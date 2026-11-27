Daimler Truck ist zurück in der Spur – zumindest operativ. Der weltgrößte Lkw-Hersteller hat seinen Gewinn im dritten Quartal fast verdoppelt, getragen von einer kräftigen Erholung in Nordamerika. Doch die Börse feierte nicht: Die Daimler Truck Aktie gab nach den Zahlen nach. Der Grund liegt im Blick nach vorn.
Daimler Truck Aktie: Gewinn plus 73 Prozent – und trotzdem fällt der Kurs?
Nordamerika boomt wieder, das bereinigte EBIT schießt auf 1,12 Milliarden Euro. Doch die Bestellungen enttäuschen, und Zölle kosten Hunderte Millionen. Die Daimler Truck Aktie im Check.
Daimler Truck Holding AG · ISIN: DE000DTR0CK8 · WKN: DTR0CK · Handelssymbol: DTG · US-Handelssymbol: DTRUY
Die Zahlen
Nordamerika zieht den Konzern
Daimler Truck steigerte das bereinigte Konzern-EBIT im dritten Quartal 2026 um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro, nach 648 Millionen Euro im Vorjahr; Analysten hatten mit 1,10 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz im Industriegeschäft lag bei 11,6 Milliarden Euro. Treiber war die Erholung des nordamerikanischen Lkw-Marktes, während die Profitabilität in Europa verhalten blieb. Die Jahresprognose bestätigte Daimler Truck: Im Industriegeschäft wird weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite von sieben bis neun Prozent erwartet.
Daimler Truck verdient wieder gut, aber die Börse schaut auf die Bestellungen von morgen. Für die Daimler Truck Aktie ist der Auftragseingang der wichtigste Frühindikator.
Die Sorgen
Bestellungen unter den Erwartungen
Der Auftragseingang stieg zwar um zehn Prozent auf 71.168 Fahrzeuge, blieb aber hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Daimler Truck Aktie verlor am Tag der Zahlen 2,6 Prozent und erreichte zwischenzeitlich ihr tiefstes Niveau seit Jahresbeginn. Belastend wirken auch Zölle: Sie dürften Daimler Truck im Gesamtjahr 2026 unter dem Strich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten. Anleger sorgen sich zudem um die Marge in Nordamerika im kommenden Jahr. Großaktionär Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000 · WKN: 710000 · Handelssymbol: MBG · US-Handelssymbol: MBGYY) hält direkt 21,62 Prozent.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wie stark stieg der Gewinn von Daimler Truck?
Das bereinigte Konzern-EBIT wuchs im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.
Warum fiel die Aktie trotzdem?
Vor allem wegen eines Auftragseingangs unter den Erwartungen und des schwachen Marktumfelds.
Welche Prognose gilt für 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft von sieben bis neun Prozent.
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