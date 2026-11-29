Ganz so düster ist das Bild aber nicht. Das Geschäft mit Händlern wuchs im vierten Quartal um 5,8 Prozent, das Programm „Blue Car“ für Banken und Leasinggesellschaften um fast 20 Prozent. Internationale Käufer stehen inzwischen für fast die Hälfte des Verkaufswerts in den USA – ein Beleg für die enorme Reichweite der Plattform. Zudem war das Vorjahr durch die Hurrikane Helene und Milton aufgebläht, die besonders viele beschädigte Autos auf die Gelände brachten. Ohne diesen Effekt wäre der Jahresumsatz um 2,4 Prozent gewachsen. Und Copart verfügt über eine hohe Bruttomarge von rund 42 Prozent und hat die Aktienrückkäufe massiv hochgefahren.