Daikin-Aktie: Klimaanlagen-Weltmarktführer gibt im Nikkei 225 nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:54 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Daikin-Aktie fällt im Nikkei 225 um 0,73 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Daikin-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 0,73 Prozent auf 135,10 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. DKI DKI — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DKI — — — Nikkei 225 Verlierer Warum die Daikin-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Daikin-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Rückgang fällt moderat aus. Daikin-Aktie bei comdirect am Morgen -0,73 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Das Minus fällt moderat aus und hat keinen belegten Auslöser. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Daikin-Aktie heute leicht im Minus.

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