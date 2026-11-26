Dan Loeb ist an der Wall Street für scharfe Briefe an Konzernchefs bekannt. Sein Hedgefonds Third Point gehört zu den Adressen, deren Pflichtmeldungen genau gelesen werden. Die jüngste zeigt den Stand vom 30. September und ein Depot im Umbau: elf Positionen neu, 15 vollständig verkauft. An der Spitze steht jetzt Meta Platforms.
Dan Loeb kauft Meta und Nvidia – und wirft Amazon komplett raus: das Depot von Third Point nach dem Verlustquartal
Dan Loeb hat im dritten Quartal 6,8 Prozent verloren und trotzdem drei große Positionen neu aufgebaut: Meta, den Versicherer Unum und Nvidia. Amazon flog komplett aus dem Depot. Kurz darauf schrieb er seinen Anlegern, der Weg des geringsten Widerstands führe nach unten. Die Positionen von Third Point mit ISIN und US-Handelssymbol und was davon heute noch gelten dürfte.
Der Brief
Wer bezahlt den KI-Boom? Loebs Warnung
Wichtig für die Einordnung: Loebs Brief an die Anleger ist jünger als die Pflichtmeldung. Darin rechnet er vor, dass die Branche zwei bis drei Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz mit künstlicher Intelligenz bräuchte, um die geplanten Investitionen zu rechtfertigen. Third Point habe Positionen bei Halbleitern, Zulieferern für Rechenzentren und den großen Cloud-Konzernen verkauft oder verkleinert und das Risiko deutlich gesenkt. Zugleich schreibt Loeb, Anleger begännen, das langfristige Potenzial der Technik zu unterschätzen.
Der kurzfristige Weg des geringsten Widerstands führt weiter nach unten.
Das Depot
Drei große Neuzugänge: die Positionen Ende September
Meta Platforms – ISIN US30303M1027 · US-Handelssymbol META
655.000 Aktien im Wert von 475 Millionen Dollar, neu und mit 10,5 Prozent die größte Position. Meta zählte laut Loebs Brief zu den größten Gewinnern des Quartals.
Unum – ISIN US91529Y1064 · US-Handelssymbol UNM
5 Millionen Aktien im Wert von 439 Millionen Dollar, neu, 9,7 Prozent. Der Versicherer hat mit dem KI-Zyklus nichts zu tun.
Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA
1,5 Millionen Aktien im Wert von 343 Millionen Dollar, neu, 7,5 Prozent.
SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX
Auf 980.400 Aktien aufgestockt, etwa das Fünffache des Vorquartals.
APi Group – ISIN US00187Y1001 · US-Handelssymbol APG
Auf 4,94 Millionen Aktien aufgestockt. Loebs Begründung: überwiegend wiederkehrende Erlöse aus Prüfung und Wartung und ein zersplitterter Markt für Zukäufe.
Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN
1,75 Millionen Aktien komplett verkauft.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Unum: ISIN US91529Y1064, US-Handelssymbol UNM
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
APi Group: ISIN US00187Y1001, US-Handelssymbol APG
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
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