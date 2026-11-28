Warum ist die Daimler Truck Aktie DAX Gewinner der Woche?

JPMorgan kürte den Konzern zum Favoriten für 2027, die Autowerte erholten sich, und die Aktie überwand wichtige Trendlinien.

Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?

Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTRUY gehandelt.

Welches Kursziel hat JPMorgan für die Daimler Truck Aktie?

50 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.