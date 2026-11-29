Mitte 2024 schaltete Core Lithium seine Mine ab, weil sich die Förderung bei den damaligen Preisen nicht mehr lohnte. Am Mittwoch, 25. November 2026, begann im Hafen von Darwin die Verladung der ersten Ladung Spodumenkonzentrat seit dem Neustart: rund 10.000 Tonnen. Für die Core Lithium Aktie ist das der sichtbarste Beweis, dass das Comeback technisch gelungen ist. Der Kurs feiert verhalten. Am Freitag, 27. November, schloss das Papier in Sydney bei 0,235 australischen Dollar, 2,1 Prozent tiefer – und 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,43 Dollar.
Core Lithium Aktie: Das erste Schiff ist beladen – reicht der Atem bis zur neuen Mine?
Die Core Lithium Aktie steht nach dem Neustart der Finniss-Mine an einem Wendepunkt: Am 25. November ging die erste Ladung Lithiumkonzentrat in Darwin aufs Schiff, im Dezember fließt das erste Geld. Doch der Preis ist im Keller und der Tagebau endlich. Die große Analyse.
Der Neustart
Vom Stillstand zum Schiff in gut einem halben Jahr
Finniss liegt wenige Kilometer südlich von Darwin, ist die erste Lithiummine des Northern Territory und nach Branchenangaben derzeit die einzige produzierende Lithiummine Australiens außerhalb von Westaustralien. Im Mai 2026 nahm Core den Abbau im Tagebau Grants wieder auf. Im September lieferte die modernisierte Aufbereitungsanlage das erste Konzentrat, nach Unternehmensangaben innerhalb von sechs Monaten nach dem Neustart.
Die erste Ladung enthält rund 5,1 Prozent Lithiumoxid und ist an einen großen internationalen Hersteller von Lithiumchemikalien verkauft. Vermarktet wird sie über einen Fünfjahresvertrag mit dem Rohstoffhändler Glencore. Geschäftsführer Paul Brown rechnet Mitte Dezember mit der ersten Zahlung; die Schlussabrechnung folgt, wenn Preis, Gewicht und Gehalt endgültig feststehen. In einigen Medienberichten war von 20.000 Tonnen die Rede. Die Pflichtmitteilung des Unternehmens nennt etwa 10.000 Tonnen.
Der Preis
Ein Comeback im falschen Moment?
Core kehrt in einen Markt zurück, der gerade erneut abrutscht. Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen mit 6 Prozent Lithiumoxid lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar je Tonne, 10,5 Prozent tiefer als eine Woche zuvor. Für Material mit 5,1 Prozent gibt es entsprechend weniger. Überschlägig ist die erste Ladung damit einen hohen einstelligen Millionenbetrag in US-Dollar wert, bevor Feuchte, Fracht und Abschläge abgezogen sind. Das ist eine Redaktionsrechnung, keine Unternehmensangabe.
Die Core Lithium Aktie hatte Anfang September noch 0,38 Dollar gekostet. Seither ist sie mit dem Lithiumpreis gefallen.
Die Kasse
200 Millionen Dollar für eine Brücke
Zum 30. September wies Core einen Kassenbestand von 200 Millionen australischen Dollar aus, nach 182 Millionen Ende Juni. Zusammen mit 9 Millionen Dollar Forderungen und 35 Millionen Dollar nicht gezogenen Kreditlinien standen laut Präsentation zur Hauptversammlung 244 Millionen Dollar zur Verfügung. Der Verkauf von gelagertem Feinmaterial hat im laufenden Kalenderjahr rund 38,5 Millionen Dollar eingebracht. Zum Vergleich: Der Börsenwert liegt beim aktuellen Kurs bei rund 760 Millionen australischen Dollar.
Das Geld wird gebraucht. Der Tagebau Grants soll nach Plan bis zum Beginn des vierten Geschäftsquartals laufen, also bis ins Frühjahr 2027, und insgesamt rund 134.000 Tonnen Konzentrat liefern. Die Zukunft von Finniss liegt unter Tage: In der Mine BP33 soll Mitte 2027 das erste Erz aus der Vorrichtung kommen. Die Einnahmen aus Grants sollen die Zeit bis dahin finanzieren helfen.
Das Schiff im Hafen von Darwin beweist, dass Finniss wieder läuft. Ob es sich rechnet, beweist erst die Abrechnung.
Die Szenarien
Drei Wege für die Core Lithium Aktie
Der Preis hilft mit
Erholt sich der Spodumenpreis, bringt jede Ladung aus Grants mehr Geld für den Bau von BP33. Der Übergang vom Tagebau in die Untertagemine gelänge aus eigener Kraft.
Brücke mit Reserven
Bleiben die Preise niedrig, tragen die Kasse und die Kreditlinien den Ausbau. Die Marge aus Grants fiele klein aus, der Zeitplan für BP33 bliebe der entscheidende Punkt.
Die Lücke wird größer
Verzögert sich BP33 oder fällt der Preis weiter, entsteht zwischen dem Ende von Grants und der neuen Mine eine Durststrecke. Dann müsste Core über frisches Kapital nachdenken.
Häufige Fragen zur Core Lithium Aktie
Was ist bei Core Lithium am 25. November passiert?
Im Hafen von Darwin begann die Verladung der ersten Konzentratladung seit dem Neustart der Finniss-Mine. Es geht um rund 10.000 Tonnen mit etwa 5,1 Prozent Lithiumoxid.
Wann bekommt Core Lithium Geld für die Ladung?
Das Unternehmen erwartet eine vorläufige Zahlung im Dezember. Die Schlussabrechnung folgt nach Feststellung von Preis, Gewicht und Gehalt.
Wie viel Geld hat Core Lithium?
Ende September waren es 200 Millionen australische Dollar. Hinzu kommen Forderungen und nicht gezogene Kreditlinien von zusammen 44 Millionen Dollar.
Was ist BP33?
BP33 ist die geplante Untertagemine von Finniss. Das erste Erz aus der Vorrichtung wird für Mitte 2027 erwartet. Sie soll den Tagebau Grants ablösen.
Stammdaten der Core Lithium Aktie
- Unternehmen
- Core Lithium Ltd
- ISIN
- AU000000CXO2
- WKN
- A0YJ93
- Handelssymbol
- CXO (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- 7CX
- US-Handelssymbol
- CXOXF
- Schlusskurs
- 0,235 AUD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs ASX vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Glencore (ISIN JE00B4T3BW64, WKN A1JAGV, Handelssymbol GLEN in London, 8GC in Frankfurt, US-Handelssymbol GLNCY) und PLS Group (ISIN AU000000PLS0, WKN A0YGCV, Handelssymbol PLS in Sydney, PLR in Frankfurt, US-Handelssymbol PILBF).
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