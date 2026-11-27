CTS Eventim Aktie: Kleine Pause nach dem Analystenlob – der Ticketvermarkter ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:07 2 Min.

Die CTS Eventim Aktie fällt am Freitag um 0,46 Prozent auf 64,25 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Deutsche Bank bestätigt ihr Kaufurteil mit einem Kursziel von 100 Euro.

Bild: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (Pressebild)

Die CTS Eventim Aktie gibt leicht nach. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Ticketvermarkters und Konzertveranstalters bei 64,25 Euro, ein Minus von 0,30 Euro oder 0,46 Prozent. Damit gehört CTS Eventim am Abend zu den MDAX Verlierern. Kurs der CTS Eventim Aktie am Abend 64,25 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,46 % Kursziel der Deutschen Bank 100 EUR EBITDA-Ziel bis 2030 1 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Bank; CTS Eventim Der Auslöser Warum die CTS Eventim Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach dem Anstieg von mehr als 3 Prozent am Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Analysten bleiben dennoch zuversichtlich: Deutsche Bank Research bestätigte am Donnerstag ihr Kaufurteil mit einem Kursziel von 100 Euro. Für eine nachhaltige Neubewertung verlangt die Bank aber disziplinierte Kapitalallokation und messbare Fortschritte bei der Umsetzung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Hintergründe Milliardenziel, Aktivist und Insiderkauf Auf dem ersten Kapitalmarkttag am 20. November hatte das Management eine Milliarde Euro EBITDA bis 2030 als Ziel ausgegeben. Laut Börsen-Zeitung ist zudem ein aktivistischer US-Investor eingestiegen. Aufsichtsrat Cornelius Baur hatte Mitte November 8.064 Aktien gekauft. Im dritten Quartal war der Umsatz dagegen um 5,3 Prozent gesunken, weil das Konzertgeschäft schwächelte. Was für die CTS Eventim Aktie sprechen könnte EBITDA-Ziel von 1 Milliarde Euro bis 2030

Deutsche Bank bestätigt Kaufurteil

Insiderkauf im Aufsichtsrat Was Anleger bedenken sollten Schwaches Konzertgeschäft

Umsatzrückgang im dritten Quartal

Ziele müssen mit Zahlen belegt werden Einordnung der Redaktion: Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Verlierer mit einer kleinen Verschnaufpause. Die Debatte über das Milliardenziel und den Aktivisten hält die Aktie im Gespräch. FAQ Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie Warum fällt die CTS Eventim Aktie heute?

Nach dem Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Welches Kursziel nennt die Deutsche Bank für CTS Eventim?

100 Euro bei einem Kaufurteil. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CTS Eventim Aktie?

ISIN DE0005470306, WKN 547030. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVD. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie ist am Abend MDAX Verlierer. Nach dem Analystenlob legt der Ticketvermarkter eine kleine Pause ein.

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