Warum ist die Datadog Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie hoch ist der Kurs der Datadog Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 163,77 Dollar.

Was macht Datadog?

Das Unternehmen bietet Software zur Überwachung von Cloud-Systemen.