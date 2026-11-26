Was für eine Antwort auf den tiefsten Schlussstand seit Juli: Der DAX hat am Donnerstag um 2,08 Prozent oder 513 Punkte auf 25.215,52 Punkte zugelegt und die Marke von 25.000 Punkten im ersten Anlauf zurückerobert. Die Rally war so breit wie selten – 39 der 40 DAX-Werte schlossen im Plus. An der Spitze der DAX Gewinner stehen die Autobauer Volkswagen und BMW, dahinter Bayer, Rheinmetall und Siemens Energy. Nur ein einziger Wert stemmte sich gegen den Trend: Die Commerzbank verlor 2,55 Prozent, weil UniCredit nach dem Aufsichtsrat greift. Unsere DAX-Analyse zeigt, was den Handelstag bewegt hat, wer gewonnen hat – und warum die Erholung ihre Bewährungsprobe noch vor sich hat.
DAX-Analyse: 39 von 40 Aktien im Plus – VW, BMW und Bayer führen die 500-Punkte-Rally an, nur die Commerzbank fällt
DAX-Analyse vom 26. November 2026: Der DAX springt um 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte und erobert die Marke von 25.000 Punkten zurück. Volkswagen, BMW, Bayer, Rheinmetall und Siemens Energy führen die DAX Gewinner an, die Commerzbank ist der einzige DAX Verlierer. Alle Kurstreiber, die 10 Gewinner und 10 Schlusslichter im Detail sowie die Gesamtliste aller 40 DAX-Werte mit ISIN und US-Handelssymbol.
DAX-Analyse: Der Handelstag
Tech-Wende, Autorally, Zinssignal: ein Feiertag, der keiner war
Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen, doch von Feiertagsruhe war in Frankfurt wenig zu spüren. Schon zur Eröffnung sprang der DAX auf 25.153 Punkte und gab die Gewinne bis zum Schluss nicht mehr her. Fünf Kräfte haben den Tag geprägt.
Erstens: die späte Wende an der Nasdaq. Der Auslöser kam aus New York. Dort hatten die Technologiewerte am Mittwoch nach einem schwachen Start im späten Handel gedreht, weil Schnäppchenjäger zugriffen. Die Kehrtwende sprang auf Europa über: Der europäische Technologiesektor erholte sich von seinem Tief seit April, in Frankfurt zogen die KI-Profiteure Infineon, Siemens Energy und Hochtief kräftig an. Der DAX hatte am Mittwoch noch 1,26 Prozent verloren und bei 24.702,13 Punkten auf dem tiefsten Niveau seit Juli geschlossen. Der MDAX gewann am Donnerstag 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der Euro Stoxx 50 gut 2 Prozent.
Zweitens: das Comeback der Autoaktien. Die stärkste Branche des Tages war eine, die 2026 bislang zu den großen Verlierern zählt. Ab dem 1. Dezember begrenzt die EU für zunächst rund 200 Tage die Einfuhr von Hybridautos; für Hersteller aus China gilt bis Mitte Juni eine Obergrenze von rund 192.000 Fahrzeugen. Dazu kam ein überwiegend positiver Branchenausblick von JPMorgan für 2027 und am Morgen der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie: 4,3 Prozent mehr Geld in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit. Volkswagen, BMW, Daimler Truck und Mercedes-Benz landeten alle unter den zehn größten DAX Gewinnern.
Drittens: Unternehmensnachrichten im Stundentakt. Bayer wurde von Berenberg hochgestuft und kündigte eine Großinvestition in China an. Rheinmetall eröffnete in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag. UniCredit verlangte eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank. Und am Nachmittag meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass SAP im Zuge des Umbaus für das KI-Zeitalter den Abbau von mindestens 10.000 Stellen vorbereitet – das wären mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft. Die SAP-Aktie gab einen Teil ihrer Gewinne ab, schloss aber 2,28 Prozent höher bei 194,14 Euro und war mit einem Tagesvolumen von rund 322 Millionen Euro der meistgehandelte DAX-Wert.
Viertens: das Zinssignal aus der EZB. Um 13:30 Uhr veröffentlichte die Europäische Zentralbank das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. und 29. Oktober. Es zeigt: Eine große Zahl von Ratsmitgliedern hätte schon damals eine Zinserhöhung mittragen können, strittig war nur der Zeitpunkt. Am Geldmarkt gilt ein Schritt um 25 Basispunkte am 17. Dezember als zu mehr als 90 Prozent eingepreist. Zugleich zeichnete sich auf dem EU-Gipfel ab, dass der Spanier Pablo Hernández de Cos die Nachfolge von Christine Lagarde an der EZB-Spitze antreten soll. Der Devisenmarkt reagierte gelassen. Für die DAX-Analyse heißt das: Die Rally lief gegen den Zinswind – ein Grund, warum zinsempfindliche und defensive Aktien nur unterdurchschnittlich zulegten.
Fünftens: Konjunktur ohne Rückenwind. Das GfK-Konsumklima für Dezember verbesserte sich nur leicht auf minus 30,2 Punkte nach revidiert minus 30,9 Punkten und blieb hinter den Erwartungen zurück. Einen Tag vor dem Black Friday ist das kein Mutmacher für den Handel. Ungelöst bleiben auch die Themen, die den DAX seit dem Rekordhoch von 27.001,67 Punkten Mitte November um zeitweise mehr als 8 Prozent gedrückt haben: Zweifel an den Bewertungen der KI-Werte, die Zinswende und die neuen Zollpläne der US-Regierung. Marktbeobachter Timo Emden von CapTrader sieht den DAX deshalb weiter auf wackeligem Boden.
Mut machte den Anlegern auch ein Blick nach vorn: Die Deutsche Bank traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr neue Rekorde zu. Chefanlagestratege Christian Nolting nennt für den DAX ein Ziel von 28.800 Punkten bis Ende 2027 – gut 14 Prozent über dem aktuellen Stand.
Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch.
Die 10 DAX Gewinner
Autos, Bayer, Rüstung, KI: wer die Rally angeführt hat
Die Gewinnerliste liest sich wie die Verliererliste der vergangenen Wochen. Gekauft wurde, was am stärksten gefallen war – und wo es zusätzlich eine eigene Nachricht gab.
1. Volkswagen Vz (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Symbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) – 68,24 Euro, +4,60 Prozent
Zum zweiten Mal in Folge steht der Wolfsburger Autokonzern an der DAX-Spitze. Erst am Montag hatte die Vorzugsaktie bei gut 61,60 Euro ein Jahrestief markiert, seither hat sie rund 11 Prozent gewonnen. Rückenwind liefert die EU-Obergrenze für Hybridimporte, die vor allem die asiatische Konkurrenz trifft, sowie der freundliche Branchenausblick von JPMorgan. Dazu kommen Schnäppchenjäger, nachdem der europäische Autosektor auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Die Baustellen bleiben groß: Im Haustarifstreit fordert Volkswagen eine Nullrunde für 2027 und 2028, die IG Metall verlangt 5 Prozent mehr Lohn, ab Anfang Dezember sind Warnstreiks möglich. Vom Dezember-Hoch 2025 bei 109,15 Euro ist die Aktie weit entfernt – die Marke von 70 Euro ist die nächste Hürde.
2. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) – 57,72 Euro, +4,49 Prozent
Die Münchner folgen Volkswagen mit minimalem Abstand. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht, BMW profitiert von denselben Treibern: der EU-Quote für Hybridautos aus China, der Erholung des gesamten Sektors und der Analystenstimme von JPMorgan, wo BMW zu den bevorzugten Autowerten zählt. Hinzu kommt der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie, der den Herstellern für 25 Monate Planungssicherheit bei den Lohnkosten gibt. In der Crash-Woche vom 16. bis 20. November hatte die Aktie mehr als 7 Prozent verloren – ein guter Teil davon ist nun aufgeholt.
3. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Symbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) – 52,82 Euro, +4,22 Prozent
Drei Nachrichten an einem Tag treiben den Leverkusener Konzern. Die Privatbank Berenberg stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Analyst Sebastian Bray wertet den Rücksetzer der vergangenen Tage als Folge von Gewinnmitnahmen und verweist auf das Wachstum im Pharmageschäft. Dazu kündigte Bayer an, bis zu 500 Millionen Euro in den Produktionsstandort Peking zu investieren, und eine neue Lizenzpartnerschaft mit Hansoh Pharma stärkt die Krebsmedizin. Die Aktie war zuvor von ihrem Hoch seit 2023 um rund 15 Prozent zurückgefallen. Im Tageshoch notierte sie über 53 Euro.
4. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) – 765,70 Euro, +4,06 Prozent
Vierter Gewinntag in Folge – und das ausgerechnet vor einer möglichen Zielsenkung. In Hamburg läuft der zweitägige Kapitalmarkttag, die neuen Mittelfristziele präsentiert das Management am Freitag um 10:00 Uhr. Bislang peilt Rheinmetall für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent an. Nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr rechnen Analysten mit dem Rotstift: Der Konsens für den Umsatz 2030 liegt laut RBC bei 35,6 Milliarden Euro. Am Markt heißt es, eine Kürzung sei im Kurs enthalten – die Aktie notiert rund 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Niedrigere, aber glaubwürdige Ziele könnten deshalb Vertrauen zurückbringen.
5. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) – 117,00 Euro, +4,04 Prozent
Der Energietechnikkonzern ist der klassische Hebel auf die KI-Stimmung: Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf der Rechenzentren. Dreht die Nasdaq, dreht Siemens Energy mit. Am Morgen lag das Plus zeitweise bei mehr als 6 Prozent, mit einem Tagesvolumen von rund 221 Millionen Euro war die Aktie der zweitmeistgehandelte DAX-Wert. Eine eigene Nachricht gab es nicht. Zur Einordnung: In der Vorwoche hatte das Papier fast 10 Prozent verloren. Entscheidend ist, ob die Erholung diesmal länger hält als einen Tag – der Anlauf vom Montag war schon am Dienstag verpufft.
6. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) – 42,355 Euro, +3,57 Prozent
Nach dem Absturz von fast 10 Prozent am Dienstag greifen die Anleger beim Chipkonzern wieder zu. Neben der Nasdaq-Wende half eine Analystenstimme: Das Analysehaus Redburn nahm die Bewertung wieder auf und rät zum Kauf. Zudem hat Infineon sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein. Laut „Financial Times“ hat Nvidia Lieferungen nach Südostasien vorerst gestoppt, die neuen US-Exportkontrollen für Chips verunsichern die gesamte Branche. Am Morgen hatte Infineon noch mehr als 6 Prozent im Plus gelegen.
7. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) – 42,15 Euro, +3,16 Prozent
Der Lkw-Bauer ist einer der Favoriten von JPMorgan für 2027: Analyst Jose Asumendi zählt Daimler Truck und Volvo zu seinen bevorzugten Nutzfahrzeugwerten und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Fundamental ist die Aktie gut unterfüttert – im dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Charttechnisch steht das Papier direkt vor der 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. Ein Risiko bleibt der US-Zoll von 25 Prozent auf Lkw, der das wichtige Nordamerika-Geschäft belastet.
8. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) – 335,80 Euro, +3,13 Prozent
Der Baukonzern liefert über die US-Tochter Turner die Hülle für die KI-Rechenzentren und schwankt deshalb mit dem Sektor. Am Donnerstag kam eine Kaufempfehlung von Oddo BHF hinzu. Analyst Luis de Toledo Heras sieht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität des Rechenzentrumsgeschäfts nach dem Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS als zerstreut an. In der Vorwoche hatte die Aktie fast 10 Prozent verloren.
9. Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Symbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) – 38,69 Euro, +3,06 Prozent
Für die Stuttgarter ist der Tarifabschluss mehr als eine Randnotiz. Der Konzern hatte auf niedrigere Arbeitskosten und Abweichungen von der 35-Stunden-Woche gedrängt. Der neue Tarifvertrag erlaubt nun befristete, betrieblich vereinbarte Abweichungen von bis zu 8 Prozent des Tarifentgelts – ein Instrument, das Mercedes über seinen Arbeitgeberverband nutzen kann. JPMorgan führt die Aktie unter den bevorzugten Autowerten. Der Kurs bleibt allerdings unter der Marke von 40 Euro.
10. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) – 29,33 Euro, +2,98 Prozent
Der Onlinemodehändler profitiert vom Vertrauensbeweis seines Großaktionärs: Anders Holch Povlsen hat über seine Holding am 23. November Zalando-Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft. Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Phase des Jahres. Das schwache Konsumklima mahnt zur Vorsicht, die Prognose für das bereinigte EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro steht aber. Das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro ist in Reichweite.
Die 10 DAX Verlierer
Ein echter Verlierer und neun Nachzügler: die Schlusslichter des Tages
An einem Tag mit 39 Gewinnern gibt es nur einen DAX Verlierer im Wortsinn. Die übrigen neun Plätze belegen die Aktien mit den kleinsten Kursgewinnen – und sie haben eines gemeinsam: Es sind fast ausnahmslos defensive Werte, die im Ausverkauf Halt geboten hatten und in der Erholung nicht gebraucht wurden.
1. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) – 33,30 Euro, -2,55 Prozent
Der einzige rote Wert im DAX – und das an einem Tag, an dem Europas Banken kräftig zulegten. UniCredit hat nach der Zustimmung der polnischen Finanzaufsicht alle Bedingungen für die Übernahme erfüllt und macht nun Tempo: Die Italiener verlangen eine außerordentliche Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat abberufen werden sollen. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll den Vorsitz von Jens Weidmann übernehmen. Zudem droht ein Misstrauensvotum gegen Mitglieder des Vorstands. Die Hauptversammlung könnte Anfang Januar stattfinden. Anleger reagierten verschnupft: Nach anfänglichen Gewinnen drehte die Aktie ins Minus und fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Im Raum steht die Sorge, dass die großzügige Ausschüttungspolitik unter neuer Kontrolle auf den Prüfstand kommt. Zum November-Hoch von 39,85 Euro fehlen inzwischen gut 16 Prozent. Es war der dritte Verlusttag in Folge.
2. Qiagen (ISIN: NL0015002SN0, WKN: A41HBE, Symbol: QIA, US-Handelssymbol: QGEN) – 45,09 Euro, +0,04 Prozent
Die Aktie des Diagnostikspezialisten bewegt sich nicht mehr mit dem Markt, sondern mit dem Übernahmeangebot. Der Finanzinvestor EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar, Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Offerte. Damit ist der Kurs nach oben gedeckelt und nach unten abgesichert. Die Annahmefrist hat noch nicht begonnen, der Vollzug wird für Mitte 2027 erwartet – der Abstand von rund 3 Prozent zum Angebotspreis spiegelt die Wartezeit.
3. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME, US-Handelssymbol: FMS) – 38,48 Euro, +0,26 Prozent
Der Dialysekonzern lag bis zum Mittag sogar im Minus. Eine neue Nachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion wirken die Belastungen der vergangenen Wochen nach: Mitte November hatte Großaktionär Fresenius seinen Anteil von rund 25 auf rund 20 Prozent gesenkt, dazu kommt die Zurückhaltung vieler Analysten. Die Marke von 38 Euro hat gehalten.
4. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1, US-Handelssymbol: SYIEY) – 97,18 Euro, +0,35 Prozent
Der Duft- und Aromenhersteller ist ein typischer Vertreter der Nachzügler: defensives Geschäft, stabile Erträge, wenig Fantasie an einem Tag, an dem Anleger Risiko suchten. Unternehmensnachrichten lagen nicht vor.
5. Henkel Vz (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Symbol: HEN3, US-Handelssymbol: HENOY) – 88,40 Euro, +0,66 Prozent
Der Konsumgüterkonzern hatte in der Crash-Woche nur 1,4 Prozent verloren und war damit einer der stabilsten DAX-Werte. Wer nicht fällt, muss nicht aufholen – entsprechend klein fiel das Plus aus.
6. Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Symbol: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY) – 589,20 Euro, +0,72 Prozent
Auch der weltgrößte Rückversicherer zählte im Ausverkauf zu den Stabilitätsankern und blieb in der Erholung zurück. Eine eigene Meldung gab es nicht.
7. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1, US-Handelssymbol: HVRRY) – 297,60 Euro, +0,81 Prozent
Der Rückversicherer hat am Mittwoch auf seinem Investorentag neue Ziele vorgelegt: Für 2027 strebt er einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro an, für den Strategiezyklus bis 2029 eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent. Die Aktie hatte erst vor wenigen Tagen bei 309,20 Euro ein Rekordhoch erreicht, seither nehmen Anleger Gewinne mit.
8. Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Symbol: FRE, US-Handelssymbol: FSNUY) – 52,95 Euro, +1,09 Prozent
Der Gesundheitskonzern legte nur halb so stark zu wie der Index. Nach Einschätzung der Redaktion ist das die Kehrseite der Rotation: Kapital floss aus defensiven Gesundheitswerten in Autos, Technologie und Industrie.
9. Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Symbol: DTE, US-Handelssymbol: DTEGY) – 27,15 Euro, +1,19 Prozent
Am Dienstag war die T-Aktie im Chip-Ausverkauf noch der stärkste DAX-Wert, am Donnerstag blieb sie zurück. Deutsche Bank Research hat das Kursziel gesenkt, sieht europäische Telekomwerte nach den Kursverlusten im zweiten Halbjahr aber wieder konstruktiver. Mit einem Tagesvolumen von gut 100 Millionen Euro war das Interesse dennoch hoch.
10. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) – 17,575 Euro, +1,21 Prozent
Der Wohnungskonzern war der einzige DAX Gewinner der Crash-Woche – und hat am Donnerstag einen doppelten Gegenwind. Zum einen fehlt der Aufholbedarf, zum anderen ist kaum ein DAX-Wert so zinsempfindlich. Das EZB-Protokoll hat die Erwartung einer Zinserhöhung am 17. Dezember noch gefestigt.
Gesamtliste
Alle 40 DAX-Werte nach Tagesperformance – mit ISIN, US-Handelssymbol und Kurzeinschätzung
Die vollständige Rangliste des Handelstags: Xetra-Schlusskurs, Tagesveränderung, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Bei den US-Handelssymbolen handelt es sich überwiegend um außerbörslich gehandelte Hinterlegungsscheine; Deutsche Bank, SAP, Fresenius Medical Care und Qiagen sind direkt an der New Yorker Börse notiert.
Plätze 1 bis 10
1 · Volkswagen Vz · +4,60 %
68,24 Euro · ISIN DE0007664039 · WKN 766403 · Xetra VOW3 · US-Symbol VWAPY. Zweiter Spitzenplatz in Folge; EU-Hybridquote und Branchenausblick stützen, der Tarifstreit bleibt das Risiko.
2 · BMW · +4,49 %
57,72 Euro · ISIN DE0005190003 · WKN 519000 · Xetra BMW · US-Symbol BMWKY. Im Sog der Autorally ohne eigene Meldung; holt einen guten Teil der Vorwochenverluste auf.
3 · Bayer · +4,22 %
52,82 Euro · ISIN DE000BAY0017 · WKN BAY001 · Xetra BAYN · US-Symbol BAYRY. Hochstufung durch Berenberg, China-Investition und Pharma-Deal beenden die Phase der Gewinnmitnahmen.
4 · Rheinmetall · +4,06 %
765,70 Euro · ISIN DE0007030009 · WKN 703000 · Xetra RHM · US-Symbol RNMBY. Vierter Gewinntag; die Entscheidung fällt am Freitag mit den neuen Zielen für 2030.
5 · Siemens Energy · +4,04 %
117,00 Euro · ISIN DE000ENER6Y0 · WKN ENER6Y · Xetra ENR · US-Symbol SMNEY. Hebel auf die KI-Stimmung; hohe Schwankungen bleiben das Markenzeichen.
6 · Infineon · +3,57 %
42,355 Euro · ISIN DE0006231004 · WKN 623100 · Xetra IFX · US-Symbol IFNNY. Erholung nach dem Dienstags-Absturz; Exportkontrollen und Nvidia bleiben die Taktgeber.
7 · Daimler Truck · +3,16 %
42,15 Euro · ISIN DE000DTR0CK8 · WKN DTR0CK · Xetra DTG · US-Symbol DTRUY. Analystenfavorit mit starkem Quartal im Rücken; die 200-Tage-Linie ist die nächste Hürde.
8 · Hochtief · +3,13 %
335,80 Euro · ISIN DE0006070006 · WKN 607000 · Xetra HOT · US-Symbol HOCFY. Kaufempfehlung von Oddo BHF; die Aktie hängt am Rechenzentrumsboom.
9 · Mercedes-Benz Group · +3,06 %
38,69 Euro · ISIN DE0007100000 · WKN 710000 · Xetra MBG · US-Symbol MBGYY. Tarifabschluss bringt Flexibilität bei den Arbeitskosten; Kurs weiter unter 40 Euro.
10 · Zalando · +2,98 %
29,33 Euro · ISIN DE000ZAL1111 · WKN ZAL111 · Xetra ZAL · US-Symbol ZLNDY. Insiderkauf des Großaktionärs und Black Friday locken; Jahreshoch in Sichtweite.
Plätze 11 bis 20
11 · Deutsche Bank · +2,56 %
29,815 Euro · ISIN DE0005140008 · WKN 514000 · Xetra DBK · US-Symbol DB. Bankwerte holen die Vortagesverluste auf; die Marke von 30 Euro bleibt knapp außer Reichweite.
12 · Continental · +2,43 %
69,88 Euro · ISIN DE0005439004 · WKN 543900 · Xetra CON · US-Symbol CTTAY. Der Reifenhersteller fährt im Windschatten der Autobauer mit.
13 · Heidelberg Materials · +2,40 %
185,90 Euro · ISIN DE0006047004 · WKN 604700 · Xetra HEI · US-Symbol HDLMY. Zyklische Erholung; der Baustoffkonzern zählte schon in der Vorwoche zu den stabileren Werten.
14 · RWE · +2,38 %
56,76 Euro · ISIN DE0007037129 · WKN 703712 · Xetra RWE · US-Symbol RWEOY. Der Versorger legt trotz Zinsdebatte überdurchschnittlich zu.
15 · SAP · +2,28 %
194,14 Euro · ISIN DE0007164600 · WKN 716460 · Xetra SAP · US-Symbol SAP. Meistgehandelter DAX-Wert; der Bericht über mindestens 10.000 Stellenstreichungen kostete nur einen Teil der Gewinne.
16 · Scout24 · +2,15 %
83,10 Euro · ISIN DE000A12DM80 · WKN A12DM8 · Xetra G24 · US-Symbol SCCTY. Gegenbewegung nach dem zweistelligen Wochenverlust; die Debatte um KI-Suchagenten ist nicht beendet.
17 · Airbus · +2,10 %
193,92 Euro · ISIN NL0000235190 · WKN 938914 · Xetra AIR · US-Symbol EADSY. Der Flugzeugbauer erholt sich mit dem Gesamtmarkt nach rund 8 Prozent Minus in der Vorwoche.
18 · Brenntag · +2,02 %
56,56 Euro · ISIN DE000A1DAHH0 · WKN A1DAHH · Xetra BNR · US-Symbol BNTGY. Der Chemiehändler bewegt sich im Gleichschritt mit dem Index.
19 · Siemens · +1,96 %
250,30 Euro · ISIN DE0007236101 · WKN 723610 · Xetra SIE · US-Symbol SIEGY. Schwergewicht mit solidem Plus; die Marke von 250 Euro ist zurückerobert.
20 · adidas · +1,94 %
173,75 Euro · ISIN DE000A1EWWW0 · WKN A1EWWW · Xetra ADS · US-Symbol ADDYY. Vor dem Black Friday rückt das Weihnachtsgeschäft der Sportartikelbranche in den Blick.
Plätze 21 bis 30
21 · BASF · +1,91 %
50,14 Euro · ISIN DE000BASF111 · WKN BASF11 · Xetra BAS · US-Symbol BASFY. Der Chemiekonzern schließt wieder knapp über 50 Euro.
22 · MTU Aero Engines · +1,90 %
344,10 Euro · ISIN DE000A0D9PT0 · WKN A0D9PT · Xetra MTX · US-Symbol MTUAY. Der Triebwerksbauer zieht parallel zu Airbus an.
23 · GEA Group · +1,84 %
69,10 Euro · ISIN DE0006602006 · WKN 660200 · Xetra G1A · US-Symbol GEAGY. Der Anlagenbauer legt fast im Tempo des Index zu.
24 · DHL · +1,57 %
56,94 Euro · ISIN DE0005552004 · WKN 555200 · Xetra DHL · US-Symbol DHLGY. Die Paketsaison beginnt; Zollpläne und Welthandel bleiben die Unsicherheitsfaktoren.
25 · Siemens Healthineers · +1,44 %
43,53 Euro · ISIN DE000SHL1006 · WKN SHL100 · Xetra SHL · US-Symbol SMMNY. Gesundheitswerte waren in der Erholung weniger gefragt.
26 · Deutsche Börse · +1,44 %
317,20 Euro · ISIN DE0005810055 · WKN 581005 · Xetra DB1 · US-Symbol DBOEY. Der Börsenbetreiber profitiert von schwankungsreichen Märkten, bleibt aber hinter dem Index.
27 · Merck · +1,43 %
149,20 Euro · ISIN DE0006599905 · WKN 659990 · Xetra MRK · US-Symbol MKKGY. Defensives Profil, unterdurchschnittliches Plus.
28 · E.ON · +1,34 %
18,86 Euro · ISIN DE000ENAG999 · WKN ENAG99 · Xetra EOAN · US-Symbol EONGY. Der Netzbetreiber reagiert empfindlich auf die Aussicht steigender Zinsen.
29 · Beiersdorf · +1,31 %
83,54 Euro · ISIN DE0005200000 · WKN 520000 · Xetra BEI · US-Symbol BDRFY. Der Konsumgüterwert legt moderat zu.
30 · Allianz · +1,30 %
459,40 Euro · ISIN DE0008404005 · WKN 840400 · Xetra ALV · US-Symbol ALIZY. Hoher Umsatz von rund 169 Millionen Euro, aber wie alle Versicherer nur im hinteren Feld.
Plätze 31 bis 40
31 · Vonovia · +1,21 %
17,575 Euro · ISIN DE000A1ML7J1 · WKN A1ML7J · Xetra VNA · US-Symbol VONOY. Zinsempfindlich und ohne Aufholbedarf nach der starken Vorwoche.
32 · Deutsche Telekom · +1,19 %
27,15 Euro · ISIN DE0005557508 · WKN 555750 · Xetra DTE · US-Symbol DTEGY. Der defensive Favorit vom Dienstag pausiert.
33 · Fresenius · +1,09 %
52,95 Euro · ISIN DE0005785604 · WKN 578560 · Xetra FRE · US-Symbol FSNUY. Kapital wandert aus der Defensive in zyklische Werte.
34 · Hannover Rück · +0,81 %
297,60 Euro · ISIN DE0008402215 · WKN 840221 · Xetra HNR1 · US-Symbol HVRRY. Neue Gewinnziele liegen vor; nach dem Rekordhoch überwiegen Gewinnmitnahmen.
35 · Münchener Rück · +0,72 %
589,20 Euro · ISIN DE0008430026 · WKN 843002 · Xetra MUV2 · US-Symbol MURGY. Stabilitätsanker im Ausverkauf, Nachzügler in der Erholung.
36 · Henkel Vz · +0,66 %
88,40 Euro · ISIN DE0006048432 · WKN 604843 · Xetra HEN3 · US-Symbol HENOY. Wenig gefallen, wenig aufzuholen.
37 · Symrise · +0,35 %
97,18 Euro · ISIN DE000SYM9999 · WKN SYM999 · Xetra SY1 · US-Symbol SYIEY. Defensiver Wert ohne Nachrichten und ohne Schwung.
38 · Fresenius Medical Care · +0,26 %
38,48 Euro · ISIN DE0005785802 · WKN 578580 · Xetra FME · US-Symbol FMS. Sucht nach der Platzierung des Großaktionärs weiter einen Boden.
39 · Qiagen · +0,04 %
45,09 Euro · ISIN NL0015002SN0 · WKN A41HBE · Xetra QIA · US-Symbol QGEN. Der Kurs folgt dem Übernahmeangebot von EQT über 46,50 Euro je Aktie.
40 · Commerzbank · -2,55 %
33,30 Euro · ISIN DE000CBK1001 · WKN CBK100 · Xetra CBK · US-Symbol CRZBY. Einziger Verlierer; UniCredit greift nach Aufsichtsrat und Vorstand.
Kursangaben: Xetra-Schlusskurse laut comdirect vom 26. November 2026, 17:35 bis 17:39 Uhr; Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. DAX-Stand: Xetra-Schluss, 17:50 Uhr.
Ausblick
Der Freitag wird zur Probe: hält die Erholung über 25.000 Punkten?
Die Erholung vom Donnerstag hat einen Schönheitsfehler: Sie fand ohne die Wall Street statt. Schon zu Wochenbeginn hatte sich ein ähnlicher Anstieg als Strohfeuer erwiesen. Am Freitag kehren die US-Anleger zurück, wenn auch nur für einen verkürzten Handelstag – und Europa liefert einen vollen Kalender. Aus charttechnischer Sicht ist die runde Marke von 25.000 Punkten nun die erste Unterstützung, darunter das Tief vom Mittwoch bei rund 24.700 Punkten. Nach oben fehlen zum Rekordhoch 6,6 Prozent.
Häufige Fragen zur DAX-Analyse vom 26. November 2026
Wie hat der DAX heute geschlossen?
Der DAX schloss am Donnerstag, 26. November 2026, bei 25.215,52 Punkten. Das ist ein Plus von 2,08 Prozent oder 513,39 Punkten gegenüber dem Vortagesschluss von 24.702,13 Punkten.
Warum ist der DAX heute gestiegen?
Auslöser war die späte Erholung der US-Technologiewerte am Mittwochabend. Dazu kamen eine kräftige Rally der Autoaktien, Schnäppchenkäufe nach dem tiefsten Schlussstand seit Juli und positive Unternehmensnachrichten, etwa bei Bayer.
Wer waren die DAX Gewinner?
Volkswagen Vz (+4,60 Prozent), BMW (+4,49 Prozent), Bayer (+4,22 Prozent), Rheinmetall (+4,06 Prozent) und Siemens Energy (+4,04 Prozent). Es folgen Infineon, Daimler Truck, Hochtief, Mercedes-Benz und Zalando.
Wer waren die DAX Verlierer?
Einziger Verlierer war die Commerzbank mit minus 2,55 Prozent. Die kleinsten Gewinne verbuchten Qiagen (+0,04 Prozent), Fresenius Medical Care (+0,26 Prozent), Symrise (+0,35 Prozent) und Henkel (+0,66 Prozent).
Warum fällt die Commerzbank-Aktie?
UniCredit verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, will neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat austauschen und Konzernchef Andrea Orcel an die Spitze des Gremiums setzen.
Wie geht es mit dem DAX weiter?
Am Freitag stehen Inflationsdaten aus Frankreich, der deutsche Arbeitsmarkt und die neuen Ziele von Rheinmetall an. Die Wall Street handelt nach Thanksgiving nur verkürzt. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen.
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