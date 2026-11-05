DAX: Allzeithoch - Chartanalyse

Der DAX sei obenauf. Das Geld aus "KI Infra US" fließe hier nach der US-Wahl rein. Der DAX habe also aktuell einen Lauf und sei heute bei 26.288 (indikativer PP, also unscharfer DAX-Future-PP) sowie vor allem bei 26.150 oder 25.925 eine weitere Kaufprüfung wert, nachdem gestern das Allzeithoch 26.575 touchiert worden sei, was kurzfristig recht stark gewesen sei, dennoch weiter eine Jahr-2026-Underperformance sei. Das Ziel sei 27.750 und 28.175 (durchaus auch heute schon, aber selten). Der Stop-loss müsse unter 25.500 sein, niemals höher.