundheitswerte gelten zudem als weitgehend immun gegen die KI-Debatte und sind deshalb in unsicheren Phasen gefragt.
Continental (+1,16 Prozent auf 69,98 Euro): Rückenwind von der Prognose. Auch beim Reifenhersteller fehlt eine frische Meldung. Continental hatte in der Vorwoche die erste Quartalsbilanz als nahezu reiner Reifenkonzern vorgelegt und die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge 2026 auf 13,4 bis 14,0 Prozent angehoben. Die LBBW stufte die Aktie danach auf „Kaufen“ hoch. Der jüngste Rückgang des Ölpreises könnte zudem die Kosten für ölbasierte Reifenrohstoffe dämpfen – ein Punkt, den Finanzchef Roland Welzbacher zuletzt als Risiko benannt hatte.
Siemens Energy (+0,99 Prozent auf 118,66 Euro): Erholung vor dem Zahlentag. Der Energietechnikkonzern hatte in der Vorwoche 8,31 Prozent verloren, weil Anleger einen gebremsten Ausbau von KI-Rechenzentren in den USA fürchten. Am Montag setzt sich die Gegenbewegung vom Freitag fort, auch im Sog der Erholung bei Chipwerten in Asien. Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte der KI-Infrastruktur-Termin der Telekom in München erhalten, bei dem es um den Strom- und Rechenzentrumsbedarf in Europa geht. Die Entscheidung über die nächste Richtung fällt aber am Mittwoch, 11. November: Dann legt Siemens Energy die Jahreszahlen vor, im Markt werden auch neue Mittelfristziele erwartet.
DAX-Verlierer am Morgen
Hochtief, Rheinmetall, GEA, FMC, Mercedes-Benz: hier regiert der Rotstift
Hochtief (−4,46 Prozent auf 342,40 Euro): Die Übernahmefantasie platzt. Der Baukonzern ist das Schlusslicht im DAX und gibt den Großteil seines Freitagsgewinns wieder ab. Am Freitag war die Aktie kräftig auf 365,60 Euro (Xetra-Schluss) gesprungen, nachdem Bloomberg berichtet hatte, der spanische Mehrheitsaktionär ACS erwäge eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion – samt Börsengang der US-Tochter Turner in New York. ACS hält gut 75 Prozent der Anteile. Inzwischen hat ACS diese Spekulationen zurückgewiesen, und damit fällt die Übernahmeprämie aus dem Kurs. Operativ bleibt das Bild stark: Der operative Konzerngewinn stieg nach neun Monaten um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte rund 90 Milliarden Euro. Rund ein Viertel davon entfällt allerdings auf Rechenzentren – genau das Segment, das seit den US-Wahlen unter Generalverdacht steht. Am Donnerstag, 12. November, legt ACS Zahlen vor und lädt zum Kapitalmarkttag.
Rheinmetall (−2,26 Prozent auf 796,20 Euro): Kein Boden in Sicht. Der Rüstungskonzern setzt seinen Absturz fort und rutscht unter die Marke von 800 Euro. Nach der erneuten Prognosesenkung vom vergangenen Mittwoch und harschen Analystenreaktionen war die Aktie bereits am Donnerstag und Freitag auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2025 gefallen. In der Vorwoche verlor sie fast 21 Prozent. Rheinmetall erwartet für 2026 nur noch einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem sich der Boxer-Großauftrag Arminius und Munitionsumsätze ins kommende Jahr verschieben. JPMorgan zählte die fünfte Warnung binnen elf Monaten. Die DAX Analyse zeigt: Solange das Vertrauen in die Planbarkeit fehlt, helfen selbst starke Quartalszahlen wenig. Der nächste große Termin ist der Kapitalmarkttag Ende November.
GEA (−1,53 Prozent auf 67,75 Euro): Starke Aufträge, Umsatz knapp verfehlt. Der Anlagenbauer hat eigentlich ein gutes Quartal vorgelegt. Der Auftragseingang stieg um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro, deutlich mehr als die erwarteten rund 1,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge erreichte mit 17,9 Prozent einen Quartalsrekord. Der Umsatz wuchs jedoch nur um 7,0 Prozent auf 1,461 Milliarden Euro und blieb damit knapp unter den erwarteten 1,47 Milliarden Euro. GEA bestätigte die im Sommer angehobene Jahresprognose mit einem organischen Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent. Da die Aktie erst in der Vorwoche ein Rekordhoch erreicht hatte, werten wir die Abgaben vor allem als Gewinnmitnahmen nach einem Quartal ohne Prognoseanhebung.
Fresenius Medical Care (−1,52 Prozent auf 41,33 Euro): Der Ausblick lastet weiter. Für den Dialysespezialisten liegt uns keine neue Meldung vom Montag vor. Die Aktie leidet weiter unter dem gedämpften Ausblick, den FMC am 3. November zu den Zahlen für das dritte Quartal gegeben hatte. Damals hatte der Konzern zwar besser abgeschnitten als erwartet, der Nettogewinn fiel wegen Kosten im China-Geschäft jedoch um mehr als 40 Prozent. Im Gegensatz zur Mutter Fresenius fehlt FMC bislang eine überzeugende Wachstumsgeschichte.
Mercedes-Benz (−1,30 Prozent auf 41,31 Euro): Autowerte bleiben angeschlagen. Auch hier fehlt ein konkreter Auslöser. Auffällig ist, dass mit Volkswagen (−1,03 Prozent) ein weiterer Autowert zu den schwächeren DAX-Titeln zählt. Nach unserer Einschätzung belasten die schwache China-Nachfrage – die deutschen Exporte nach China brachen im September um 5,2 Prozent ein – sowie die anhaltende Margendebatte in der Branche. Die Aktie notiert weiterhin in der Nähe ihres Jahrestiefs.
Wirtschaftsdaten heute
Deutschland, Eurozone, USA: die Termine, die den DAX bewegen können
Deutschland: Die wichtigste Zahl des Tages ist bereits veröffentlicht. Die Exporte stiegen im September um 2,0 Prozent zum Vormonat und um 7,7 Prozent zum Vorjahr, die Importe um 4,2 Prozent. Die Prognosen lagen bei plus 0,5 beziehungsweise plus 1,2 Prozent. Die Handelsbilanz weist einen Überschuss von 15,6 Milliarden Euro aus, erwartet worden waren 18,7 Milliarden Euro. Ebenfalls um 8 Uhr erschien der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex für Oktober, ein Frühindikator für die Industrieproduktion. Um 10:30 Uhr folgt der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland.
Eurozone: Um 10:30 Uhr veröffentlicht Sentix das Investorenvertrauen für die Eurozone, zuletzt lag der Wert bei 2,7 Punkten. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche ist spannend, ob die befragten Investoren ihre Erwartungen zurückschrauben oder den Rücksetzer als Korrektur abhaken. In Brüssel tagen die Euro-Gruppe und die EU-Finanzminister. Im Mittelpunkt steht die Suche nach einer Nachfolge für EZB-Präsidentin Christine Lagarde – eine Personalie, die über die künftige Zinslinie in Europa mitentscheidet.
USA: Harte Konjunkturdaten stehen heute nicht im Kalender. Umso mehr Gewicht erhalten die Auftritte von Notenbankern, darunter eine Rede von Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee um 16 Uhr. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag rückt die Frage einer Zinserhöhung im Dezember in den Fokus. Der eigentliche Härtetest folgt am Dienstag mit den US-Verbraucherpreisen für Oktober.
Asien: In China stagnierten die Verbraucherpreise im Oktober gegenüber dem Vormonat (0,0 Prozent). Die Erzeugerpreise zogen dagegen um 5,7 Prozent zum Vorjahr an und lagen damit über der Prognose von 5,3 Prozent – ein Zeichen für anhaltenden Kostendruck bei Rohstoffen.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Symbol: SAP) – 214,50 Euro, +2,36 Prozent: JPMorgan stuft auf „Overweight“ hoch, Kursziel 275 Euro.
Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 38,71 Euro, +1,81 Prozent: UniCredit mit Rekordgewinn und konkretem Zeitplan zur Kontrollübernahme.
Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Symbol: FRE) – 52,49 Euro, +1,41 Prozent: Fortsetzung der Rally nach starken Zahlen in der Vorwoche.
Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Symbol: CON) – 69,98 Euro, +1,16 Prozent: Rückenwind durch die angehobene Margenprognose.
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 118,66 Euro, +0,99 Prozent: Erholung vor den Jahreszahlen am 11. November.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 342,40 Euro, −4,46 Prozent: ACS weist Übernahmespekulationen zurück.
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 796,20 Euro, −2,26 Prozent: Weitere Verluste nach der Prognosesenkung, Kurs unter 800 Euro.
GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Symbol: G1A) – 67,75 Euro, −1,53 Prozent: Auftragsplus über den Erwartungen, Umsatz knapp darunter.
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 41,33 Euro, −1,52 Prozent: Gedämpfter Ausblick belastet weiter.
Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Symbol: MBG) – 41,31 Euro, −1,30 Prozent: Schwäche der Autowerte.
Kursangaben: Einzelwerte Lang & Schwarz, 9. November 2026, 09:04 Uhr (GEA 09:03 Uhr); DAX-Indikation Société Générale, 09:04 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss des Handelsplatzes.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie steht der DAX am Montagmorgen?
Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 09:04 Uhr bei 25.794 Punkten und damit knapp unter dem Xetra-Schluss vom Freitag bei 25.820,36 Punkten. Das Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag liegt bei 26.692 Punkten.
Warum steigt die SAP-Aktie?
JPMorgan hat SAP von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 275 Euro angehoben. Die Bank sieht KI in Unternehmen am Übergang von der Pilotphase in die produktive Nutzung.
Warum fällt die Hochtief-Aktie?
Der Mehrheitsaktionär ACS hat Berichte über eine mögliche Komplettübernahme von Hochtief und einen Börsengang der US-Tochter Turner zurückgewiesen. Damit fällt die Übernahmefantasie vom Freitag weg.
Welche Wirtschaftsdaten sind heute wichtig?
Die bereits veröffentlichten deutschen Exportzahlen (+2,0 Prozent), um 10:30 Uhr der Sentix-Index für Deutschland und die Eurozone sowie am Nachmittag Reden von US-Notenbankern. Am Dienstag folgen die US-Verbraucherpreise.
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