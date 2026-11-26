1. Volkswagen Vz (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Symbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) – 68,24 Euro, +4,60 Prozent

Zum zweiten Mal in Folge steht der Wolfsburger Autokonzern an der DAX-Spitze. Erst am Montag hatte die Vorzugsaktie bei gut 61,60 Euro ein Jahrestief markiert, seither hat sie rund 11 Prozent gewonnen. Rückenwind liefert die EU-Obergrenze für Hybridimporte, die vor allem die asiatische Konkurrenz trifft, sowie der freundliche Branchenausblick von JPMorgan. Dazu kommen Schnäppchenjäger, nachdem der europäische Autosektor auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Die Baustellen bleiben groß: Im Haustarifstreit fordert Volkswagen eine Nullrunde für 2027 und 2028, die IG Metall verlangt 5 Prozent mehr Lohn, ab Anfang Dezember sind Warnstreiks möglich. Vom Dezember-Hoch 2025 bei 109,15 Euro ist die Aktie weit entfernt – die Marke von 70 Euro ist die nächste Hürde.

2. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) – 57,72 Euro, +4,49 Prozent

Die Münchner folgen Volkswagen mit minimalem Abstand. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht, BMW profitiert von denselben Treibern: der EU-Quote für Hybridautos aus China, der Erholung des gesamten Sektors und der Analystenstimme von JPMorgan, wo BMW zu den bevorzugten Autowerten zählt. Hinzu kommt der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie, der den Herstellern für 25 Monate Planungssicherheit bei den Lohnkosten gibt. In der Crash-Woche vom 16. bis 20. November hatte die Aktie mehr als 7 Prozent verloren – ein guter Teil davon ist nun aufgeholt.

3. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) – 52,82 Euro, +4,22 Prozent

Drei Nachrichten an einem Tag treiben den Leverkusener Konzern. Die Privatbank Berenberg stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Analyst Sebastian Bray wertet den Rücksetzer der vergangenen Tage als Folge von Gewinnmitnahmen und verweist auf das Wachstum im Pharmageschäft. Dazu kündigte Bayer an, bis zu 500 Millionen Euro in den Produktionsstandort Peking zu investieren, und eine neue Lizenzpartnerschaft mit Hansoh Pharma stärkt die Krebsmedizin. Die Aktie war zuvor von ihrem Hoch seit 2023 um rund 15 Prozent zurückgefallen. Im Tageshoch notierte sie über 53 Euro.

4. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) – 765,70 Euro, +4,06 Prozent

Vierter Gewinntag in Folge – und das ausgerechnet vor einer möglichen Zielsenkung. In Hamburg läuft der zweitägige Kapitalmarkttag, die neuen Mittelfristziele präsentiert das Management am Freitag um 10:00 Uhr. Bislang peilt Rheinmetall für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent an. Nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr rechnen Analysten mit dem Rotstift: Der Konsens für den Umsatz 2030 liegt laut RBC bei 35,6 Milliarden Euro. Am Markt heißt es, eine Kürzung sei im Kurs enthalten – die Aktie notiert rund 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Niedrigere, aber glaubwürdige Ziele könnten deshalb Vertrauen zurückbringen.

5. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) – 117,00 Euro, +4,04 Prozent

Der Energietechnikkonzern ist der klassische Hebel auf die KI-Stimmung: Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf der Rechenzentren. Dreht die Nasdaq, dreht Siemens Energy mit. Am Morgen lag das Plus zeitweise bei mehr als 6 Prozent, mit einem Tagesvolumen von rund 221 Millionen Euro war die Aktie der zweitmeistgehandelte DAX-Wert. Eine eigene Nachricht gab es nicht. Zur Einordnung: In der Vorwoche hatte das Papier fast 10 Prozent verloren. Entscheidend ist, ob die Erholung diesmal länger hält als einen Tag – der Anlauf vom Montag war schon am Dienstag verpufft.

6. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) – 42,355 Euro, +3,57 Prozent

Nach dem Absturz von fast 10 Prozent am Dienstag greifen die Anleger beim Chipkonzern wieder zu. Neben der Nasdaq-Wende half eine Analystenstimme: Das Analysehaus Redburn nahm die Bewertung wieder auf und rät zum Kauf. Zudem hat Infineon sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein. Laut „Financial Times“ hat Nvidia Lieferungen nach Südostasien vorerst gestoppt, die neuen US-Exportkontrollen für Chips verunsichern die gesamte Branche. Am Morgen hatte Infineon noch mehr als 6 Prozent im Plus gelegen.

7. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 42,15 Euro, +3,16 Prozent

Der Lkw-Bauer ist einer der Favoriten von JPMorgan für 2027: Analyst Jose Asumendi zählt Daimler Truck und Volvo zu seinen bevorzugten Nutzfahrzeugwerten und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Fundamental ist die Aktie gut unterfüttert – im dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Charttechnisch steht das Papier direkt vor der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. Ein Risiko bleibt der US-Zoll von 25 Prozent auf Lkw, der das wichtige Nordamerika-Geschäft belastet.

8. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) – 335,80 Euro, +3,13 Prozent

Der Baukonzern liefert über die US-Tochter Turner die Hülle für die KI-Rechenzentren und schwankt deshalb mit dem Sektor. Am Donnerstag kam eine Kaufempfehlung von Oddo BHF hinzu. Analyst Luis de Toledo Heras sieht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität des Rechenzentrumsgeschäfts nach dem Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS als zerstreut an. In der Vorwoche hatte die Aktie fast 10 Prozent verloren.

9. Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Symbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) – 38,69 Euro, +3,06 Prozent

Für die Stuttgarter ist der Tarifabschluss mehr als eine Randnotiz. Der Konzern hatte auf niedrigere Arbeitskosten und Abweichungen von der 35-Stunden-Woche gedrängt. Der neue Tarifvertrag erlaubt nun befristete, betrieblich vereinbarte Abweichungen von bis zu 8 Prozent des Tarifentgelts – ein Instrument, das Mercedes über seinen Arbeitgeberverband nutzen kann. JPMorgan führt die Aktie unter den bevorzugten Autowerten. Der Kurs bleibt allerdings unter der Marke von 40 Euro.

10. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,33 Euro, +2,98 Prozent

Der Onlinemodehändler profitiert vom Vertrauensbeweis seines Großaktionärs: Anders Holch Povlsen hat über seine Holding am 23. November Zalando-Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft. Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Phase des Jahres. Das schwache Konsumklima mahnt zur Vorsicht, die Prognose für das bereinigte EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro steht aber. Das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro ist in Reichweite.