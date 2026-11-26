Wenn ein Vorstandschef nach 26 Jahren an der Spitze Aktien für 85 Millionen Dollar verkauft, schauen Anleger hin. Ronald Clarke, Chef und Verwaltungsratsvorsitzender des Zahlungsdienstleisters Corpay, hat am 24. November 193.464 Aktien abgegeben. Die Pflichtmeldung ging am 25. November bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Zwei Details machen den Vorgang für die Corpay Aktie brisanter als viele andere Insider Trades: Der Verkauf lief ohne vorab festgelegten Handelsplan. Und die Aktie notierte in der Nähe ihres Jahreshochs.
Corpay Aktie: Chef Clarke verkauft für 85 Millionen Dollar am Rekordhoch – zum zweiten Mal ohne Plan
Einer der größten Insiderverkäufe der Woche: Corpay-Chef Ronald Clarke hat an einem einzigen Tag 193.464 Aktien für rund 85 Millionen Dollar verkauft, ohne vorab festgelegten Handelsplan und nahe dem Jahreshoch. Schon im August hatte er ähnlich viel abgegeben. Was die SEC-Meldung für die Corpay Aktie bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Corpay, Inc. (früher Fleetcor)
- ISIN
- US2199481068
- Handelssymbol
- 07G0
- US-Handelssymbol
- CPAY (NYSE)
- Insider
- Ronald Clarke, Vorstandschef
- Börsenwert
- rund 29,4 Milliarden Dollar
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung; Kurse NYSE
Die Stammdaten für Anleger: Die Corpay-Aktie trägt die ISIN US2199481068. In Deutschland läuft sie unter dem Handelssymbol 07G0, in den USA unter CPAY an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Elf Verkäufe an einem Tag: zwischen 434 und 444 Dollar
Clarke verkaufte die Aktien in elf Teilpaketen zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 433,78 und 443,93 Dollar. Sein Direktbestand sank von 2.354.330 auf 2.160.866 Aktien. Die Papiere stammen nach der vorab eingereichten Verkaufsanzeige aus Optionen, die Clarke im November 2024 gegen Barzahlung ausgeübt hatte.
Die Aktie schloss am Verkaufstag bei 447,91 Dollar und stieg am 25. November weiter auf 454,33 Dollar. Clarkes verbleibendes Paket war damit rund 982 Millionen Dollar wert. Er bleibt also mit fast einer Milliarde Dollar im eigenen Unternehmen investiert.
Das Muster
August und November: 174 Millionen Dollar in drei Monaten
Es ist nicht der erste Großverkauf des Jahres. Am 24. und 25. August hatte Clarke bereits 213.860 Aktien für rund 88,5 Millionen Dollar verkauft, ebenfalls ohne 10b5-1-Plan. Zusammen mit dem jüngsten Geschäft summieren sich die Verkäufe am offenen Markt auf rund 174 Millionen Dollar binnen drei Monaten.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Corpay
Wie viel hat Ronald Clarke verkauft?
193.464 Aktien für rund 85,3 Millionen Dollar am 24. November 2026.
Gab es einen Handelsplan?
Nein. Laut Meldung wurde der Verkauf nicht über einen 10b5-1-Plan abgewickelt.
Wie viele Aktien hält Clarke noch?
2.160.866 Stück, zum Schlusskurs vom 25. November rund 982 Millionen Dollar.
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