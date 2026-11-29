Wo hat die Continental Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 70,70 Euro, 1,17 Prozent im Plus.

Was erwartet Continental für 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005439004, WKN 543900, Handelssymbol CON.