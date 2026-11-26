Wie viel hat Ronald Clarke verkauft?

193.464 Aktien für rund 85,3 Millionen Dollar am 24. November 2026.

Gab es einen Handelsplan?

Nein. Laut Meldung wurde der Verkauf nicht über einen 10b5-1-Plan abgewickelt.

Wie viele Aktien hält Clarke noch?

2.160.866 Stück, zum Schlusskurs vom 25. November rund 982 Millionen Dollar.