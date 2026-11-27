Continental erfindet sich neu – und der Markt honoriert es. Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte und dem vereinbarten Verkauf der Kunststofftechnik ContiTech bleibt vor allem eins: Reifen. Und genau dieses Geschäft läuft so gut, dass Continental die Margenprognose deutlich angehoben hat. Die Continental Aktie reagierte mit einem kräftigen Sprung.
Continental Aktie: Margenziel deutlich hoch, Reifen laufen heiß – rollt der neue Reifenkonzern davon?
Prognose für die Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent angehoben, Kunststoffsparte verkauft, Aktie springt fast fünf Prozent. Continental wird zum reinen Reifenhersteller. Die Continental Aktie im Check.
Continental AG · ISIN: DE0005439004 · WKN: 543900 · Handelssymbol: CON · US-Handelssymbol: CTTAY
Die Zahlen
Weniger Umsatz, mehr Marge
Im dritten Quartal 2026 erzielte Continental einen Konzernumsatz von 3,5 Milliarden Euro nach 3,9 Milliarden Euro im Vorjahr; organisch war das ein Rückgang um 1,5 Prozent. Die Automobilproduktion sank in Nordamerika um fünf und in China um sechs Prozent. Dennoch steigerte Continental die Profitabilität deutlich: Dank des hochmargigen Reifengeschäfts, vor allem in Europa, erwartet der Konzern für die fortgeführten Aktivitäten 2026 nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent statt zuvor 12,0 bis 13,5 Prozent. Auch der Cashflow-Ausblick wurde angehoben. Im vierten Quartal dürften steigende Rohstoffkosten das Ergebnis jedoch stärker belasten.
Continental wird vom Mischkonzern zum fokussierten Reifenhersteller. Für die Continental Aktie bedeutet das weniger Komplexität und mehr Profitabilität.
Der Umbau
Reifen pur statt Mischkonzern
Seit dem 4. August 2026 ist ContiTech nicht mehr im Ausblick für die fortgeführten Aktivitäten enthalten, der Verkauf an einen Finanzinvestor ist vereinbart. Continental hat nach eigenen Angaben bereits einen Großteil der nötigen Kartellfreigaben erhalten und liegt im Zeitplan. Für ContiTech erwartet der Konzern 2026 einen Umsatz von rund 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,5 bis 7,5 Prozent.
Häufige Fragen zur Continental Aktie
Welche Margenprognose gilt für 2026?
Für die fortgeführten Aktivitäten eine bereinigte EBIT-Marge von 13,4 bis 14,0 Prozent.
Was passiert mit ContiTech?
Der Verkauf an einen Finanzinvestor ist vereinbart; ein Großteil der Kartellfreigaben liegt vor.
Wie entwickelte sich der Umsatz?
Im dritten Quartal sank er auf 3,5 Milliarden Euro, organisch um 1,5 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.