Dan Loeb kauft Meta und Nvidia – und wirft Amazon komplett raus: das Depot von Third Point nach dem Verlustquartal

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Dan Loeb hat im dritten Quartal 6,8 Prozent verloren und trotzdem drei große Positionen neu aufgebaut: Meta, den Versicherer Unum und Nvidia. Amazon flog komplett aus dem Depot. Kurz darauf schrieb er seinen Anlegern, der Weg des geringsten Widerstands führe nach unten. Die Positionen von Third Point mit ISIN und US-Handelssymbol und was davon heute noch gelten dürfte.

Dan Loeb ist an der Wall Street für scharfe Briefe an Konzernchefs bekannt. Sein Hedgefonds Third Point gehört zu den Adressen, deren Pflichtmeldungen genau gelesen werden. Die jüngste zeigt den Stand vom 30. September und ein Depot im Umbau: elf Positionen neu, 15 vollständig verkauft. An der Spitze steht jetzt Meta Platforms. Wert der gemeldeten US-Aktien in 38 Positionen 4,5 Mrd. $ Anteil von Meta Platforms, neu im Depot 10,5 % Ergebnis des Flaggschiff-Fonds im dritten Quartal −6,8 % Positionen vollständig verkauft 15 Quelle : 13F-Meldung von Third Point zum 30. September 2026; Brief an die Anleger vom 2. November 2026; AktienCheck-Depot Der Brief Wer bezahlt den KI-Boom? Loebs Warnung Wichtig für die Einordnung: Loebs Brief an die Anleger ist jünger als die Pflichtmeldung. Darin rechnet er vor, dass die Branche zwei bis drei Billionen Dollar zusätzlichen Jahresumsatz mit künstlicher Intelligenz bräuchte, um die geplanten Investitionen zu rechtfertigen. Third Point habe Positionen bei Halbleitern, Zulieferern für Rechenzentren und den großen Cloud-Konzernen verkauft oder verkleinert und das Risiko deutlich gesenkt. Zugleich schreibt Loeb, Anleger begännen, das langfristige Potenzial der Technik zu unterschätzen. Das Depot Drei große Neuzugänge: die Positionen Ende September Was Third Point gekauft und verkauft hat, zeigt das Dan Loeb Depot auf AktienCheck. 01 Meta Platforms – ISIN US30303M1027 · US-Handelssymbol META 655.000 Aktien im Wert von 475 Millionen Dollar, neu und mit 10,5 Prozent die größte Position. Meta zählte laut Loebs Brief zu den größten Gewinnern des Quartals. 02 Unum – ISIN US91529Y1064 · US-Handelssymbol UNM 5 Millionen Aktien im Wert von 439 Millionen Dollar, neu, 9,7 Prozent. Der Versicherer hat mit dem KI-Zyklus nichts zu tun. 03 Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA 1,5 Millionen Aktien im Wert von 343 Millionen Dollar, neu, 7,5 Prozent. 04 SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX Auf 980.400 Aktien aufgestockt, etwa das Fünffache des Vorquartals. 05 APi Group – ISIN US00187Y1001 · US-Handelssymbol APG Auf 4,94 Millionen Aktien aufgestockt. Loebs Begründung: überwiegend wiederkehrende Erlöse aus Prüfung und Wartung und ein zersplitterter Markt für Zukäufe. 06 Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN 1,75 Millionen Aktien komplett verkauft. Was Anleger beachten sollten Der Brief vom 2. November beschreibt Verkäufe bei Halbleitern und Cloud-Konzernen. Nvidia und Meta können heute kleiner sein oder fehlen

Third Point hat nach Verlusten verkauft, nicht davor

Leerverkäufe, rund 21 Prozent des Fondsvermögens, stehen nicht in der Meldung

Die nächste große Chance sieht Loeb am Kreditmarkt, nicht bei Aktien Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META

Unum: ISIN US91529Y1064, US-Handelssymbol UNM

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

APi Group: ISIN US00187Y1001, US-Handelssymbol APG

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN Fazit: Ein Depot auf dem Stand von gestern Selten zeigt sich so deutlich, was eine Pflichtmeldung leisten kann und was nicht. Ende September setzte Loeb mit Meta und Nvidia noch auf KI, Anfang November beschrieb er bereits den Rückzug. Sicher ist nur, was verkauft wurde und worauf er jenseits der Technologie setzt: einen Versicherer und einen Dienstleister mit planbaren Erlösen. Den gemeldeten Stand zeigt das Depot von Dan Loeb auf AktienCheck.

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