Cosmax-BTI-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,73 Prozent – Kosmetik-Holding folgt der Tochter nach unten

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 1 Min.

Die Cosmax-BTI-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Die Holding der Cosmax-Gruppe fällt um 2,73 Prozent auf 24.950 Won. Kosmetikwerte legten nach einer starken Woche eine Pause ein.

Die Cosmax-BTI-Aktie (ISIN: KR7044820009, KRX-Kürzel: 044820) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier der Holdinggesellschaft der Cosmax-Gruppe schloss in Seoul bei 24.950 Won und damit 2,73 Prozent unter dem Vortag. 044820 044820 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 044820 — — — Tagesminus der Cosmax-BTI-Aktie -2,73 % Schlusskurs in Seoul 24.950 KRW Tochter Cosmax am Freitag -6,39 % Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 3,0 Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Cosmax BTI gegen den Markt fällt Die Holding folgte ihrer wichtigsten Beteiligung. Der Auftragshersteller Cosmax verlor am Freitag 6,39 Prozent, nachdem Kosmetikwerte zur Wochenmitte kräftig gestiegen waren: Der Branchenindex legte vom 23. bis 25. November um 12 Prozent zu, getragen von der Einigung über Folgeverhandlungen zum Freihandelsabkommen mit China und den Erwartungen an den Black Friday. Am Freitag nahmen Anleger Gewinne mit und kauften Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück. Cosmax BTI verlor dabei deutlich weniger als die Tochter. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Abhängigkeit: Der Wert der Holding hängt an Cosmax.

Black Friday: Die Verkaufszahlen der US-Rabattsaison werden zum Test.

Holdingabschlag: Der Markt bewertet die Beteiligung mit einem Abschlag. Häufige Fragen zur Cosmax-BTI-Aktie Warum ist die Cosmax-BTI-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Cosmax-BTI-Aktie fiel um 2,73 Prozent auf 24.950 Won, weil Anleger nach der starken Woche für Kosmetikwerte Gewinne mitnahmen. Fazit: Im Schatten der Tochter Die Cosmax-BTI-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Rückgang ist eine Folge der Gewinnmitnahmen bei Cosmax. Die Holding ist niedrig bewertet.

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