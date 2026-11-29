Es gibt kaum einen Chipwert, dessen Zahlen so spektakulär sind wie die von Credo – und kaum einen, dessen Aktie zuletzt so heftig abgestürzt ist. Seit dem 17. August hat die Credo Aktie bis Mitte November 53,5 Prozent verloren, allein in der Woche bis zum 5. November ging es um 32 Prozent abwärts, ohne dass das Unternehmen eine schlechte Nachricht gemeldet hätte. Am Dienstag, dem 1. Dezember, legt Credo nach US-Börsenschluss die Credo Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Und diesmal steht eine besondere Serie auf dem Spiel.
Credo Aktie: Sieben Quartale mit dreistelligem Wachstum, Kurs halbiert – am Dienstag könnte die Rekordserie ausgerechnet jetzt reißen
Der Kabel-Spezialist für KI-Rechenzentren wächst schneller als fast jeder andere Chipwert, doch die Credo Aktie hat seit August mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Am 1. Dezember kommen die Quartalszahlen. Die eigene Prognose deutet auf knapp 98 Prozent Wachstum – erstmals seit fast zwei Jahren keine dreistellige Rate. Was das für die Aktie bedeutet.
Die Stammdaten für Anleger: Die Credo Aktie trägt die ISIN KYG254571055 und die WKN A3DDQ5. Das Unternehmen ist auf den Kaimaninseln registriert und hat seinen operativen Sitz in San Jose, Kalifornien. In den USA wird die Aktie unter dem Kürzel CRDO an der Nasdaq gehandelt, hierzulande ist sie über die WKN an deutschen Börsenplätzen erhältlich.
Die Serie
Knapp unter 100 Prozent: warum diese Zahl so wichtig ist
Für die Credo Quartalszahlen ist eine einzige Schwelle psychologisch bedeutsam: die Verdopplung.
Für das Quartal bis Ende Oktober rechnet Credo mit einem Umsatz von 525 bis 535 Millionen Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 268 Millionen Dollar. In der Mitte der Spanne ergibt das ein Wachstum von rund 98 Prozent, am oberen Ende knapp 100 Prozent. Zum Vergleich: Im ersten Quartal wuchs der Umsatz um 114,7 Prozent auf 479 Millionen Dollar – es war das siebte Quartal in Folge mit einer dreistelligen Rate. Credo hat seine eigenen Prognosen zuletzt regelmäßig übertroffen. Liegt der Umsatz nur 7 Millionen Dollar über dem oberen Ende, wäre die Verdopplung geschafft. Die bereinigte Bruttomarge soll zwischen 67 und 69 Prozent liegen.
Credo: Quartalsumsatz
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet Ende April/Anfang Mai. Q2 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 525 bis 535 Millionen Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: Credo Technology, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q2 GJ 2026
|268,0
|Q4 GJ 2026
|437,0
|Q1 GJ 2027
|479,0
|Q2 GJ 2027
|530,0
Hinter dem Wachstum stehen die großen Cloud-Konzerne. Credo liefert sogenannte aktive elektrische Kabel, die in KI-Rechenzentren Tausende Grafikprozessoren miteinander verbinden – schneller und mit weniger Stromverbrauch als herkömmliche Lösungen. Drei bis vier Hyperscaler stehen jeweils für mehr als zehn Prozent des Umsatzes. Die Profitabilität ist beeindruckend: Im ersten Quartal verdiente Credo bereinigt 236 Millionen Dollar oder 1,20 Dollar je Aktie. Vor einem Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 0,67 Dollar je Aktie im zweiten Quartal. Die Kasse war schon im Frühjahr auf 1,4 Milliarden Dollar angewachsen.
Der Absturz
Warum die Credo Aktie trotzdem halbiert wurde
Die Gründe für den Kurssturz liegen weniger bei Credo selbst als im Umfeld. Nach den US-Zwischenwahlen Anfang November wuchsen Zweifel, ob die Cloud-Konzerne ihre gigantischen Investitionen in KI-Rechenzentren im bisherigen Tempo fortsetzen. Dazu kamen die Turbulenzen um Nvidia, die den gesamten Sektor erfassten. Hochbewertete Wachstumswerte wie Credo traf das besonders hart. JPMorgan und Evercore ISI senkten ihre Kursziele auf 310 beziehungsweise 292 Dollar. Am 5. November war Credo an der Börse nur noch rund 24,7 Milliarden Dollar wert.
Damit hat sich die Bewertung drastisch verändert. Nach Berechnungen von TIKR lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate Anfang November unter 17 – für ein Unternehmen, das seinen Umsatz verdoppelt, ein ungewöhnlich niedriger Wert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag laut TIKR bei 284 Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zur Erinnerung: Nach den Zahlen zum gleichen Quartal vor einem Jahr stieg die Aktie um mehr als 10 Prozent.
Die Szenarien
Drei Wege für die Credo Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Verdopplung und starker Ausblick
Credo übertrifft die Prognose, schafft das achte Quartal mit dreistelligem Wachstum und stellt für das dritte Quartal mehr als 600 Millionen Dollar in Aussicht. Dann könnte die Credo Aktie einen Teil des Herbstverlusts schnell aufholen.
Szenario 2: Im Plan, Serie endet knapp
Der Umsatz liegt in der Spanne, das Wachstum knapp unter 100 Prozent. Die Aktie reagiert verhalten, entscheidend bleibt die Stimmung im gesamten KI-Sektor.
Szenario 3: Vorsicht beim Ausblick
Credo signalisiert, dass sich Bestellungen großer Kunden verschieben. Dann droht ein weiterer Rückschlag in Richtung des Jahrestiefs.
Häufige Fragen zur Credo Aktie
Wann legt Credo die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 14:00 Uhr Pazifikzeit, also um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet Credo für das zweite Quartal?
Einen Umsatz von 525 bis 535 Millionen Dollar bei einer bereinigten Bruttomarge von 67 bis 69 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Credo Aktie?
ISIN KYG254571055, WKN A3DDQ5, US-Handelssymbol CRDO an der Nasdaq. Die zum Vergleich genannte Marvell Aktie hat die ISIN US5738741041, die WKN A3CNLD, das deutsche Handelssymbol 9MW und das US-Handelssymbol MRVL an der Nasdaq.
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