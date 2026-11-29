Es war der Montagmorgen, an dem in der Cybersicherheit eine neue Größenordnung begann. CrowdStrike meldete das beste Quartal seiner Geschichte und kündigte gleichzeitig an, den Konkurrenten und langjährigen Partner Zscaler zu übernehmen. Bezahlt wird ausschließlich in eigenen Aktien, der Deal bewertet Zscaler mit rund 43,9 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Reuters ist das die größte Übernahme, die es in der Cybersicherheit je gab. Die Aktionäre von CrowdStrike waren skeptisch: Die Aktie fiel am Montag um 8,9 Prozent, rund 21 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich auf. Am Ende der Woche stand ein Minus von 5,33 Prozent auf 217,20 Dollar.