aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 14:46 5 Min.

Commerzbank-Aktie unter Druck: UniCredit fordert eine außerordentliche Hauptversammlung, Orcel soll Aufsichtsratschef werden. Der Kurs liegt bei rund 33 Euro.

Aufsichtsratsposten der Kapitalseite, die UniCredit neu besetzen will 9 von 10 Anteil von UniCredit nach dem Übernahmeangebot knapp 50 % Kurs Freitag, 14:16 Uhr (–1,4 %) 32,82 € Quelle : dpa-AFX, finanzen.net, onvista, ariva vom 26./27.11.2026 Steckbrief Unternehmen Commerzbank AG ISIN DE000CBK1001 Handelssymbol CBK (Xetra) Kurs Donnerstag rund 33 € (Tief seit Mitte März) Kurs Freitag 32,82 € (Tief knapp über 32 €) Aktionär Bund gut 13 % Stand: 27.11.2026, Xetra, Freitag 14:16 Uhr

Die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001, Handelssymbol CBK) rutscht auf den tiefsten Stand seit Mitte März: UniCredit-Chef Andrea Orcel will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat austauschen und selbst den Vorsitz von Jens Weidmann übernehmen. Am Freitag kostete die Aktie zeitweise nur noch knapp über 32 Euro.

Es ist der nächste Akt in einem Übernahmekrimi, der eigentlich schon entschieden schien. Mit der Freigabe der polnischen Aufsicht KNF am 26. November sind laut den Berichten alle behördlichen Hürden genommen, die Bedingungen des Angebots erfüllt. UniCredit hält nach dem Angebot knapp 50 Prozent der Commerzbank. Jetzt geht es um die Kontrolle über das Gremium, das den Vorstand überwacht. Die Commerzbank-Aktie verlor am Donnerstag je nach Quelle rund 2,6 bis 2,9 Prozent und liegt damit rund 17 Prozent unter dem Stand von vor sieben Handelstagen.

Der Machtkampf Was will UniCredit im Aufsichtsrat der Commerzbank – und wann kommt die Abstimmung?

Nach Angaben der Commerzbank hat UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung verlangt. Neun von zehn Aufsichtsräten der Kapitalseite sollen ersetzt werden, Orcel selbst soll den Vorsitz übernehmen – vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Ein Termin steht nicht fest: Die Commerzbank beruft die Versammlung ein, sobald die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, genannt wird dem Vernehmen nach der Anfang Januar. Bietet der Aufsichtsrat keine einvernehmliche Aufhebungsvereinbarung an, will UniCredit Misstrauensvoten gegen nicht näher genannte Mitglieder beantragen. Weidmann ließ erklären, nun komme es darauf an, die Stabilität der Bank zu sichern; intern hieß es, im Tagesgeschäft ändere sich zunächst nichts.

Auch der Bund spielt eine Rolle. Er hält gut 13 Prozent und hat sich laut den Berichten mit Orcel darauf verständigt, auf seine beiden Aufsichtsratssitze zu verzichten. Ob er verkauft, ließ Finanzminister Klingbeil offen. Berichte über rund 7.000 Stellen, die wegfallen könnten, und eine geplante Verschmelzung mit der HypoVereinsbank sind bislang nicht bestätigt.

Übernahme der Commerzbank: Meilensteine Datum Ereignis 05.11.2026 Quartalszahlen: Rekordgewinn nach neun Monaten 24.11.2026 Aktienrückkauf von 1,2 Mrd. € abgeschlossen 26.11.2026 KNF-Freigabe, UniCredit fordert außerordentliche Hauptversammlung 07.12.2026 spätestens Gutschrift der UniCredit-Aktien für angediente Commerzbank-Aktien Anfang Januar 2027 mögliche Hauptversammlung (unbestätigt) 11.02.2027 Jahreszahlen 2026 (laut aktiencheck.de) Die Hauptversammlung ist noch nicht terminiert. Quelle : dpa-AFX, finanzen.net, ariva, onvista, aktiencheck.de (24.–27.11.2026)

Wie stark ist das Geschäft der Commerzbank – trotz der Übernahmeunruhe?

Operativ liefert die Bank. Im dritten Quartal verdiente sie 859 Millionen Euro netto, nach neun Monaten stehen rund 2,7 Milliarden Euro – das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Das Ziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro für 2026 bestätigte die Bank. Einen Dämpfer gab es beim Zinsüberschuss: Das Ziel wurde auf rund 8,5 Milliarden Euro gesenkt, etwa 100 Millionen Euro weniger; Anke Reingen von RBC nannte die Trends enttäuschend. Konzernchefin Bettina Orlopp betonte im November, für Kunden ändere sich im Tagesgeschäft zunächst nichts.

Dazu kommt das Kapital: Das Rückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro endete am 24. November, die Bank erwarb dabei 30.670.340 eigene Aktien (2,84 Prozent) zu durchschnittlich rund 39,12 Euro. Wer damals verkaufte, bekam deutlich mehr, als die Aktie jetzt kostet. Insgesamt sollen 2026 nach Berichten rund 3,2 Milliarden Euro an Aktionäre zurückfließen.

Was sagen die Analysten zur Commerzbank-Aktie – und wo liegt das Kursziel?

Die Meinungen sind verhalten. DZ Bank sieht den fairen Wert bei 40 Euro (Halten), Citigroup bei 40 Euro (Neutral, zuvor 42), RBC bei 39 Euro (Sector Perform, zuvor 41). Oddo BHF hebt auf 47 Euro (Outperform, zuvor 45). Deutsche Bank und Barclays stufen neutral ein. Laut Investing.com kommen auf 7 Kaufempfehlungen 5 Halteurteile und ein Verkaufsurteil, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 40 Euro. Andreas Lipkow von CMC Markets sprach von Unbehagen am Markt wegen der Übernahme.

Wichtig: Dies sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de; sie wurden zum Teil vor dem Aufsichtsrats-Antrag abgegeben. Die 52-Wochen-Spanne der Commerzbank-Aktie reicht von rund 29 bis gut 43 Euro.

Was die Commerzbank-Aktie belastet Unsicherheit über die Führung: Ein Umbau des Aufsichtsrats könnte Strategie und Vorstand verändern.

Mögliche Einschnitte: Berichte über Stellenabbau und eine Verschmelzung mit der HypoVereinsbank sind unbestätigt, belasten aber die Stimmung.

Zinsüberschuss: Das Ziel für 2026 wurde bereits gesenkt.

Free Float: Mit knapp 50 Prozent bei UniCredit und gut 13 Prozent beim Bund bleibt weniger frei handelbar.

Wie geht es weiter bei der Commerzbank-Aktie?

Entscheidend sind in den nächsten Wochen drei Fragen: ob die Hauptversammlung tatsächlich Anfang Januar stattfindet, ob BaFin und EZB Orcel als Aufsichtsratschef durchwinken und ob der Bund an seiner Position festhält. Bis 7. Dezember werden die UniCredit-Aktien für angediente Papiere gutgeschrieben. Die Jahreszahlen sind Berichten zufolge für den 11. Februar 2027 angesetzt.

Fazit Die Commerzbank-Aktie ist zum Spielball der Machtfrage geworden: Operativ stark, im Kurs aber auf dem tiefsten Stand seit März. Für die Bewertung zählt kurzfristig weniger das Geschäft als der Ausgang des Aufsichtsrats-Duells und die Frage, was UniCredit mit der Bank vorhat.

Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie