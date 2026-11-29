Copart ist einer der stillen Giganten der Autowelt: Wenn in den USA ein Auto nach einem Unfall oder Unwetter einen Totalschaden hat, landet es oft auf einem der Copart-Gelände und wird online an Käufer in mehr als 185 Ländern versteigert. Jahrelang war die Copart Aktie ein verlässlicher Gewinner. Doch in den vergangenen zwölf Monaten fiel sie zeitweise von mehr als 50 auf unter 27 Dollar. Am Dienstag, dem 1. Dezember, legt Copart vor dem US-Börsenstart die Copart Quartalszahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Um 14:00 Uhr deutscher Zeit beginnt die Telefonkonferenz.
Copart Aktie: Gewinn minus 17 Prozent, Kurs fast halbiert – am Dienstag muss der Unfallwagen-Riese zeigen, ob die Talfahrt endet
Copart versteigert jedes Jahr Millionen beschädigter Autos und war jahrelang ein Liebling der Börse. Doch weniger Versicherungsschäden und steigende Kosten setzen dem Geschäft zu. Am 1. Dezember legt Copart vor Börsenbeginn die Quartalszahlen vor. Was die Copart Aktie jetzt bewegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Copart Aktie trägt die ISIN US2172041061 und die WKN 893807. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol CO6 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel CPRT an der Nasdaq.
Das Problem
Weniger Unfallautos, höhere Kosten
Das Kerngeschäft von Copart hängt an den großen Kfz-Versicherern – und genau dort schwächelt das Volumen.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das Ende Juli endete, stieg der Umsatz zwar um 2,4 Prozent auf 1,15 Milliarden Dollar. Doch der Nettogewinn brach um 17,4 Prozent auf 327 Millionen Dollar ein, der Gewinn je Aktie fiel von 0,41 auf 0,35 Dollar und verfehlte die Erwartungen von 0,38 Dollar. Weltweit verkaufte Copart 2,9 Prozent weniger Fahrzeuge, in den USA sogar 5,7 Prozent weniger. Besonders deutlich war der Rückgang bei Fahrzeugen von Versicherungen mit minus 7,5 Prozent. Höhere Verkaufspreise – im Schnitt plus 3,5 Prozent – konnten das nur teilweise ausgleichen.
Gleichzeitig stiegen die Kosten kräftig: Die Betriebskosten der Standorte legten um 7,7 Prozent zu, die Verwaltungskosten um 16,6 Prozent. Dazu kamen geringere Zinserträge, weil Copart im Geschäftsjahr für 1,63 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufte und dafür einen Teil seiner üppigen Kasse einsetzte. Für das Gesamtjahr ergab sich ein Umsatz von 4,67 Milliarden Dollar, kaum mehr als im Vorjahr, und ein Gewinn je Aktie von 1,55 Dollar nach 1,59 Dollar.
Copart: Gewinn je Aktie im vierten Quartal
Dollar
Verwässerter Gewinn je Aktie im jeweils vierten Geschäftsquartal (Mai bis Juli).
Quelle: Copart, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Jahr
|Gewinn je Aktie
|GJ 2025
|0,41
|GJ 2026
|0,35
Die Hoffnung
Was für Copart spricht
Ganz so düster ist das Bild aber nicht. Das Geschäft mit Händlern wuchs im vierten Quartal um 5,8 Prozent, das Programm „Blue Car“ für Banken und Leasinggesellschaften um fast 20 Prozent. Internationale Käufer stehen inzwischen für fast die Hälfte des Verkaufswerts in den USA – ein Beleg für die enorme Reichweite der Plattform. Zudem war das Vorjahr durch die Hurrikane Helene und Milton aufgebläht, die besonders viele beschädigte Autos auf die Gelände brachten. Ohne diesen Effekt wäre der Jahresumsatz um 2,4 Prozent gewachsen. Und Copart verfügt über eine hohe Bruttomarge von rund 42 Prozent und hat die Aktienrückkäufe massiv hochgefahren.
Die Erwartungen
Was die Copart Quartalszahlen liefern müssen
Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres rechnen Analysten laut Barchart mit einem Gewinn von rund 0,39 Dollar je Aktie nach 0,40 Dollar im Vorjahresquartal. Beim Umsatz reichen die Schätzungen von 1,15 bis 1,23 Milliarden Dollar, nach 1,16 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Entscheidend für die Copart Quartalszahlen werden die Stückzahlen bei den Versicherungsfahrzeugen sein – und die Frage, ob Copart den Kostenanstieg in den Griff bekommt. Eine Prognose für das Gesamtjahr veröffentlicht Copart traditionell nicht.
Die Szenarien
Drei Wege für die Copart Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Die Stückzahlen stabilisieren sich
Der Rückgang bei den Versicherungsfahrzeugen verlangsamt sich, die Kosten steigen langsamer. Dann könnte die Copart Aktie einen Teil der Verluste aufholen.
Szenario 2: Weiter so
Umsatz leicht im Plus, Gewinn leicht im Minus. Die Aktie dürfte in der Spanne der vergangenen Monate bleiben.
Szenario 3: Erneut schwächer
Die Stückzahlen fallen weiter, die Marge sinkt erneut. Dann droht ein Test des Jahrestiefs.
Häufige Fragen zur Copart Aktie
Wann legt Copart die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz startet um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 14:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten?
Einen Gewinn von rund 0,39 Dollar je Aktie nach 0,40 Dollar im Vorjahresquartal.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Copart Aktie?
ISIN US2172041061, WKN 893807, deutsches Handelssymbol CO6, US-Handelssymbol CPRT an der Nasdaq.
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