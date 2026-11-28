Während der DAX am Freitag zulegte, ging es für die Commerzbank weiter abwärts. Die Commerzbank Aktie verlor 1,89 Prozent auf 32,67 Euro – laut dpa-AFX der zwölfte Verlusttag in dreizehn Handelstagen. Der Grund: UniCredit hat alle Genehmigungen für die Übernahme beisammen und will den Aufsichtsrat neu besetzen. Für viele Aktionäre wächst damit die Sorge um die Dividende.
Commerzbank Aktie: Zwölf Verlusttage in 13 Sitzungen – UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat
Alle Genehmigungen liegen vor, UniCredit verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, Dividendensorgen belasten. Die Commerzbank Aktie war am Freitag DAX-Schlusslicht. Was jetzt passiert.
Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK · US-Handelssymbol: CRZBY
UniCredit S.p.A. · ISIN: IT0005239360 · WKN: A2DJV6 · Handelssymbol: CRIN · US-Handelssymbol: UNCRY
Der Machtkampf
UniCredit will den Aufsichtsrat
UniCredit hat alle Genehmigungen für die Übernahme erhalten und verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat der Commerzbank neu zu besetzen. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte angekündigt, auf einer solchen Versammlung Anfang 2027 alle Kapitalvertreter auszutauschen. Der Bund, mit rund 13 Prozent zweitgrößter Aktionär, hat seine Forderung nach zwei eigenen Aufsichtsratsmitgliedern aufgegeben. Ein neu besetzter Aufsichtsrat dürfte auch Teile des Vorstands um Bettina Orlopp austauschen, die lange gegen die Übernahme gekämpft hatte.
Für die Commerzbank Aktie endet die Phase der Übernahmefantasie und beginnt die Phase der Integration. Das verändert, wofür Anleger die Aktie halten.
Die Sorge
Was wird aus der Dividende?
Laut Börsen-Zeitung müssen Commerzbank-Aktionäre in nächster Zeit mit geringeren Dividenden rechnen, weil die neue Strategie mit außerordentlichen Rückstellungen, Belastungen und Investitionen verbunden sei. Operativ läuft es dagegen gut: Die Commerzbank bestätigte ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro für 2026 und kaufte zuletzt weiter eigene Aktien zurück.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie?
Vor allem wegen der Unsicherheit über die Pläne von UniCredit und der Sorge vor Dividendenkürzungen.
Was plant UniCredit?
Eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat neu zu besetzen.
Welches Gewinnziel gilt für 2026?
Mindestens 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn.
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