Wo hat die Daimler Truck Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 43,00 Euro, 2,02 Prozent im Plus.

Wie lief das dritte Quartal?

Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000DTR0CK8, WKN DTR0CK, Handelssymbol DTG.