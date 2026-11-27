Welche Margenprognose gilt für 2026?

Für die fortgeführten Aktivitäten eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.

Was passiert mit ContiTech?

Der Verkauf an einen Finanzinvestor ist vereinbart; ein Großteil der Kartellfreigaben liegt vor.

Wie entwickelte sich der Umsatz?

Im dritten Quartal sank er auf 3,5 Milliarden Euro, organisch um 1,5 Prozent.