6. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) – 353,90 Euro, +6,15 Prozent

Der Triebwerksbauer bricht über die Marke von 350 Euro aus, drei Tage vor dem eigenen Kapitalmarkttag am Montag in München. Allein am Freitag stieg die Aktie um 2,85 Prozent. Im dritten Quartal war der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gestiegen, für 2026 peilt MTU 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Zum 52-Wochen-Hoch bei 404,50 Euro fehlen rund 12 Prozent. Die Fallhöhe ist gestiegen: Am Montag muss MTU liefern.

7. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 43,00 Euro, +6,12 Prozent

Der Lkw-Bauer schließt über der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. Donnerstag (+3,16 Prozent) und Freitag (+2,02 Prozent) brachten zusammen mehr als 5 Prozent. Rückenwind gibt ein starkes drittes Quartal mit einem Gewinnsprung von 73 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie 16,09 Prozent im Plus und gehört damit zu den wenigen Autowerten mit positiver Jahresbilanz.

8. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,83 Euro, +5,63 Prozent

Für den Onlinemodehändler ist der Black Friday der wichtigste Verkaufstag des Jahres. Anleger setzen auf ein starkes Schlussquartal, das Zalando für die Jahresprognose von 680 bis 720 Millionen Euro beim bereinigten EBIT auch braucht. Das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro rückt näher, auf Monatssicht beträgt das Plus 12,31 Prozent. Das schwache Konsumklima bleibt der Gegenwind.

9. adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Symbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) – 173,85 Euro, +5,36 Prozent

Der Sportartikelkonzern gewann den Großteil seines Wochenplus bis Donnerstag (173,75 Euro, +1,94 Prozent) und trat am Black Friday mit +0,06 Prozent auf der Stelle. Auf Monatssicht steht ein Plus von 10,42 Prozent. Erste Umsatzdaten zum Start des Weihnachtsgeschäfts in den USA dürften in den kommenden Tagen die Richtung vorgeben.

10. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) – 17,79 Euro, +5,33 Prozent

Der Wohnungskonzern profitierte von sinkenden Inflationsraten in Frankreich und Spanien, die die Hoffnung auf nachlassenden Zinsdruck nährten. Am Donnerstag und Freitag legte die zinssensible Aktie jeweils rund 1,2 Prozent zu. Auf Jahressicht ist der Rückstand mit 32,23 Prozent weiter groß, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 3,28 Prozent bleibt die Hürde.