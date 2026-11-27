Die CTS Eventim Aktie gibt leicht nach. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Ticketvermarkters und Konzertveranstalters bei 64,25 Euro, ein Minus von 0,30 Euro oder 0,46 Prozent. Damit gehört CTS Eventim am Abend zu den MDAX Verlierern.
CTS Eventim Aktie: Kleine Pause nach dem Analystenlob – der Ticketvermarkter ist MDAX Verlierer
Die CTS Eventim Aktie fällt am Freitag um 0,46 Prozent auf 64,25 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Deutsche Bank bestätigt ihr Kaufurteil mit einem Kursziel von 100 Euro.
Der Auslöser
Warum die CTS Eventim Aktie als MDAX Verlierer fällt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach dem Anstieg von mehr als 3 Prozent am Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Analysten bleiben dennoch zuversichtlich: Deutsche Bank Research bestätigte am Donnerstag ihr Kaufurteil mit einem Kursziel von 100 Euro. Für eine nachhaltige Neubewertung verlangt die Bank aber disziplinierte Kapitalallokation und messbare Fortschritte bei der Umsetzung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Hintergründe
Milliardenziel, Aktivist und Insiderkauf
Auf dem ersten Kapitalmarkttag am 20. November hatte das Management eine Milliarde Euro EBITDA bis 2030 als Ziel ausgegeben. Laut Börsen-Zeitung ist zudem ein aktivistischer US-Investor eingestiegen. Aufsichtsrat Cornelius Baur hatte Mitte November 8.064 Aktien gekauft. Im dritten Quartal war der Umsatz dagegen um 5,3 Prozent gesunken, weil das Konzertgeschäft schwächelte.
Einordnung der Redaktion: Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Verlierer mit einer kleinen Verschnaufpause. Die Debatte über das Milliardenziel und den Aktivisten hält die Aktie im Gespräch.
FAQ
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Warum fällt die CTS Eventim Aktie heute?
Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.
Welches Kursziel nennt die Deutsche Bank für CTS Eventim?
100 Euro bei einem Kaufurteil.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CTS Eventim Aktie?
ISIN DE0005470306, WKN 547030. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVD. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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