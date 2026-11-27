Die Crédit-Agricole-Aktie hat die Woche im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte die Bank an der Euronext Paris 1,23 Prozent höher bei 15,62 Euro, ein Plus von 0,19 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Mit einem Handelsvolumen von 57 Millionen Euro ist Crédit Agricole zehntstärkster CAC40 Gewinner.
Crédit-Agricole-Aktie als CAC40 Gewinner: Bank profitiert von der Hoffnung vor S&P
Die Crédit-Agricole-Aktie schließt am Freitag 1,23 % höher bei 15,62 Euro und ist zehntstärkster CAC40 Gewinner. Französische Banken legen vor der S&P-Entscheidung zu.
CAC40 Gewinner
Warum die Crédit-Agricole-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht. Die Crédit-Agricole-Aktie folgte den französischen Banken: BNP Paribas stieg um 1,41 Prozent, Société Générale um 2,08 Prozent. Beobachter blickten auf die Entscheidung von Standard & Poor's zur Bonität Frankreichs am Abend. Die Agentur führt das Land mit A+ und stabilem Ausblick. Für Banken mit großem Heimatgeschäft ist die Staatsbonität zentral.
Einordnung
Der CAC 40 schloss 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten, 30 Werte stiegen. Die Bankaktien trugen als Gruppe zum Plus bei.
Steckbrief
- Unternehmen
- Crédit Agricole S.A.
- ISIN
- FR0000045072
- Handelssymbol
- ACA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CRARY (OTC)
- Kurs
- 15,62 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Crédit-Agricole-Aktie
Warum ist die Crédit-Agricole-Aktie CAC40 Gewinner? Französische Banken waren gefragt, die Aktie stieg um 1,23 Prozent auf 15,62 Euro.
Was steht am Abend an? Die Entscheidung von S&P zur Bonität Frankreichs.
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