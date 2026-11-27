Die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001, Handelssymbol CBK) rutscht auf den tiefsten Stand seit Mitte März: UniCredit-Chef Andrea Orcel will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat austauschen und selbst den Vorsitz von Jens Weidmann übernehmen. Am Freitag kostete die Aktie zeitweise nur noch knapp über 32 Euro.
Commerzbank-Aktie: UniCredit will den Aufsichtsrat umbauen – Kurs fällt auf Tief seit März
Commerzbank-Aktie unter Druck: UniCredit fordert eine außerordentliche Hauptversammlung, Orcel soll Aufsichtsratschef werden. Der Kurs liegt bei rund 33 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- ISIN
- DE000CBK1001
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- Kurs Donnerstag
- rund 33 € (Tief seit Mitte März)
- Kurs Freitag
- 32,82 € (Tief knapp über 32 €)
- Aktionär Bund
- gut 13 %
Stand: 27.11.2026, Xetra, Freitag 14:16 Uhr
Es ist der nächste Akt in einem Übernahmekrimi, der eigentlich schon entschieden schien. Mit der Freigabe der polnischen Aufsicht KNF am 26. November sind laut den Berichten alle behördlichen Hürden genommen, die Bedingungen des Angebots erfüllt. UniCredit hält nach dem Angebot knapp 50 Prozent der Commerzbank. Jetzt geht es um die Kontrolle über das Gremium, das den Vorstand überwacht. Die Commerzbank-Aktie verlor am Donnerstag je nach Quelle rund 2,6 bis 2,9 Prozent und liegt damit rund 17 Prozent unter dem Stand von vor sieben Handelstagen.
Der Machtkampf
Was will UniCredit im Aufsichtsrat der Commerzbank – und wann kommt die Abstimmung?
Nach Angaben der Commerzbank hat UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung verlangt. Neun von zehn Aufsichtsräten der Kapitalseite sollen ersetzt werden, Orcel selbst soll den Vorsitz übernehmen – vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Ein Termin steht nicht fest: Die Commerzbank beruft die Versammlung ein, sobald die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, genannt wird dem Vernehmen nach der Anfang Januar. Bietet der Aufsichtsrat keine einvernehmliche Aufhebungsvereinbarung an, will UniCredit Misstrauensvoten gegen nicht näher genannte Mitglieder beantragen. Weidmann ließ erklären, nun komme es darauf an, die Stabilität der Bank zu sichern; intern hieß es, im Tagesgeschäft ändere sich zunächst nichts.
Auch der Bund spielt eine Rolle. Er hält gut 13 Prozent und hat sich laut den Berichten mit Orcel darauf verständigt, auf seine beiden Aufsichtsratssitze zu verzichten. Ob er verkauft, ließ Finanzminister Klingbeil offen. Berichte über rund 7.000 Stellen, die wegfallen könnten, und eine geplante Verschmelzung mit der HypoVereinsbank sind bislang nicht bestätigt.
|Datum
|Ereignis
|05.11.2026
|Quartalszahlen: Rekordgewinn nach neun Monaten
|24.11.2026
|Aktienrückkauf von 1,2 Mrd. € abgeschlossen
|26.11.2026
|KNF-Freigabe, UniCredit fordert außerordentliche Hauptversammlung
|07.12.2026
|spätestens Gutschrift der UniCredit-Aktien für angediente Commerzbank-Aktien
|Anfang Januar 2027
|mögliche Hauptversammlung (unbestätigt)
|11.02.2027
|Jahreszahlen 2026 (laut aktiencheck.de)
Die Hauptversammlung ist noch nicht terminiert.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, ariva, onvista, aktiencheck.de (24.–27.11.2026)
Wie stark ist das Geschäft der Commerzbank – trotz der Übernahmeunruhe?
Operativ liefert die Bank. Im dritten Quartal verdiente sie 859 Millionen Euro netto, nach neun Monaten stehen rund 2,7 Milliarden Euro – das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Das Ziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro für 2026 bestätigte die Bank. Einen Dämpfer gab es beim Zinsüberschuss: Das Ziel wurde auf rund 8,5 Milliarden Euro gesenkt, etwa 100 Millionen Euro weniger; Anke Reingen von RBC nannte die Trends enttäuschend. Konzernchefin Bettina Orlopp betonte im November, für Kunden ändere sich im Tagesgeschäft zunächst nichts.
Dazu kommt das Kapital: Das Rückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro endete am 24. November, die Bank erwarb dabei 30.670.340 eigene Aktien (2,84 Prozent) zu durchschnittlich rund 39,12 Euro. Wer damals verkaufte, bekam deutlich mehr, als die Aktie jetzt kostet. Insgesamt sollen 2026 nach Berichten rund 3,2 Milliarden Euro an Aktionäre zurückfließen.
Was sagen die Analysten zur Commerzbank-Aktie – und wo liegt das Kursziel?
Die Meinungen sind verhalten. DZ Bank sieht den fairen Wert bei 40 Euro (Halten), Citigroup bei 40 Euro (Neutral, zuvor 42), RBC bei 39 Euro (Sector Perform, zuvor 41). Oddo BHF hebt auf 47 Euro (Outperform, zuvor 45). Deutsche Bank und Barclays stufen neutral ein. Laut Investing.com kommen auf 7 Kaufempfehlungen 5 Halteurteile und ein Verkaufsurteil, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 40 Euro. Andreas Lipkow von CMC Markets sprach von Unbehagen am Markt wegen der Übernahme.
Wichtig: Dies sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de; sie wurden zum Teil vor dem Aufsichtsrats-Antrag abgegeben. Die 52-Wochen-Spanne der Commerzbank-Aktie reicht von rund 29 bis gut 43 Euro.
Wie geht es weiter bei der Commerzbank-Aktie?
Entscheidend sind in den nächsten Wochen drei Fragen: ob die Hauptversammlung tatsächlich Anfang Januar stattfindet, ob BaFin und EZB Orcel als Aufsichtsratschef durchwinken und ob der Bund an seiner Position festhält. Bis 7. Dezember werden die UniCredit-Aktien für angediente Papiere gutgeschrieben. Die Jahreszahlen sind Berichten zufolge für den 11. Februar 2027 angesetzt.
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Warum fällt die Commerzbank-Aktie? UniCredit will den Aufsichtsrat umbauen und die Führung übernehmen; das hat Unsicherheit geschürt, der Kurs liegt bei rund 33 Euro.
Wann ist die außerordentliche Hauptversammlung? Ein Termin steht nicht fest, genannt wird dem Vernehmen nach Anfang Januar 2027.
Wie viel gehört UniCredit? Nach dem Übernahmeangebot knapp 50 Prozent; der Bund hält gut 13 Prozent.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Commerzbank-Aktie? Die Spanne liegt laut Banken bei rund 39 bis 47 Euro (RBC 39, DZ Bank und Citigroup 40, Oddo BHF 47); das sind Urteile Dritter.
Wann gibt es neue Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind laut Berichten für den 11. Februar 2027 geplant.
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