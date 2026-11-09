DAX Check am Morgen: SAP, Commerzbank und Fresenius trotzen dem KI-Kater – Hochtief und Rheinmetall stürzen ab

Erstens: Die KI-Sorge ist nicht vom Tisch, aber sie verliert an Wucht. Seit dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Investoren eine strengere Regulierung von künstlicher Intelligenz und einen gebremsten Ausbau von Rechenzentren in den USA. An der Wall Street und in Asien setzten nach den heftigen Rücksetzern bei vielen Halbleiterwerten Erholungsversuche ein. Gedämpft wurde die Stimmung durch Berichte über eine Untersuchung im Umfeld von Nvidia-Chef Jensen Huang. Der DAX-Future pendelte am frühen Morgen zwischen 25.762 und 25.927 Punkten. Händler beschreiben den Markt als „auf Themensuche“.

Zweitens: Die deutsche Exportwirtschaft liefert eine positive Überraschung. Die Ausfuhren stiegen im September um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro. Das ist das stärkste Plus seit Februar, Ökonomen hatten nur 0,5 Prozent erwartet. Getragen wurde der Anstieg von der EU, wohin die Exporte um 3,5 Prozent zulegten. Die Lieferungen in die USA sanken dagegen leicht um 0,5 Prozent, das China-Geschäft brach um 5,2 Prozent ein. Weil die Importe mit plus 4,2 Prozent noch stärker zulegten, schrumpfte der Handelsüberschuss auf 15,6 Milliarden Euro. Für die DAX Analyse ist das ein wichtiges Signal: Die europäische Nachfrage stabilisiert die deutsche Industrie, während die Abhängigkeit von China weiter abnimmt.

Drittens: Die Berichtssaison erreicht die zweite Reihe. Vor Handelsbeginn legten GEA, Hannover Rück und Hypoport Zahlen vor, aus Italien kam der Rekordgewinn der UniCredit. Dazu kommt ein Analysten-Paukenschlag bei SAP. Der Markt belohnt derzeit konsequent Unternehmen mit eigener Ertragsstory und straft enttäuschte Hoffnungen ab – genau dieses Muster zeigt auch die heutige Gewinner- und Verliererliste.

Viertens: Politik und Notenbanken. In München stellt die Deutsche Telekom um 10 Uhr gemeinsam mit Siemens-Chef Roland Busch, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Digitalminister Karsten Wildberger und Ministerpräsident Markus Söder Pläne zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa vor. In Brüssel sichten die Euro-Finanzminister die Nominierungen für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Am Nachmittag spricht Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee – nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag achten Anleger auf jeden Hinweis zum Zinskurs im Dezember.