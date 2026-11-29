Wo hat die CTS Eventim Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 64,25 Euro, 0,46 Prozent im Minus.

Welche Zielwerte nennen die Banken?

Barclays und Deutsche Bank Research nennen jeweils 100 Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005470306, WKN 547030, Handelssymbol EVD.