Die CTS Eventim Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 64,25 Euro geschlossen, ein Minus von 0,46 Prozent. Im Handelsverlauf war sie bis auf 64,85 Euro gestiegen und hatte damit nach Angaben von boerse.de ein neues Sechs-Monats-Hoch erreicht. Seit Mitte November hat sich die CTS Eventim Aktie damit spürbar erholt.
CTS Eventim Aktie: Der Ticketvermarkter schließt die Woche nahe dem Sechs-Monats-Hoch
Die CTS Eventim Aktie schließt am Freitag bei 64,25 Euro, nachdem sie im Handel ein neues Sechs-Monats-Hoch markiert hatte. Barclays und die Deutsche Bank haben ihre positiven Einstufungen jüngst bekräftigt. Ein Aufsichtsrat hatte Mitte November eigene Aktien gekauft.
CTS Eventim AG & Co. KGaA · ISIN: DE0005470306 · WKN: 547030 · Handelssymbol: EVD (Xetra)
Die Analysten
Zwei Häuser bekräftigen ihr Votum
Barclays hat am Montag, 23. November, den Zielwert für CTS Eventim von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Die Bank verweist auf einen positiven Ausblick bis 2030, warnt aber vor der Abhängigkeit von der weiteren Umsetzung. Deutsche Bank Research stufte die Aktie am 26. November mit „Buy“ und einem Zielwert von 100 Euro ein. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Aufsichtsrat Cornelius Baur hatte am 13. November in zwei Tranchen 8.064 Aktien über Xetra gekauft. Das Volumen lag bei 496.110 Euro, der Durchschnittskurs bei rund 61,50 Euro.
Die CTS Eventim Aktie hat sich von ihrem Rückschlag erholt. Rückendeckung kommt von zwei Banken und einem Aufsichtsrat, der selbst gekauft hat.
CTS Eventim aus Bremen verkauft Tickets für Konzerte, Sport und Kultur und veranstaltet selbst Konzerte und Festivals. Gemessen an der Ausschüttung von 2,88 Euro in den vergangenen zwölf Monaten ergibt sich beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent.
Häufige Fragen zur CTS Eventim Aktie
Wo hat die CTS Eventim Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 64,25 Euro, 0,46 Prozent im Minus.
Welche Zielwerte nennen die Banken?
Barclays und Deutsche Bank Research nennen jeweils 100 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005470306, WKN 547030, Handelssymbol EVD.
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