Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, dann wieder zwei vor: Der DAX hat in der Handelswoche vom 23. bis 27. November 2026 ein Wechselbad hinter sich, wie es die Börse selten erlebt. Zum Wochenschluss steht der Leitindex bei 25.441,24 Punkten und damit 2,57 Prozent über dem Stand vom Freitag der Vorwoche. Die DAX Gewinner der Woche heißen Rheinmetall (+14,09 Prozent), BMW (+9,73 Prozent) und Volkswagen (+9,55 Prozent). Die DAX Verlierer der Woche sind die Commerzbank (-10,12 Prozent), Infineon (-4,29 Prozent) und Bayer (-0,94 Prozent). Unsere DAX-Analyse der Woche zeigt, wie die Erholung entstand, welche Termine den Markt bewegten und warum ausgerechnet die Chipwerte zwischen Euphorie und Ausverkauf schwankten. Dazu gibt es im DAX Check der Woche alle 40 Aktien mit ISIN und US-Handelssymbol.
DAX-Analyse der Woche: DAX Gewinner der Woche Rheinmetall, BMW und Volkswagen – DAX Verlierer der Woche Commerzbank, Infineon und Bayer
DAX-Analyse der Woche (KW 48): Der DAX steigt um 2,57 Prozent auf 25.441,24 Punkte. DAX Gewinner der Woche sind Rheinmetall (+14,09 %), BMW und Volkswagen, DAX Verlierer der Woche Commerzbank (-10,12 %), Infineon und Bayer. Wochenverlauf, Börsentermine, die 10 Gewinner, die 10 Verlierer und alle 40 DAX-Werte mit ISIN und US-Handelssymbol im DAX Check der Woche.
DAX-Analyse der Woche: Der Wochenverlauf
Huang-Comeback, Chip-Achterbahn, Rheinmetall-Wende: so lief die Börsenwoche
Die Woche begann mit einer Erleichterung und endete mit einer Erholung, dazwischen lag ein Rückschlag bis auf den tiefsten Stand seit Juli. Unter dem Strich holte der DAX gut ein Drittel der 1.947 Punkte zurück, die er in der Vorwoche verloren hatte. Das Rekordhoch von 27.001,67 Punkten bleibt 5,8 Prozent entfernt.
Montag: Die Rückkehr des Nvidia-Chefs. Nach sechs Verlusttagen in Folge und dem tiefsten Stand seit Anfang Oktober sorgte die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des KI-Chipgiganten Nvidia für Begeisterung. Der DAX gewann 2,15 Prozent auf 25.337,27 Punkte, getragen von den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz. An der Spitze standen Siemens Energy (+6,88 Prozent), Infineon (+6,56 Prozent), Hochtief (+5,38 Prozent), die Deutsche Bank (+4,79 Prozent) und Rheinmetall (+4,59 Prozent). In den USA sprang der Nasdaq 100 um fast 7 Prozent.
Dienstag: Der Katzenjammer. Schon am nächsten Tag fehlten der Tech-Rally die Anschlusskäufe. Der DAX verlor 1,26 Prozent auf 25.017,81 Punkte, der MDAX sogar 1,72 Prozent. Hinzu kamen Befürchtungen, die US-Regierung könnte zusätzliche Importzölle erheben. Aixtron stürzte nach einer negativen Analystenstudie um 16,3 Prozent ab, Aurubis fiel um 15 Prozent auf ein Jahrestief, DHL verlor 3,1 Prozent. Gefragt waren dagegen Rüstungswerte wie Rheinmetall, die sich weiter von ihrem Tief seit 2025 lösten.
Mittwoch: Flucht aus KI-Aktien. Die Erholung vom Wochenanfang entpuppte sich als Strohfeuer. In den USA gaben Nvidia, Micron, Broadcom und AMD weiter nach, in Frankfurt schloss der DAX 1,26 Prozent tiefer bei 24.702,13 Punkten und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli. Seit Jahresbeginn blieb nur noch ein Plus von rund einem Prozent. Infineon verlor 6,5 Prozent, Siemens Energy 4,6 Prozent. Dazu kamen die Ankündigung neuer US-Zölle gegen China und zahlreiche weitere Länder, darunter laut Medienberichten 15 Prozent gegen die EU, sowie die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Börsenexperte Stephen Innes sieht die Ursache vor allem in fehlender Liquidität für Aktienkäufe.
Donnerstag: Thanksgiving-Rally ohne Wall Street. Während die US-Börsen wegen des Feiertags geschlossen blieben, drehte der DAX auf. Er eröffnete bei 25.153,11 Punkten und schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten. 39 der 40 DAX-Werte gewannen, nur die Commerzbank (-2,55 Prozent) verlor. Volkswagen (+4,60 Prozent), BMW (+4,49 Prozent), Bayer (+4,22 Prozent), Rheinmetall (+4,06 Prozent) und Siemens Energy (+4,04 Prozent) führten das Feld an.
Freitag: Black Friday und Rheinmetall-Wende. Zum Wochenschluss legte der DAX um 0,90 Prozent auf 25.441,24 Punkte zu. Rheinmetall senkte auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro und schloss trotzdem 3,32 Prozent höher an der DAX-Spitze. Aus Frankreich und Spanien kamen sinkende Inflationsraten, die Wirtschaftsstimmung der Eurozone fiel dagegen auf den tiefsten Stand seit Juni. 34 DAX-Werte schlossen im Gewinn.
DAX Gewinner der Woche
Rüstung, Autos, Zykliker: die 10 DAX Gewinner der Woche
Die DAX Gewinner der Woche erzählen von einer Rotation: Wer in der Vorwoche am tiefsten gefallen war, erholte sich am stärksten. Rheinmetall und die Autobauer führen die Liste an, dahinter folgen Baustoffe, Software, Triebwerke und Konsum. Alle Wochenwerte beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 20. November.
1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) – 791,10 Euro, +14,09 Prozent
Der DAX Gewinner der Woche kommt aus einer Ecke, in der es zuletzt wehtat. Am 20. November war die Aktie mit 693,40 Euro auf ein Tief seit 2025 gefallen, danach folgten fünf Gewinntage in Folge. Der Höhepunkt war der Kapitalmarkttag in Hamburg: Das Umsatzziel für 2030 sank auf 33 bis 37 Milliarden Euro nach bislang rund 45 Milliarden Euro aus eigener Kraft und rund 50 Milliarden Euro einschließlich Übernahmen, die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen. Weil die Analysten im Schnitt mit 36,8 Milliarden Euro gerechnet hatten, wirkte die Kürzung wie eine Befreiung. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt, dazu kam ein Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro. Im frühen Handel stieg die Aktie über 800 Euro. Ein Vergleich bremst die Euphorie: Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 22,83 Prozent, auf Jahressicht von 47,75 Prozent.
Wir sind jetzt konservativer.
2. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) – 58,66 Euro, +9,73 Prozent
Der Münchner Autobauer ist der zweitbeste DAX-Wert der Woche. Der Großteil des Anstiegs kam am Donnerstag (+4,49 Prozent) und Freitag (+1,63 Prozent), allein in diesen beiden Tagen gewann die Aktie gut 6 Prozent. Der europäische Autosektor erholte sich vom tiefsten Stand seit 2020. Das größte Risiko bleiben die geplanten US-Zölle gegen die EU. Auf Jahressicht liegt BMW noch 33,27 Prozent im Minus.
3. Volkswagen Vorzüge (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Symbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) – 68,60 Euro, +9,55 Prozent
Fast die Hälfte des Wochenplus kam am Donnerstag, als die Vorzugsaktie mit 4,60 Prozent der stärkste DAX-Wert war. Am Freitag folgte mit 0,53 Prozent eine Verschnaufpause. Zollrisiko und Tarifstreit bremsen weiter. Auf Jahressicht steht ein Minus von 29,41 Prozent, die Erholung ist also eine Gegenbewegung in einem schwachen Jahr.
4. Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI, US-Handelssymbol: HDLMY) – 187,05 Euro, +7,78 Prozent
Der Baustoffkonzern setzt seine Erholung seit dem Korrekturtief von 137,20 Euro Anfang Oktober fort und liegt nun gut 36 Prozent darüber. Auf Monatssicht beträgt das Plus 26,04 Prozent. Die Quartalszahlen vom 4. November (operatives Ergebnis +9 Prozent) und zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 hatten den Weg bereitet. Zum Allzeithoch von 241,80 Euro fehlen allerdings noch rund 23 Prozent.
5. SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Symbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP an der NYSE) – 195,64 Euro, +6,51 Prozent
Nach dem Absturz der Vorwoche von 13,95 Prozent, ausgelöst durch die Angst vor KI-Agenten, holte die Aktie gut die Hälfte des Verlusts zurück. Der Donnerstag brachte 2,28 Prozent, am Freitag erholte sich der Titel von frühen Verlusten nach einem Bericht über einen Stellenabbau und schloss 0,77 Prozent im Plus. Bei 195,64 Euro rückt die 200-Euro-Marke wieder in Sichtweite, auf Monatssicht steht aber noch ein Minus von 8,21 Prozent.
6. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) – 353,90 Euro, +6,15 Prozent
Der Triebwerksbauer bricht über die Marke von 350 Euro aus, drei Tage vor dem eigenen Kapitalmarkttag am Montag in München. Allein am Freitag stieg die Aktie um 2,85 Prozent. Im dritten Quartal war der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gestiegen, für 2026 peilt MTU 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Zum 52-Wochen-Hoch bei 404,50 Euro fehlen rund 12 Prozent. Die Fallhöhe ist gestiegen: Am Montag muss MTU liefern.
7. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 43,00 Euro, +6,12 Prozent
Der Lkw-Bauer schließt über der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. Donnerstag (+3,16 Prozent) und Freitag (+2,02 Prozent) brachten zusammen mehr als 5 Prozent. Rückenwind gibt ein starkes drittes Quartal mit einem Gewinnsprung von 73 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie 16,09 Prozent im Plus und gehört damit zu den wenigen Autowerten mit positiver Jahresbilanz.
8. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,83 Euro, +5,63 Prozent
Für den Onlinemodehändler ist der Black Friday der wichtigste Verkaufstag des Jahres. Anleger setzen auf ein starkes Schlussquartal, das Zalando für die Jahresprognose von 680 bis 720 Millionen Euro beim bereinigten EBIT auch braucht. Das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro rückt näher, auf Monatssicht beträgt das Plus 12,31 Prozent. Das schwache Konsumklima bleibt der Gegenwind.
9. adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Symbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) – 173,85 Euro, +5,36 Prozent
Der Sportartikelkonzern gewann den Großteil seines Wochenplus bis Donnerstag (173,75 Euro, +1,94 Prozent) und trat am Black Friday mit +0,06 Prozent auf der Stelle. Auf Monatssicht steht ein Plus von 10,42 Prozent. Erste Umsatzdaten zum Start des Weihnachtsgeschäfts in den USA dürften in den kommenden Tagen die Richtung vorgeben.
10. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) – 17,79 Euro, +5,33 Prozent
Der Wohnungskonzern profitierte von sinkenden Inflationsraten in Frankreich und Spanien, die die Hoffnung auf nachlassenden Zinsdruck nährten. Am Donnerstag und Freitag legte die zinssensible Aktie jeweils rund 1,2 Prozent zu. Auf Jahressicht ist der Rückstand mit 32,23 Prozent weiter groß, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 3,28 Prozent bleibt die Hürde.
DAX Verlierer der Woche
Commerzbank, Infineon, Bayer: die 10 DAX Verlierer der Woche
In einer Erholungswoche gibt es nur wenige echte Verlierer: Vier DAX-Werte schlossen im Minus, die übrigen kamen teils nicht über ein Plus von 1 Prozent hinaus. Die Liste der zehn DAX Verlierer der Woche besteht deshalb aus den vier Wochenverlusten und den sechs schwächsten Gewinnern. Das Muster ist klar: Chipwerte und die Commerzbank zahlen die Rechnung für ein extremes Auf und Ab, Defensive und Versicherer hinken hinterher.
1. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) – 32,67 Euro, -10,12 Prozent
Der DAX Verlierer der Woche ist die Commerzbank, und das mit deutlichem Abstand. Von 36,35 Euro am 20. November fiel die Aktie auf 32,67 Euro, ein Minus von mehr als 10 Prozent in nur einer Woche. Allein Donnerstag (-2,55 Prozent) und Freitag (-1,89 Prozent) kosteten gut 4 Prozent, an beiden Tagen als einziger beziehungsweise als schwächster DAX-Wert. Laut dpa-AFX war es der zwölfte Verlusttag in dreizehn Handelstagen, zum jüngsten Hoch fehlen knapp 22 Prozent. UniCredit hat alle Genehmigungen für die Übernahme und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat umzubauen. Die Ungewissheit belastet, Marktbeobachter verweisen auf die Sorge vor Dividendenkürzungen. Auf Monatssicht steht ein Minus von 13,34 Prozent, auf Fünfjahressicht aber noch ein Plus von 418,57 Prozent.
2. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) – 43,49 Euro, -4,29 Prozent
Die Achterbahn der Woche: Am Montag sprang der Chipkonzern um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, danach folgten ein Abschlag von knapp 10 Prozent am Dienstag und 6,5 Prozent am Mittwoch auf rund 40,90 Euro. Von Montag bis Mittwoch gingen so gut 15 Prozent verloren. Erst die Erholung am Donnerstag (+3,57 Prozent) und Freitag (+2,68 Prozent) milderte das Wochenminus auf 4,29 Prozent. Die Aktie hängt am Nervenkostüm der KI-Branche: Nvidia-Nachrichten und die Stimmung bei Halbleitern bestimmen den Kurs. Auf Monatssicht steht ein Minus von 17,30 Prozent. Charttechnisch ist die Zone um 44 Euro der nächste Prüfstein.
3. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) – 52,86 Euro, -0,94 Prozent
Ein Verlierer mit Sonderrolle: Bayer ist 2026 noch immer der größte DAX-Gewinner und liegt auf Jahressicht 72,63 Prozent im Plus. In dieser Woche reichte es nicht für die Fortsetzung. Am Montag verlor die Aktie 0,7 Prozent, am Donnerstag sprang sie nach einer Analystenhochstufung und der angekündigten Investition in Peking um 4,22 Prozent, am Freitag blieb sie mit +0,08 Prozent stabil. Unter dem Strich steht ein knappes Wochenminus, auf Monatssicht dennoch ein Plus von 14,54 Prozent.
4. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) – 252,60 Euro, -0,81 Prozent
Der Technologiekonzern setzt seine Konsolidierung fort. Nach dem Minus von 8,86 Prozent in der Vorwoche (254,65 Euro) fiel er auf 252,60 Euro zurück, obwohl Donnerstag (+1,96 Prozent) und Freitag (+0,92 Prozent) Erholung brachten. Auf Monatssicht steht ein Minus von 5,11 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 11,01 Prozent.
5. Qiagen (ISIN: NL0015002SN0, WKN: A41HBE, Symbol: QIA, US-Handelssymbol: QGEN) – 45,13 Euro, +0,13 Prozent
Die Aktie des Diagnostikspezialisten klebt am Übernahmeangebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie. Solange die Annahmefrist nicht begonnen hat, bewegt sich der Kurs nur in Cent-Schritten, unabhängig vom Gesamtmarkt. Die Wochenbilanz von +0,13 Prozent ist damit eher ein Beleg für die Übernahmefantasie als für Schwäche.
6. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1, US-Handelssymbol: HVRRY) – 295,20 Euro, +0,48 Prozent
Der Rückversicherer gab am Freitag (-0,81 Prozent) den Gewinn vom Donnerstag wieder ab. Die vorgestellten Ziele, darunter ein Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2027, lagen nah an den Erwartungen und lieferten keinen neuen Impuls. Über der Branche hängt die Sorge vor sinkenden Preisen in der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel.
7. DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Symbol: DHL, US-Handelssymbol: DHLGY) – 57,50 Euro, +0,70 Prozent
Der Logistikkonzern verlor am Dienstag, dem Tag der Zollbefürchtungen, 3,1 Prozent und holte den Verlust bis Freitag (+0,98 Prozent) fast wieder auf. Die Hochsaison im Paketgeschäft beginnt, die US-Zollpläne bleiben ein Unsicherheitsfaktor. Auf Jahressicht steht ein Plus von 27,78 Prozent.
8. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) – 119,18 Euro, +0,73 Prozent
Eine Woche wie im Schleudergang: Von 126,46 Euro am Montag (+6,88 Prozent) ging es nach dem Ausverkauf vom Mittwoch (-4,6 Prozent) bis auf rund 112,50 Euro, bevor Donnerstag (+4,04 Prozent) und Freitag (+1,86 Prozent) die Verluste ausglichen. Der Energietechnikkonzern hängt als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik am Strombedarf der KI-Rechenzentren und reagiert entsprechend heftig auf jede Nvidia-Meldung. Die 120-Euro-Marke wurde am Freitag getestet, aber nicht gehalten.
9. Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Symbol: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY) – 585,40 Euro, +0,93 Prozent
Die Rückversicherer geben am Freitag nach (-0,64 Prozent), auch die Münchener Rück. Fundamental steht der Konzern gut da, das Gewinnziel für 2026 liegt bei 6,6 Milliarden Euro. Der nächste Termin ist der 10. Dezember: Dann will das Unternehmen sein Gewinnziel für 2027 nennen. Die erste Unterstützung liegt bei rund 580 Euro.
10. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) – 341,40 Euro, +1,01 Prozent
Der Baukonzern hängt als Infrastruktur-Wette auf die KI-Rechenzentren an der Stimmung bei den Technologiewerten. Am Montag stieg die Aktie um 5,38 Prozent auf 356,20 Euro, am Dienstag und Mittwoch gingen zusammen gut 8 Prozent verloren, am Donnerstag (+3,13 Prozent) und Freitag (+1,67 Prozent) folgte die Erholung. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 10,44 Prozent.
DAX Check der Woche
Alle 40 DAX-Werte nach Wochenperformance – mit ISIN, US-Handelssymbol und Kurzeinschätzung
Der DAX Check der Woche zeigt die vollständige Rangliste der Handelswoche: Wochenveränderung gegenüber dem 20. November, Xetra-Schlusskurs vom 27. November mit Tagesveränderung, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Bei den US-Handelssymbolen handelt es sich überwiegend um außerbörslich gehandelte Hinterlegungsscheine; Deutsche Bank, SAP, Fresenius Medical Care und Qiagen sind direkt an der New Yorker Börse notiert.
Plätze 1 bis 10: die DAX Gewinner der Woche
1 · Rheinmetall · +14,09 % in der Woche
791,10 Euro (Freitag +3,32 %) · ISIN DE0007030009 · WKN 703000 · Xetra RHM · US-Symbol RNMBY. Bester DAX-Wert der Woche; fünf Gewinntage und ein Kapitalmarkttag mit gekappten 2030-Zielen.
2 · BMW · +9,73 % in der Woche
58,66 Euro (Freitag +1,63 %) · ISIN DE0005190003 · WKN 519000 · Xetra BMW · US-Symbol BMWKY. Autowerte erholen sich vom Mehrjahrestief; Zollplan bleibt das Risiko.
3 · Volkswagen Vz · +9,55 % in der Woche
68,60 Euro (Freitag +0,53 %) · ISIN DE0007664039 · WKN 766403 · Xetra VOW3 · US-Symbol VWAPY. Fast die Hälfte des Plus kam am Donnerstag; auf Jahressicht -29,41 %.
4 · Heidelberg Materials · +7,78 % in der Woche
187,05 Euro (Freitag +0,62 %) · ISIN DE0006047004 · WKN 604700 · Xetra HEI · US-Symbol HDLMY. Setzt die Erholung seit dem Oktobertief fort; Monatsplus 26,04 %.
5 · SAP · +6,51 % in der Woche
195,64 Euro (Freitag +0,77 %) · ISIN DE0007164600 · WKN 716460 · Xetra SAP · US-Symbol SAP (NYSE). Gegenbewegung nach dem KI-Schock der Vorwoche; 200 Euro in Sichtweite.
6 · MTU Aero Engines · +6,15 % in der Woche
353,90 Euro (Freitag +2,85 %) · ISIN DE000A0D9PT0 · WKN A0D9PT · Xetra MTX · US-Symbol MTUAY. Ausbruch über 350 Euro vor dem Kapitalmarkttag am Montag.
7 · Daimler Truck · +6,12 % in der Woche
43,00 Euro (Freitag +2,02 %) · ISIN DE000DTR0CK8 · WKN DTR0CK · Xetra DTG · US-Symbol DTRUY. Schluss über der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro.
8 · Zalando · +5,63 % in der Woche
29,83 Euro (Freitag +1,70 %) · ISIN DE000ZAL1111 · WKN ZAL111 · Xetra ZAL · US-Symbol ZLNDY. Black-Friday-Hoffnung; das Jahreshoch bei 30,43 Euro ist in Reichweite.
9 · adidas · +5,36 % in der Woche
173,85 Euro (Freitag +0,06 %) · ISIN DE000A1EWWW0 · WKN A1EWWW · Xetra ADS · US-Symbol ADDYY. Wochenplus trotz Stillstand am Freitag; Monatsplus 10,42 %.
10 · Vonovia · +5,33 % in der Woche
17,79 Euro (Freitag +1,22 %) · ISIN DE000A1ML7J1 · WKN A1ML7J · Xetra VNA · US-Symbol VONOY. Sinkende Inflationsraten helfen dem zinssensiblen Wohnungskonzern.
Plätze 11 bis 20
11 · Scout24 · +4,77 % in der Woche
84,60 Euro (Freitag +1,81 %) · ISIN DE000A12DM80 · WKN A12DM8 · Xetra G24 · US-Symbol SCCTY. Erholt sich vom KI-Schock der Vorwoche (-11,26 %); Rückkäufe stützen.
12 · Beiersdorf · +4,50 % in der Woche
82,74 Euro (Freitag -0,96 %) · ISIN DE0005200000 · WKN 520000 · Xetra BEI · US-Symbol BDRFY. Wochenplus, aber am Freitag Opfer der Umschichtung; auf Jahressicht -10,40 %.
13 · Deutsche Bank · +4,29 % in der Woche
30,38 Euro (Freitag +1,90 %) · ISIN DE0005140008 · WKN 514000 · Xetra DBK · US-Symbol DB (NYSE). Zurück über 30 Euro nach dem Einbruch der Vorwoche (-12,22 %).
14 · Deutsche Telekom · +3,72 % in der Woche
27,32 Euro (Freitag +0,63 %) · ISIN DE0005557508 · WKN 555750 · Xetra DTE · US-Symbol DTEGY. Defensiver Wert im Gleichschritt mit dem Markt; Monatsplus 8,67 %.
15 · Mercedes-Benz Group · +3,54 % in der Woche
38,95 Euro (Freitag +0,67 %) · ISIN DE0007100000 · WKN 710000 · Xetra MBG · US-Symbol MBGYY. Verhaltener als BMW und VW; die 40-Euro-Marke bleibt außer Reichweite.
16 · Fresenius · +3,35 % in der Woche
53,10 Euro (Freitag +0,28 %) · ISIN DE0005785604 · WKN 578560 · Xetra FRE · US-Symbol FSNUY. Gesundheitswert als Mitläufer der Erholung; Monatsplus 14,80 %.
17 · Henkel Vz · +3,34 % in der Woche
88,58 Euro (Freitag +0,20 %) · ISIN DE0006048432 · WKN 604843 · Xetra HEN3 · US-Symbol HENOY. Hält mit dem Markt mit, aber ohne Dynamik; Jahresplus 27,45 %.
18 · Symrise · +3,15 % in der Woche
97,50 Euro (Freitag +0,33 %) · ISIN DE000SYM9999 · WKN SYM999 · Xetra SY1 · US-Symbol SYIEY. Defensiver Nachzügler ohne Nachrichten; auf Jahressicht +37,48 %.
19 · Airbus · +3,04 % in der Woche
195,78 Euro (Freitag +0,96 %) · ISIN NL0000235190 · WKN 938914 · Xetra AIR · US-Symbol EADSY. Folgt MTU in abgeschwächter Form nach oben.
20 · Merck · +2,94 % in der Woche
150,75 Euro (Freitag +1,04 %) · ISIN DE0006599905 · WKN 659990 · Xetra MRK · US-Symbol MKKGY. Das Halbleitergeschäft macht den Konzern zum Mitläufer der Chip-Erholung; Jahresplus 30,18 %.
Plätze 21 bis 30
21 · RWE · +2,80 % in der Woche
57,26 Euro (Freitag +0,88 %) · ISIN DE0007037129 · WKN 703712 · Xetra RWE · US-Symbol RWEOY. Der Versorger hält mit dem Index Schritt; Jahresplus 31,81 %.
22 · Allianz · +2,57 % in der Woche
463,40 Euro (Freitag +0,87 %) · ISIN DE0008404005 · WKN 840400 · Xetra ALV · US-Symbol ALIZY. Solider Versicherer im Plus, anders als die Rückversicherer am Freitag.
23 · BASF · +2,39 % in der Woche
50,54 Euro (Freitag +0,80 %) · ISIN DE000BASF111 · WKN BASF11 · Xetra BAS · US-Symbol BASFY. Der Chemiekonzern festigt sich über 50 Euro; Monat -3,03 %.
24 · Fresenius Medical Care · +1,78 % in der Woche
38,27 Euro (Freitag -0,55 %) · ISIN DE0005785802 · WKN 578580 · Xetra FME · US-Symbol FMS (NYSE). Sucht weiter einen Boden; auf Jahressicht -6,98 %.
25 · Continental · +1,67 % in der Woche
70,70 Euro (Freitag +1,17 %) · ISIN DE0005439004 · WKN 543900 · Xetra CON · US-Symbol CTTAY. Der Reifenhersteller profitiert vom Autorebound und schließt über 70 Euro.
26 · Deutsche Börse · +1,49 % in der Woche
319,80 Euro (Freitag +0,82 %) · ISIN DE0005810055 · WKN 581005 · Xetra DB1 · US-Symbol DBOEY. Auffällig hoher Umsatz am Freitag; auf Jahressicht +41,82 %.
27 · E.ON · +1,45 % in der Woche
18,88 Euro (Freitag +0,11 %) · ISIN DE000ENAG999 · WKN ENAG99 · Xetra EOAN · US-Symbol EONGY. Steigende Renditen bremsen den Netzbetreiber; Jahresplus 23,16 %.
28 · GEA Group · +1,39 % in der Woche
69,20 Euro (Freitag +0,14 %) · ISIN DE0006602006 · WKN 660200 · Xetra G1A · US-Symbol GEAGY. Der Anlagenbauer tritt bei geringem Umsatz auf der Stelle.
29 · Brenntag · +1,36 % in der Woche
56,62 Euro (Freitag +0,11 %) · ISIN DE000A1DAHH0 · WKN A1DAHH · Xetra BNR · US-Symbol BNTGY. Kaum Bewegung beim Chemiehändler; Monat -9,98 %.
30 · Siemens Healthineers · +1,33 % in der Woche
43,53 Euro (Freitag 0,00 %) · ISIN DE000SHL1006 · WKN SHL100 · Xetra SHL · US-Symbol SMMNY. Auf den Cent unverändert; der Gesundheitssektor ist nicht gefragt.
Plätze 31 bis 40: die DAX Verlierer der Woche
31 · Hochtief · +1,01 % in der Woche
341,40 Euro (Freitag +1,67 %) · ISIN DE0006070006 · WKN 607000 · Xetra HOT · US-Symbol HOCFY. Montag +5,38 %, danach Rücksetzer und Erholung; Monat -10,44 %.
32 · Münchener Rück · +0,93 % in der Woche
585,40 Euro (Freitag -0,64 %) · ISIN DE0008430026 · WKN 843002 · Xetra MUV2 · US-Symbol MURGY. Rückversicherer geben nach; Gewinnziel 2027 folgt am 10. Dezember.
33 · Siemens Energy · +0,73 % in der Woche
119,18 Euro (Freitag +1,86 %) · ISIN DE000ENER6Y0 · WKN ENER6Y · Xetra ENR · US-Symbol SMNEY. Von 126 Euro am Montag auf rund 112,50 Euro am Mittwoch und zurück.
34 · DHL Group · +0,70 % in der Woche
57,50 Euro (Freitag +0,98 %) · ISIN DE0005552004 · WKN 555200 · Xetra DHL · US-Symbol DHLGY. Dienstag -3,1 %, danach Erholung; Start der Paket-Hochsaison.
35 · Hannover Rück · +0,48 % in der Woche
295,20 Euro (Freitag -0,81 %) · ISIN DE0008402215 · WKN 840221 · Xetra HNR1 · US-Symbol HVRRY. Gewinnmitnahmen am Freitag; neue Ziele ohne Überraschung.
36 · Qiagen · +0,13 % in der Woche
45,13 Euro (Freitag +0,09 %) · ISIN NL0015002SN0 · WKN A41HBE · Xetra QIA · US-Symbol QGEN (NYSE). Der Kurs folgt dem Übernahmeangebot von EQT.
37 · Siemens · -0,81 % in der Woche
252,60 Euro (Freitag +0,92 %) · ISIN DE0007236101 · WKN 723610 · Xetra SIE · US-Symbol SIEGY. Konsolidiert nach -8,86 % in der Vorwoche weiter.
38 · Bayer · -0,94 % in der Woche
52,86 Euro (Freitag +0,08 %) · ISIN DE000BAY0017 · WKN BAY001 · Xetra BAYN · US-Symbol BAYRY. Der Sprung vom Donnerstag verhinderte das Wochenminus nicht; Jahresplus 72,63 %.
39 · Infineon · -4,29 % in der Woche
43,49 Euro (Freitag +2,68 %) · ISIN DE0006231004 · WKN 623100 · Xetra IFX · US-Symbol IFNNY. Chip-Achterbahn: Montag +6,56 %, Dienstag und Mittwoch gut 15 % Abschlag.
40 · Commerzbank · -10,12 % in der Woche
32,67 Euro (Freitag -1,89 %) · ISIN DE000CBK1001 · WKN CBK100 · Xetra CBK · US-Symbol CRZBY. DAX Verlierer der Woche; UniCredit-Übernahme sorgt für Unsicherheit.
Kursangaben: Xetra-Schlusskurse laut comdirect vom 27. November 2026; Wochenveränderungen gegenüber den Xetra-Schlusskursen vom 20. November laut comdirect und eigener Berechnung. DAX-Stand: Xetra-Schluss, 17:50 Uhr. Monats- und Jahresveränderungen laut comdirect.
Ausblick
Nach der Erholung kommt die Prüfung: die Börsentermine der neuen Woche
Der DAX geht mit Rückenwind ins Wochenende, aber nicht ohne Ballast. Die Erholung wird von wenigen Themen getragen: KI, Autos, Rüstung. Sie läuft gegen steigende Renditen und die Sorge vor neuen Zöllen. Charttechnisch ist die zurückeroberte 200-Tage-Linie die wichtigste Unterstützung, darunter die Marke von 25.000 Punkten. Welche Aktien im nächsten DAX Check der Woche vorne liegen, entscheiden die Termine bis zum 4. Dezember.
Häufige Fragen zur DAX-Analyse der Woche
Wie hat der DAX die Woche vom 23. bis 27. November 2026 beendet?
Der DAX schloss am Freitag bei 25.441,24 Punkten. Das sind 2,57 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (24.802,78 Punkte). Tiefster Wochenschluss war der Mittwoch mit 24.702,13 Punkten.
Wer sind die DAX Gewinner der Woche?
Rheinmetall (+14,09 Prozent), BMW (+9,73 Prozent), Volkswagen Vorzüge (+9,55 Prozent), Heidelberg Materials (+7,78 Prozent), SAP (+6,51 Prozent), MTU Aero Engines (+6,15 Prozent), Daimler Truck (+6,12 Prozent), Zalando (+5,63 Prozent), adidas (+5,36 Prozent) und Vonovia (+5,33 Prozent).
Wer sind die DAX Verlierer der Woche?
Commerzbank (-10,12 Prozent), Infineon (-4,29 Prozent), Bayer (-0,94 Prozent) und Siemens (-0,81 Prozent) schlossen im Minus. Dazu kommen Qiagen, Hannover Rück, DHL, Siemens Energy, Münchener Rück und Hochtief mit Wochenplus unter 1,1 Prozent.
Warum ist die Rheinmetall-Aktie der DAX Gewinner der Woche?
Die Aktie hatte am 20. November ein Tief seit 2025 erreicht und erholte sich danach an fünf Handelstagen in Folge. Das neue Umsatzziel für 2030 von 33 bis 37 Milliarden Euro entsprach in etwa den Erwartungen der Analysten und beendete die Unsicherheit.
Was bedeutet DAX Check der Woche?
Der DAX Check der Woche ist die wöchentliche Bilanz der 40 DAX-Werte: Wochenperformance, Gewinner und Verlierer, Einordnung der Kurstreiber und die Termine der neuen Handelswoche.
Welche Termine sind nächste Woche wichtig?
Der Kapitalmarkttag von MTU und die deutschen Verbraucherpreise am Montag, die Inflation der Eurozone am Dienstag, die Überprüfung der DAX-Indizes am Donnerstag und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
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