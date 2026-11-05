Rückblick: DAX mit Allzeithoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Allzeithoch - Chartanalyse
Der deutsche Leitindex hat aktuell einen Lauf!
Die Kaufansage von Ende September mit dem Hinweis "Kauf an den 200-Tage-Linien" sei schon am 01.10. (Ausführung DAX: 24.850) ein Volltreffer gewesen. Der DAX habe daraufhin nunmehr gestern im Dunstkreis das Allzeithoch von August bei 26.575 erreicht.
Ausblick
Der DAX sei obenauf. Das Geld aus "KI Infra US" fließe hier nach der US-Wahl rein. Der DAX habe also aktuell einen Lauf und sei heute bei 26.288 (indikativer PP, also unscharfer DAX-Future-PP) sowie vor allem bei 26.150 oder 25.925 eine weitere Kaufprüfung wert, nachdem gestern das Allzeithoch 26.575 touchiert worden sei, was kurzfristig recht stark gewesen sei, dennoch weiter eine Jahr-2026-Underperformance sei. Das Ziel sei 27.750 und 28.175 (durchaus auch heute schon, aber selten). Der Stop-loss müsse unter 25.500 sein, niemals höher.
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