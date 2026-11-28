Die Daimler Truck Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Handelssymbol: DTG, US-Handelssymbol: DTRUY) hat in dieser Woche gleich zwei charttechnische Hürden genommen. Sie gewann 6,12 Prozent und schloss am Freitag bei 43,00 Euro. Damit ist der Lkw-Hersteller der siebtgrößte DAX Gewinner der Woche. Die Daimler-Truck-Aktie liegt damit wieder über ihrer 200-Tage-Linie.
Daimler Truck Aktie: DAX Gewinner der Woche – JPMorgan-Favorit knackt 50- und 200-Tage-Linie, rollt der Lkw-Riese jetzt Richtung 50 Euro?
Die Daimler Truck Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 6,12 Prozent auf 43,00 Euro. JPMorgan kürte den Lkw-Hersteller zum Favoriten für 2027, die Aktie überwand zwei wichtige Trendlinien. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Zwei Trendlinien in drei Tagen: so lief die Woche der Daimler Truck Aktie
Eine Studie am Dienstagabend gab den Startschuss für einen kräftigen Anstieg.
Am Dienstagabend veröffentlichte JPMorgan seinen Branchenausblick für 2027 und kürte Daimler Truck zu einem seiner Favoriten. Am Mittwoch überwand die Daimler Truck Aktie die 50-Tage-Linie. Am Donnerstag stieg sie um 3,2 Prozent auf 42,15 Euro und zählte zu den stärksten DAX-Werten. Am Freitag folgte mit einem Plus von 2,02 Prozent der Sprung über die 200-Tage-Linie bei rund 42,71 Euro.
Die Gründe
JPMorgan und Gewinnsprung: was den Wochengewinner antrieb
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bestätigte für die Daimler Truck Aktie die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Fundamental stützt der Gewinnsprung: Im dritten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, getragen vom Nordamerikageschäft. Dazu kamen Meldungen über eine geplante Beteiligung am Zulieferer SinterCast und eine Kleinserie von Brennstoffzellen-Lkw ab 2027.
JPMorgan-Favorit
Die Bank setzt für 2027 auf Daimler Truck.
Gewinnsprung
Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent.
Trendwende
Die Aktie überwand 50- und 200-Tage-Linie.
Autowerte gefragt
Der gesamte Sektor erholte sich.
Einordnung
Bestellungen und Zölle: die Schwachstellen
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal zwar um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge, blieb aber hinter den Schätzungen zurück. US-Zölle kosten den Konzern Hunderte Millionen Euro, und Washington plant neue Zölle auf EU-Waren. Analysten sehen Kursziele zwischen 50 und 63 Euro, gestützt von Dividende und Aktienrückkäufen.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Warum ist die Daimler Truck Aktie DAX Gewinner der Woche?
JPMorgan kürte den Konzern zum Favoriten für 2027, die Autowerte erholten sich, und die Aktie überwand wichtige Trendlinien.
Welche ISIN und WKN hat die Daimler Truck Aktie?
Die ISIN lautet DE000DTR0CK8, die WKN DTR0CK, das Handelssymbol DTG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTRUY gehandelt.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die Daimler Truck Aktie?
50 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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