CTS Eventim setzte von Juli bis September 2026 rund 809,1 Millionen Euro um, 5,3 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Vor allem das Geschäft mit Konzerten und Veranstaltungen lief schwächer – das Vorjahr hatte von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee profitiert. Im Ticketing dagegen trugen ein höherer Absatz und eine veränderte Preisstruktur zum Wachstum bei. Über neun Monate weist der Konzern weiterhin steigende Erlöse und Ergebnisse aus und hält an der Jahresprognose fest.

Die CTS Eventim Aktie verlor am Tag der Zahlen 6,3 Prozent auf 57,30 Euro und gab nachbörslich weiter nach. Seit Jahresbeginn summierte sich das Minus zu diesem Zeitpunkt auf gut 27 Prozent.