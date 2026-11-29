Es war der Montagmorgen, an dem in der Cybersicherheit eine neue Größenordnung begann. CrowdStrike meldete das beste Quartal seiner Geschichte und kündigte gleichzeitig an, den Konkurrenten und langjährigen Partner Zscaler zu übernehmen. Bezahlt wird ausschließlich in eigenen Aktien, der Deal bewertet Zscaler mit rund 43,9 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Reuters ist das die größte Übernahme, die es in der Cybersicherheit je gab. Die Aktionäre von CrowdStrike waren skeptisch: Die Aktie fiel am Montag um 8,9 Prozent, rund 21 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich auf. Am Ende der Woche stand ein Minus von 5,33 Prozent auf 217,20 Dollar.
CrowdStrike Aktie: 43,9 Milliarden Dollar für Zscaler – der Rekord-Deal der Cyberbranche kostete die eigenen Aktionäre 21 Milliarden an einem Tag
Bestes Quartal der Firmengeschichte und die größte Übernahme der Cybersicherheit am selben Morgen: CrowdStrike kauft Zscaler komplett in eigenen Aktien. Die Börse reagierte gespalten, die CrowdStrike Aktie fiel um fast neun Prozent, die Zscaler Aktie stieg zweistellig. Was hinter dem Deal steckt und warum er bis 2027 dauern kann.
Der Deal
Ein Plattform-Riese für Geräte und Netze
Für jede Zscaler-Aktie erhalten die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien. Zum Zeitpunkt der Einigung entsprach das 260,41 Dollar je Aktie und einem Aufschlag von rund 34 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Zscaler. Nach dem Abschluss sollen die bisherigen CrowdStrike-Aktionäre rund 84 Prozent des gemeinsamen Unternehmens halten, die Zscaler-Aktionäre rund 16 Prozent. Die Verwaltungsräte beider Firmen haben einstimmig zugestimmt, offen sind die Prüfung durch die Behörden und die Abstimmung der Zscaler-Aktionäre. Der Abschluss wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erwartet.
Die Logik dahinter: CrowdStrike schützt Endgeräte wie Laptops und Server, Zscaler sichert die Verbindungen dazwischen nach dem Prinzip, keinem Zugriff ohne Prüfung zu vertrauen. Zscaler schützt nach eigenen Angaben die Hälfte der 500 größten US-Unternehmen. CrowdStrike will seine Plattform den rund 8.000 Zscaler-Kunden anbieten und sieht seinen adressierbaren Markt bis 2029 um mehr als 185 Milliarden Dollar wachsen. Bis 30 Monate nach dem Abschluss sollen zusätzliche Umsätze von rund einer Milliarde Dollar im Jahr entstehen. Unsere Lesart: CrowdStrike kauft nicht nur einen Konkurrenten, sondern versucht, im Zeitalter der KI-Agenten zum einzigen Anbieter zu werden, den ein Großkonzern für seine Sicherheit noch braucht.
Die Reaktion
Rekordzahlen, fallender Kurs und drei Abstufungen
Dabei waren die Zahlen stark. Die wiederkehrenden Jahresumsätze stiegen um 27 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar, das Wachstum beschleunigte sich das fünfte Quartal in Folge. Der Neuzugang an wiederkehrenden Umsätzen erreichte mit 419 Millionen Dollar einen Rekord, der freie Mittelzufluss mit 474 Millionen Dollar ebenso. Die Börse konzentrierte sich trotzdem auf den Deal. Am Mittwoch fiel die CrowdStrike Aktie im Handelsverlauf bis auf 194,70 Dollar, den tiefsten Stand seit drei Monaten. Am Freitag erholte sie sich um 3,77 Prozent. Sie liegt damit 22 Prozent unter dem Hoch vom Oktober, seit Jahresbeginn aber immer noch deutlich im Plus.
Die Zscaler Aktie stieg am Montag um bis zu 20 Prozent und schloss am Freitag bei 239,49 Dollar. Weil der Kaufpreis an den CrowdStrike-Kurs gebunden ist, war das Angebot zum Wochenschluss nur noch rund 246,52 Dollar wert, etwa drei Prozent mehr als der Börsenkurs. Zscaler zog seine Prognose zurück und sagte die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen ab. Mehrere Analysten stuften die Aktie ab: B. Riley, Daiwa und Macquarie auf Neutral, Bernstein auf Market Perform mit einem Kursziel von 229 statt 298 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Börse hat die Übernahme zunächst bestraft, und das ist bei Großfusionen nicht ungewöhnlich. Der Käufer trägt das Risiko, der Verkäufer kassiert den Aufschlag. Für die CrowdStrike Aktie ist der Deal eine Wette darauf, dass Unternehmen ihre Sicherheit künftig bei einem einzigen Anbieter bündeln. Gelingt die Integration, entsteht ein Riese mit mehr als zehn Milliarden Dollar wiederkehrender Umsätze. Bis dahin vergeht aber mindestens ein Jahr, in dem Behörden, Wettbewerber und die Integration die Schlagzeilen bestimmen. Für die Zscaler Aktie ist die Rechnung einfacher: Ihr Kurs folgt nun weitgehend dem von CrowdStrike.
FAQ
Häufige Fragen zur CrowdStrike Aktie
Wie viel zahlt CrowdStrike für Zscaler?
Rund 43,9 Milliarden Dollar, vollständig in eigenen Aktien. Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 CrowdStrike-Aktien.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Erwartet wird ein Abschluss in der zweiten Hälfte des Jahres 2027, nach Zustimmung der Behörden und der Zscaler-Aktionäre.
Warum ist die CrowdStrike Aktie trotz Rekordquartal gefallen?
Anleger sorgen sich um die Verwässerung durch neue Aktien, die lange Dauer bis zum Abschluss und die Integration zweier großer Unternehmen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CrowdStrike Aktie und der Zscaler Aktie?
CrowdStrike: ISIN US22788C1053, WKN A2PK2R, deutsches Handelssymbol 45C, US-Handelssymbol CRWD (Nasdaq). Zscaler: ISIN US98980G1022, WKN A2JF28, deutsches Handelssymbol 0ZC, US-Handelssymbol ZS (Nasdaq).
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