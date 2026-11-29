Es gibt kaum einen Chipwert, dessen Zahlen so spektakulär sind wie die von Credo – und kaum einen, dessen Aktie zuletzt so heftig abgestürzt ist. Seit dem 17. August hat die Credo Aktie bis Mitte November 53,5 Prozent verloren, allein in der Woche bis zum 5. November ging es um 32 Prozent abwärts, ohne dass das Unternehmen eine schlechte Nachricht gemeldet hätte. Am Dienstag, dem 1. Dezember, legt Credo nach US-Börsenschluss die Credo Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Und diesmal steht eine besondere Serie auf dem Spiel.