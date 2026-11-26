Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 3,88 Prozent höher bei 14,44 Euro. Sie folgte der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lautet die ISIN der CVC-Capital-Partners-Aktie?

JE00BRX98089. In Amsterdam lautet das Symbol CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.

Womit verdient CVC Geld?

Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.