Europas größter Ticketverkäufer hat ein schwieriges Jahr an der Börse hinter sich. Die CTS Eventim Aktie liegt seit Januar mehr als ein Viertel im Minus, das dritte Quartal enttäuschte. Doch genau jetzt kommen drei Dinge zusammen, die den Titel wieder interessant machen: eine bestätigte Prognose, der erste Kapitalmarkttag der Firmengeschichte und ein aktivistischer Investor aus den USA.
CTS Eventim Aktie: Schwaches Quartal, Kapitalmarkttag, Aktivist – die Bühne ist bereitet
Weniger Umsatz im Sommerquartal, ein Jahresminus von fast 30 Prozent – und plötzlich ein aktivistischer US-Investor. Warum die CTS Eventim Aktie gerade so spannend ist wie selten.
CTS Eventim AG & Co. KGaA · ISIN: DE0005470306 · WKN: 547030 · Handelssymbol: EVD · US-Handelssymbol: CEVMF
Das Quartal
Das Live-Geschäft spielt leiser
CTS Eventim setzte von Juli bis September 2026 rund 809,1 Millionen Euro um, 5,3 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Vor allem das Geschäft mit Konzerten und Veranstaltungen lief schwächer – das Vorjahr hatte von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee profitiert. Im Ticketing dagegen trugen ein höherer Absatz und eine veränderte Preisstruktur zum Wachstum bei. Über neun Monate weist der Konzern weiterhin steigende Erlöse und Ergebnisse aus und hält an der Jahresprognose fest.
Die CTS Eventim Aktie verlor am Tag der Zahlen 6,3 Prozent auf 57,30 Euro und gab nachbörslich weiter nach. Seit Jahresbeginn summierte sich das Minus zu diesem Zeitpunkt auf gut 27 Prozent.
Ein schwaches Tourneequartal ist bei CTS Eventim eher Taktfrage als Trendbruch. Spannend wird, was der neue Druck von Investorenseite verändert.
Neue Akteure
Ein Aktivist und der erste Kapitalmarkttag
Laut Börsen-Zeitung ist ein aktivistischer US-Investor bei CTS Eventim eingestiegen. Am 20. November 2026 lud das Unternehmen zudem zum ersten Kapitalmarkttag ein, mit Fokus auf langfristiges Wachstum und Kapitalallokation. Beides rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die für die CTS Eventim Aktie entscheidend werden kann: Wie nutzt der Konzern seine hohen Barmittel?
Bernstein Research senkte am 3. November 2026 das Kursziel von 85 auf 84 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei CTS Eventim?
Der Umsatz sank um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro, vor allem wegen des schwächeren Konzertgeschäfts.
Hält CTS Eventim an der Prognose fest?
Ja, die Jahresprognose für 2026 wurde bestätigt.
Was bedeutet der Einstieg des aktivistischen Investors?
Er dürfte die Debatte über Kapitalallokation und Strategie verstärken; konkrete Forderungen sind in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
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