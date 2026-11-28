Warum fällt die Commerzbank Aktie?

Vor allem wegen der Unsicherheit über die Pläne von UniCredit und der Sorge vor Dividendenkürzungen.

Was plant UniCredit?

Eine außerordentliche Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat neu zu besetzen.

Welches Gewinnziel gilt für 2026?

Mindestens 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn.