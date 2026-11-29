Finniss liegt wenige Kilometer südlich von Darwin, ist die erste Lithiummine des Northern Territory und nach Branchenangaben derzeit die einzige produzierende Lithiummine Australiens außerhalb von Westaustralien. Im Mai 2026 nahm Core den Abbau im Tagebau Grants wieder auf. Im September lieferte die modernisierte Aufbereitungsanlage das erste Konzentrat, nach Unternehmensangaben innerhalb von sechs Monaten nach dem Neustart.

Die erste Ladung enthält rund 5,1 Prozent Lithiumoxid und ist an einen großen internationalen Hersteller von Lithiumchemikalien verkauft. Vermarktet wird sie über einen Fünfjahresvertrag mit dem Rohstoffhändler Glencore. Geschäftsführer Paul Brown rechnet Mitte Dezember mit der ersten Zahlung; die Schlussabrechnung folgt, wenn Preis, Gewicht und Gehalt endgültig feststehen. In einigen Medienberichten war von 20.000 Tonnen die Rede. Die Pflichtmitteilung des Unternehmens nennt etwa 10.000 Tonnen.