Wie stark stieg der Gewinn von Daimler Truck?

Das bereinigte Konzern-EBIT wuchs im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.

Warum fiel die Aktie trotzdem?

Vor allem wegen eines Auftragseingangs unter den Erwartungen und des schwachen Marktumfelds.

Welche Prognose gilt für 2026?

Eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.