Die Datadog Aktie (US-Handelssymbol: DDOG) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 163,77 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,97 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 158,25 Dollar liegt der Kurs höher.
Datadog Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Softwarewert unter Druck
Die Datadog Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 163,77 Dollar und zählt mit minus 0,97 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Gegenüber dem Mittwoch liegt der Kurs dagegen im Plus.
Kursgrund
Warum die Datadog Aktie nachgibt
Ein Auslöser ist nicht bekannt. Am Mittwoch war die Datadog Aktie mit minus 4,31 Prozent auf 158,25 Dollar einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Seit den Quartalszahlen am 4. November schwankt der Kurs; für das vierte Quartal stellte Datadog nach unseren Informationen eine weitgehend unveränderte Entwicklung in Aussicht.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum ist die Datadog Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Datadog Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 163,77 Dollar.
Was macht Datadog?
Das Unternehmen bietet Software zur Überwachung von Cloud-Systemen.
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