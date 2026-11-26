Beteiligungsgesellschaften leben von Börsenstimmung. Am Donnerstag war sie gut: Die CVC-Capital-Partners-Aktie (ISIN: JE00BRX98089, WKN: A40B55, Handelssymbol Amsterdam: CVC, US-Handelssymbol: CVCCF) schließt 3,88 Prozent höher bei 14,44 Euro. CVC Capital Partners ist damit einer der stärksten AEX Gewinner. Laut ABM FN lag CVC bereits am Vormittag mit rund 4 Prozent an der Spitze.
CVC-Capital-Partners-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,9 Prozent auf 14,44 Euro – Private Equity im Aufwind
Die CVC-Capital-Partners-Aktie schließt am Donnerstag 3,88 Prozent höher bei 14,44 Euro und gehört zu den Spitzenreitern unter den AEX Gewinnern. Die Gründe für den Kurssprung.
Die Gründe
Wenn die Börse läuft, laufen Exits
Eine neue Nachricht aus dem Unternehmen liegt nicht vor. Der AEX Gewinner CVC folgt dem Gesamtmarkt, und zwar mit Hebel. Das Geschäftsmodell erklärt das: CVC verdient Verwaltungsgebühren und Gewinnanteile, wenn Beteiligungen verkauft oder an die Börse gebracht werden. Steigende Kurse verbessern diese Chancen. Laut IEX hatten Anleger am Donnerstag die enttäuschenden US-Inflationszahlen und die neuen US-Zollvorschläge weitgehend verarbeitet.
Breite Erholung
Der AEX schloss 1,86 Prozent höher, die Midkap legte 2,4 Prozent zu, Frankfurt, Paris und London gewannen bis zu gut 2 Prozent.
Verkäufe laufen
Am 17. November meldete CVC den Verkauf seines Anteils an der schwedischen Cary Group.
Tiefes Niveau
Die Aktie liegt noch unter dem Jahreshoch von rund 16 Euro.
Häufige Fragen zur CVC-Capital-Partners-Aktie
Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 3,88 Prozent höher bei 14,44 Euro. Sie folgte der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lautet die ISIN der CVC-Capital-Partners-Aktie?
JE00BRX98089. In Amsterdam lautet das Symbol CVC, in den USA außerbörslich CVCCF.
Womit verdient CVC Geld?
Mit Verwaltungsgebühren auf das Fondsvermögen und mit Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.
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