Es ist ein Absturz, wie ihn selbst erfahrene Anleger selten erleben. Am Mittwoch fiel die D-Wave Aktie im Tagesverlauf auf 6,38 Dollar, ein neues 52-Wochen-Tief. Bis zum Handelsschluss erholte sie sich auf 7,00 Dollar, ein Plus von 3,9 Prozent. Im Januar hatte das Papier noch bei mehr als 32 Dollar gestanden. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 75 Prozent, allein im vergangenen Monat auf 43 Prozent. Trotzdem, oder gerade deshalb, gehört D-Wave am Donnerstag zu den meistgesuchten Aktien.
D-Wave Aktie: Minus 75 Prozent, Sammelklagen, gekappte Kursziele – ist der Quantensturz jetzt übertrieben?
Im Januar über 32 Dollar, am Mittwoch zeitweise nur noch 6,38 Dollar: Die D-Wave Aktie ist der tiefste Fall unter den Quantenwerten. Trotzdem steht sie auf Platz zwei der Suchlisten. Die große Analyse: was hinter dem Absturz steckt, wie viel Geld D-Wave noch hat, was die Sammelklagen bedeuten und warum Analysten trotz Senkungen weit höhere Kurse sehen.
Die Stammdaten: Die D-Wave Aktie trägt die ISIN US26740W1099 und die WKN A3DSV9. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol QBT gehandelt, in den USA unter dem US-Handelssymbol QBTS an der New York Stock Exchange.
Der Absturz
Vom Hype zur Ernüchterung
Quantencomputer galten zu Jahresbeginn als nächste große Technologiewelle nach der künstlichen Intelligenz. Die Aktien der kleinen Spezialisten stiegen in kurzer Zeit auf ein Vielfaches. Seitdem holt die Realität den Kurs ein: Die Umsätze sind im Verhältnis zur Bewertung winzig, und der breite Ausverkauf bei Technologiewerten trifft spekulative Titel besonders hart. Die D-Wave Aktie ist dabei der tiefste Fall der Branche.
Operativ wächst D-Wave, aber langsam. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent. Der Konzern verbrennt weiter Geld, der freie Cashflow lag bei minus 142 Millionen Dollar. Immerhin verfügt D-Wave über Barmittel von 503,4 Millionen Dollar. Das reicht für einige Jahre, ohne dass sofort neue Aktien ausgegeben werden müssen.
Bei D-Wave wurde die Zukunft zu früh eingepreist. Jetzt muss die Aktie warten, bis die Zahlen nachziehen.
Die Klagen
Anwälte sammeln Aktionäre
Zusätzlich belasten Sammelklagen in den USA. Anwaltskanzleien werben um Aktionäre, die zwischen dem 26. Februar und dem 25. August 2026 Aktien gekauft haben. Solche Klagen sind in den USA nach starken Kursverlusten häufig. Ob sie Erfolg haben, ist offen. Für die D-Wave Aktie bedeuten sie vor allem zusätzliche Unsicherheit.
Die Analysten
Gesenkt, aber weit über dem Kurs
Die Analysten haben ihre Ziele deutlich gesenkt, sehen aber weiterhin großes Potenzial. Craig-Hallum kappte das Kursziel von 40 auf 18 Dollar, Mizuho von 29 auf 23 Dollar und B. Riley von 27 auf 22 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Selbst das niedrigste dieser Ziele liegt mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Häufige Fragen zur D-Wave Aktie
Warum ist die D-Wave Aktie so stark gefallen?
Nach dem Hype um Quantencomputer zu Jahresbeginn holt die Realität den Kurs ein. Hinzu kommen der Ausverkauf bei Technologiewerten und Sammelklagen.
Wie viel Geld hat D-Wave?
Ende September rund 503,4 Millionen Dollar an Barmitteln.
Was sagen Analysten?
Mehrere Häuser haben ihre Ziele gesenkt, liegen mit 18 bis 23 Dollar aber weit über dem Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die D-Wave Aktie?
ISIN US26740W1099, WKN A3DSV9, Handelssymbol QBT, US-Handelssymbol QBTS.
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