Eine Tagesspanne von mehr als 13 Prozent und am Ende ein Minus von 0,08 Prozent: So sah der Mittwoch für die CoreWeave Aktie aus. Zeitweise fiel sie auf 37,40 Dollar, zum Schluss stand sie bei 42,57 Dollar. Am Montag hatte sie noch 22 Prozent gewonnen, am Dienstag fast 12 Prozent verloren. Die wahre Unruhe zeigt sich aber am Anleihemarkt.
CoreWeave Aktie: Anleihen mit über 17 Prozent Rendite – wie viel Schulden verträgt der KI-Cloud-Anbieter?
Die CoreWeave Aktie schwankt wild: am Mittwoch zeitweise minus 10 Prozent, zum Schluss fast unverändert bei 42,57 Dollar. Am Anleihemarkt verlangen Investoren inzwischen Renditen von mehr als 17 Prozent. Vom Hoch ist die Aktie rund 70 Prozent entfernt.
Der Kreditmarkt
Renditen wie bei Krisenschuldnern
CoreWeave vermietet Rechenleistung mit Nvidia-Chips an KI-Firmen und große Technologiekonzerne. Den Aufbau der Rechenzentren finanziert das Unternehmen weitgehend mit Krediten. Die Schulden einschließlich Leasing summieren sich nach Berichten auf 66,2 Milliarden Dollar. Die Anleihe mit Fälligkeit 2031 rentiert inzwischen mit mehr als 17 Prozent, die Kosten für eine Ausfallversicherung erreichten einen Rekord.
Gleichzeitig plant CoreWeave einen Kredit über 4,5 Milliarden Dollar, der an Verträge mit Meta gekoppelt ist. Solche Finanzierungen zeigen, dass die Nachfrage der Kunden real ist. Sie zeigen aber auch, wie abhängig das Modell vom Zugang zu frischem Geld bleibt.
Die Einordnung
Käufer im Ausverkauf
Nicht alle ziehen sich zurück. Der Fondsanbieter ARK Invest kaufte nach Berichten an zwei Tagen in dieser Woche CoreWeave-Aktien. Für Anleger ist die CoreWeave Aktie damit ein Stimmungsbarometer für die gesamte KI-Infrastruktur: Steigen die Zweifel an der Rendite der Rechenzentren, trifft es Firmen mit hohen Schulden zuerst.
Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.
Die CoreWeave Aktie ist ein Hebel auf den KI-Boom und auf die Bereitschaft der Kreditgeber, ihn weiter zu finanzieren. Beides kann schnell in beide Richtungen kippen.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Wie schloss die CoreWeave Aktie am 25. November 2026?
Bei 42,57 Dollar, nahezu unverändert, nach einem Tagestief von 37,40 Dollar.
Warum sind die Anleiherenditen so hoch?
Investoren verlangen wegen der hohen Verschuldung und der Zweifel an KI-Renditen einen großen Aufschlag.
Wie weit liegt die Aktie unter dem Hoch?
Rund 70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 138,25 Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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