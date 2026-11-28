Nach Wochen der Schwäche meldet sich die Daimler Truck Aktie zurück. Am Freitag stieg sie um 2,02 Prozent auf 43,00 Euro und schloss damit über ihrer 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro. Für Charttechniker ist das ein wichtiges Signal. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine große US-Bank, die den Lkw-Hersteller zu ihren Favoriten für 2027 zählt.
Daimler Truck Aktie: Zurück über der 200-Tage-Linie, JPMorgan sieht Favoriten für 2027 – startet jetzt die Erholung?
Plus 2,02 Prozent am Freitag, Gewinnsprung von 73 Prozent im Quartal, Autosektor erholt sich vom Tief seit 2020. Die Daimler Truck Aktie sendet ein charttechnisches Signal.
Daimler Truck Holding AG · ISIN: DE000DTR0CK8 · WKN: DTR0CK · Handelssymbol: DTG · US-Handelssymbol: DTRUY
Der Freitag
Charttechnisches Signal
Mit dem Schlusskurs von 43,00 Euro überwand die Daimler Truck Aktie ihre 200-Tage-Linie. Rückenwind kam aus dem gesamten Autosektor, der sich vom tiefsten Stand seit 2020 erholt. Operativ läuft es gut: Im dritten Quartal 2026 steigerte Daimler Truck das bereinigte Konzern-EBIT um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro, getragen von der Erholung in Nordamerika. Die Prognose einer bereinigten Umsatzrendite von sieben bis neun Prozent im Industriegeschäft bestätigte der Konzern.
Lkw-Hersteller gelten als Frühindikator der Konjunktur. Für die Daimler Truck Aktie ist der Sprung über die 200-Tage-Linie ein erstes Zeichen, dass Anleger wieder an die Erholung glauben.
Die Stimmen
Favorit für 2027
JPMorgan sieht Daimler Truck als einen Favoriten für 2027. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Belastend bleiben ein Auftragseingang unter den Erwartungen im dritten Quartal und Zollkosten, die den Konzern 2026 einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten dürften.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wie schloss die Daimler Truck Aktie am Freitag?
Bei 43,00 Euro, ein Plus von 2,02 Prozent und über der 200-Tage-Linie.
Wie stark stieg der Gewinn im dritten Quartal?
Das bereinigte Konzern-EBIT wuchs um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.
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