CoreWeave vermietet Rechenleistung mit Nvidia-Chips an KI-Firmen und große Technologiekonzerne. Den Aufbau der Rechenzentren finanziert das Unternehmen weitgehend mit Krediten. Die Schulden einschließlich Leasing summieren sich nach Berichten auf 66,2 Milliarden Dollar. Die Anleihe mit Fälligkeit 2031 rentiert inzwischen mit mehr als 17 Prozent, die Kosten für eine Ausfallversicherung erreichten einen Rekord.

Gleichzeitig plant CoreWeave einen Kredit über 4,5 Milliarden Dollar, der an Verträge mit Meta gekoppelt ist. Solche Finanzierungen zeigen, dass die Nachfrage der Kunden real ist. Sie zeigen aber auch, wie abhängig das Modell vom Zugang zu frischem Geld bleibt.