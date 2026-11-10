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CoreWeave Aktie: Kursziel deutlich gekürzt – trotzdem 142% Potenzial

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 18:42 3 Min.

Wells Fargo senkt das CoreWeave-Kursziel auf 115 USD, bleibt wegen operativer Chancen und einer beginnenden Margenwende aber bei "overweight".

Die CoreWeave-Aktie (ISIN: US21873S1087, WKN: A413X6, Ticker: CRWV) notiert bei 47,56 USD und verliert damit 1,42 USD beziehungsweise 2,90%. Wells Fargo reduziert in seiner CoreWeave-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel von 160 auf 115 USD, bestätigt aber das Rating "overweight". Trotz der deutlichen Kürzung liegt das Kursziel 115 USD rund 141,8% über dem genannten Aktienkurs. CRWV CRWV — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Kursziel sinkt um 28% – die positive Einschätzung bleibt Wells Fargo nehme die Zielmarke um 45 USD beziehungsweise rund 28,1% zurück. Die Anpassung falle damit erheblich aus. Gleichzeitig halte das Analystenhaus am Rating "overweight" fest und bleibe von der Qualität des Unternehmens überzeugt. Die CoreWeave-Aktienanalyse verbinde somit eine deutlich niedrigere Bewertung mit einer weiterhin positiven grundsätzlichen Einschätzung. Eine Herabstufung des Ratings gehe mit der Kurszielsenkung nicht einher. Welche konkreten Änderungen im Bewertungsmodell zum Kursziel 115 USD geführt hätten, erläutere die vorliegende Zusammenfassung nicht. Aus der Kürzung allein lasse sich deshalb nicht auf bestimmte Anpassungen bei Umsatz- oder Gewinnschätzungen schließen. Neoclouds im Zentrum der KI-Turbulenzen Spezialisierte KI-Cloud-Anbieter, sogenannte Neoclouds, stünden im Zentrum der Turbulenzen rund um künstliche Intelligenz. Wells Fargo bleibe jedoch zuversichtlich, dass CoreWeave das qualitativ hochwertigste Unternehmen in diesem Bereich sei. Das sei eine klare relative Einordnung innerhalb des Sektors. Die Bank unterscheide zwischen der Unruhe rund um die Branche und ihrer Einschätzung der operativen Qualität von CoreWeave. In der CoreWeave-Aktienanalyse bleibe diese Überzeugung ein wesentlicher Bestandteil des positiven Votums. Mit dem Rating "overweight" halte Wells Fargo an seiner Präferenz für die Aktie fest, obwohl das Kursziel deutlich niedriger ausfalle als zuvor. Kapazitäten und Umsätze könnten positiv überraschen Abseits der Marktgeräusche sehe Wells Fargo eine bessere Entwicklung bei Kapazitäten und Umsätzen als erwartet. Damit richte sich der Blick auf die operative Umsetzung und die daraus entstehenden Erlöse. Die Aussage liefere einen Gegenpol zur deutlichen Kurszielsenkung: Auf geschäftlicher Ebene erkenne Wells Fargo weiterhin positive Entwicklungen. Konkrete Kapazitätsangaben, Umsatzwerte oder Vergleichsprognosen enthalte die vorliegende Kurzmeldung allerdings nicht. Die CoreWeave-Aktienanalyse lasse damit auf operative Zuversicht schließen, ohne das Ausmaß möglicher positiver Abweichungen zu beziffern. Margen vor einer Wende Zugleich würden die Margen nach Einschätzung von Wells Fargo beginnen, sich zum Besseren zu wenden. Neben Kapazitäten und Umsatz rücke damit auch die Profitabilität in den Mittelpunkt. Für die weitere Entwicklung sei entscheidend, ob sich diese beginnende Verbesserung fortsetzen könne. Eine erwartete Margenwende sei noch kein Nachweis dauerhaft hoher Ertragskraft. Die positive Einschätzung müsse sich in den kommenden Geschäftszahlen bestätigen. Wells Fargo sehe dennoch ausreichend Gründe, das Rating "overweight" beizubehalten. Das Kursziel 115 USD stehe somit für eine weiterhin optimistische Kursperspektive, allerdings auf einer deutlich reduzierten Bewertungsbasis. Großer Kursabstand, hohe Erwartungen Zwischen dem genannten Aktienkurs von 47,56 USD und dem Kursziel 115 USD liegen 67,44 USD. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 141,8%. Dieser Abstand ist keine Renditezusage. Die große Differenz verdeutliche vielmehr, wie weit die Analystenbewertung und der aktuelle Börsenkurs auseinanderliegen würden. Ob sich diese Lücke schließe, hänge unter anderem davon ab, ob die erwartete operative Entwicklung und die Margenverbesserung tatsächlich eintreten würden. Wells Fargo bestätigt in der CoreWeave-Aktienanalyse das Rating "overweight" und senkt das Kursziel auf 115 USD. Die Bank bleibt damit trotz der kräftigen Zielkorrektur grundsätzlich bullish. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – bei 142% rechnerischem Potenzial darf der Gruppenchat kurz heißlaufen. Für die Kühlung ist ausnahmsweise kein neues Rechenzentrum nötig! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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