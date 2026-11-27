Die Daimler Truck Aktie setzt ihren Aufwärtskurs fort. Am Donnerstag stieg sie um 3,2 Prozent auf 42,15 Euro und gehörte zu den stärksten Werten im DAX. Bereits am Mittwoch hatte sie die 50-Tage-Linie überwunden, nun steht sie direkt vor der 200-Tage-Linie. Seit Jahresbeginn liegt das Papier gut 12 Prozent im Plus.
Daimler Truck Aktie: Gewinn plus 73 Prozent, JPMorgan-Favorit für 2027 – knackt der Lkw-Riese jetzt die 200-Tage-Linie?
Starkes drittes Quartal, bestätigte Prognose, laufender Aktienrückkauf: Die Daimler Truck Aktie steigt um mehr als 3 Prozent und steht direkt vor einer wichtigen Chartmarke. Doch der US-Zoll von 25 Prozent auf Lastwagen bleibt ein Risiko. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Daimler Truck Aktie trägt die ISIN DE000DTR0CK8 und die WKN DTR0CK. In Deutschland lautet das Handelssymbol DTG, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DTRUY gehandelt.
Die Zahlen
Kräftiges Wachstum, bestätigte Prognose
Im dritten Quartal steigerte Daimler Truck das bereinigte operative Ergebnis um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro und bestätigte die Jahresprognose. Zudem kauft der Konzern eigene Aktien zurück. JPMorgan zählt den Lkw-Hersteller zu seinen Favoriten für 2027. Analysten nennen Kursziele zwischen 50 und 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auch technologisch setzt Daimler Truck Akzente. Die Tochter Mercedes-Benz Trucks setzt bei Brennstoffzellen-Lkw auf Flüssigwasserstoff. Ab 2027 ist eine Kleinserie von 100 Fahrzeugen geplant, fast die Hälfte ist nach Unternehmensangaben bereits vergeben.
Daimler Truck verdient wieder kräftig. Ob die Aktie die 200-Tage-Linie hält, entscheidet die Zollpolitik in Washington.
Das Risiko
Der Zoll aus Washington
Der größte Unsicherheitsfaktor ist der US-Zoll von 25 Prozent auf Lastwagen. Nordamerika gehört zu den wichtigsten Märkten des Konzerns. Für die Daimler Truck Aktie hängt viel davon ab, wie gut der Konzern Kosten weitergeben oder vor Ort produzieren kann.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wie stark wuchs der Gewinn?
Das bereinigte operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.
Was belastet die Aktie?
Vor allem der US-Zoll von 25 Prozent auf Lastwagen.
Was sagen Analysten?
Die Kursziele reichen von 50 bis 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?
ISIN DE000DTR0CK8, WKN DTR0CK, Handelssymbol DTG, US-Handelssymbol DTRUY.
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