Wie stark wuchs der Gewinn?

Das bereinigte operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.

Was belastet die Aktie?

Vor allem der US-Zoll von 25 Prozent auf Lastwagen.

Was sagen Analysten?

Die Kursziele reichen von 50 bis 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?

ISIN DE000DTR0CK8, WKN DTR0CK, Handelssymbol DTG, US-Handelssymbol DTRUY.