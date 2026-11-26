Warum ist die D-Wave Aktie so stark gefallen?

Nach dem Hype um Quantencomputer zu Jahresbeginn holt die Realität den Kurs ein. Hinzu kommen der Ausverkauf bei Technologiewerten und Sammelklagen.

Wie viel Geld hat D-Wave?

Ende September rund 503,4 Millionen Dollar an Barmitteln.

Was sagen Analysten?

Mehrere Häuser haben ihre Ziele gesenkt, liegen mit 18 bis 23 Dollar aber weit über dem Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die D-Wave Aktie?

ISIN US26740W1099, WKN A3DSV9, Handelssymbol QBT, US-Handelssymbol QBTS.