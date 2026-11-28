CTS Eventim Aktie: Plus 3,7 Prozent – der Ticketvermarkter ist MDAX Gewinner der Woche, Analysten sehen viel Luft

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die CTS Eventim Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 3,71 Prozent auf 64,25 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Analysten trauen dem Ticketvermarkter deutlich mehr zu.

Bild: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (Pressebild)

Die CTS Eventim Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Münchner Ticketvermarkters um 3,71 Prozent und schloss am Freitag bei 64,25 Euro. Damit gehört CTS Eventim zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der CTS Eventim Aktie am Freitag 64,25 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +3,71 % Kursziel der DZ Bank 90 EUR Kursziel der Deutschen Bank 100 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; DZ Bank; Deutsche Bank Die Woche Warum die CTS Eventim Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Für CTS Eventim gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung. Die Aktie erholte sich mit dem Markt, nachdem der DAX am Mittwoch den tiefsten Stand seit Juli erreicht hatte. Ab Donnerstag kauften Anleger Nebenwerte in der Breite zurück. Auffällig ist der große Abstand zu den Analystenzielen: Die DZ Bank nennt ein Kursziel von 90 Euro, die Deutsche Bank sogar 100 Euro. Beide Ziele liegen weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die CTS Eventim Aktie sprechen könnte Hohe Analystenziele

Starke Marktposition im Ticketing

Erholung der Nebenwerte Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Konsum

Keine eigene Nachricht als Treiber

Konkurrenz im Live-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Gewinner der Woche mit einem moderaten Plus. Der Abstand zu den Analystenzielen bleibt groß. FAQ Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie Warum war die CTS Eventim Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Aktie erholte sich mit dem Markt in der zweiten Wochenhälfte. Welche Kursziele nennen Analysten?

Die DZ Bank 90 Euro, die Deutsche Bank 100 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CTS Eventim Aktie?

ISIN DE0005470306, WKN 547030. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVD. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 64 Euro.

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