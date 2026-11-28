Wie schloss die Daimler Truck Aktie am Freitag?

Bei 43,00 Euro, ein Plus von 2,02 Prozent und über der 200-Tage-Linie.

Wie stark stieg der Gewinn im dritten Quartal?

Das bereinigte Konzern-EBIT wuchs um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.

Welche Prognose gilt für 2026?

Eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.