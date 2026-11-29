Die Continental Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 70,70 Euro geschlossen, ein Plus von 1,17 Prozent. Am Freitag der Vorwoche lag der Schlusskurs bei 69,54 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die Continental Aktie 1,67 Prozent.
Continental Aktie: Weniger Umsatz, mehr Marge – JPMorgan bleibt bei 78 Euro
Die Continental Aktie schließt am Freitag bei 70,70 Euro und gewinnt auf Wochensicht 1,67 Prozent. Der Konzern hat seine Margenprognose für 2026 auf 13,4 bis 14,0 Prozent angehoben. JPMorgan bleibt bei Overweight.
Continental AG · ISIN: DE0005439004 · WKN: 543900 · Handelssymbol: CON (Xetra)
Die Zahlen
Weniger Umsatz, mehr Gewinn
Im dritten Quartal sank der Umsatz von Continental um rund elf Prozent. Das bereinigte EBIT stieg trotzdem um knapp sieben Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte Marge erreichte 14,9 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent, bisher waren es 12,0 bis 13,5 Prozent.
JPMorgan hat Continental am 25. November von der „Analyst Focus List“ gestrichen, die Einstufung „Overweight“ und den Zielwert von 78 Euro aber beibehalten. Die Bank zählt den Reifenhersteller zu ihren Favoriten für 2027. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Continental wird schlanker und profitabler. Die Continental Aktie honoriert das bislang nur zögerlich.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Wo hat die Continental Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 70,70 Euro, 1,17 Prozent im Plus.
Was erwartet Continental für 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005439004, WKN 543900, Handelssymbol CON.
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