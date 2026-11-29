Die Daimler Truck Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 43,00 Euro geschlossen, ein Plus von 2,02 Prozent. Sie gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX. Eine Woche zuvor lag der Schluss bei 40,52 Euro, das Wochenplus beträgt 6,12 Prozent. Mit dem Schlusskurs überwand die Daimler Truck Aktie ihre 200-Tage-Linie bei rund 42,70 Euro.
Daimler Truck Aktie: Über der 200-Tage-Linie – sechs Prozent Plus in einer Woche
Die Daimler Truck Aktie schließt am Freitag bei 43,00 Euro und gewinnt auf Wochensicht 6,12 Prozent. Der Lkw-Hersteller plant eine strategische Minderheitsbeteiligung an einem Zulieferer für Motorenkomponenten. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBIT um 73 Prozent.
Daimler Truck Holding AG · ISIN: DE000DTR0CK8 · WKN: DTR0CK · Handelssymbol: DTG (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DTRUY
Die Beteiligung
Ein strategischer Schritt bei Motoren
Daimler Truck plant eine strategische Minderheitsbeteiligung an einem börsennotierten Spezialisten für Motorenkomponenten und will die Zusammenarbeit bei der Produktion ausbauen. Daimler Truck soll dafür neu ausgegebene Aktien zeichnen. Über die Aktienausgabe entscheidet am 18. Dezember 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung des Zulieferers. Der Vollzug ist damit noch offen.
Im dritten Quartal 2026 stieg das bereinigte EBIT von Daimler Truck um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro. Rückenwind kam am Freitag zudem aus dem gesamten Autosektor.
Lastwagen sind kein Stoff für Börsenträume. Gerade deshalb fällt auf, wie leise die Daimler Truck Aktie in dieser Woche zugelegt hat.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wo hat die Daimler Truck Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 43,00 Euro, 2,02 Prozent im Plus.
Wie lief das dritte Quartal?
Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000DTR0CK8, WKN DTR0CK, Handelssymbol DTG.
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