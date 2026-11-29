Kein DAX-Wert hat in dieser Woche so viel verloren wie die Commerzbank Aktie. Von 36,35 Euro fiel sie bis Freitag auf 32,67 Euro, ein Minus von 10,12 Prozent, während der DAX 2,57 Prozent zulegte. Laut dpa-AFX war es der zwölfte Verlusttag in dreizehn Handelstagen, seit dem Hoch im November summiert sich das Minus auf knapp 22 Prozent. Am Donnerstag war die Commerzbank Aktie sogar der einzige von 40 DAX-Werten im Minus. Der Grund sitzt in Mailand.
Commerzbank Aktie: Minus 10 Prozent in einer Woche – UniCredit übernimmt das Kommando, und die Kleinaktionäre gehen leer aus?
Alle Genehmigungen liegen vor, UniCredit-Chef Andrea Orcel soll den Aufsichtsrat führen, neun von zehn Aktionärsvertretern sollen gehen. Die Commerzbank Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit März. Die große Analyse: was die Machtübernahme für die Aktionäre bedeutet, warum die Prämie ausbleibt und welche Termine jetzt zählen.
Die Übernahme
Der letzte Stein ist gefallen
Am Donnerstag erteilte die polnische Finanzaufsicht KNF die letzte ausstehende Genehmigung. Damit liegen alle Freigaben für das Tauschangebot von UniCredit vor. Noch am selben Tag verlangte die italienische Großbank eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank. Dort sollen neun der zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat abberufen und durch Kandidaten von UniCredit ersetzt werden. An die Spitze des Kontrollgremiums soll UniCredit-Chef Andrea Orcel rücken. Laut Handelsblatt soll dabei auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden. Die Versammlung könnte schon in wenigen Wochen stattfinden.
UniCredit erwartet die Abwicklung des Aktientauschs bis zum 7. Dezember. Danach soll ihr Stimmrechtsanteil von 28,74 auf 47,64 Prozent steigen, faktisch die Kontrolle über Deutschlands zweitgrößte Privatbank. Die polnische Genehmigung war wegen der Tochter mBank nötig, an der die Commerzbank rund 69 Prozent hält. Bemerkenswert ist die Rolle des Bundes, der laut der Stellungnahme der Commerzbank vom Mai 12,72 Prozent der Stimmrechte hielt: Das Bundesfinanzministerium stellte sich hinter zwei unabhängige Kandidaten, die UniCredit für den Aufsichtsrat vorgeschlagen hat.
Die Aktionäre
Warum die Prämie ausbleibt
Hier liegt der Kern des Kursverfalls. UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Aktie, ohne Barkomponente. Bei der Ankündigung im März lag der Aufschlag bei nur rund 4 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank lehnten das Angebot deshalb ab, weil es keine angemessene Prämie enthalte. UniCredit erreicht die Kontrolle nun trotzdem, ohne den übrigen Aktionären ein besseres Angebot machen zu müssen. Zugleich ist das eigene Rückkaufprogramm der Commerzbank beendet, ein wichtiger Käufer fehlt also. Unsere Lesart: Die Spekulation auf einen Bieterkampf oder eine Nachbesserung ist weitgehend aus dem Kurs verschwunden. Die Commerzbank Aktie wird jetzt wie ein Konzernanteil mit einem dominierenden Großaktionär bewertet.
Operativ steht die Bank dabei gut da. Im dritten Quartal verdiente sie 859 Millionen Euro, für 2026 peilt sie mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn an. Für die Aktionäre stellt sich nun eine neue Frage: Wie viel davon wird künftig ausgeschüttet, wenn UniCredit im Aufsichtsrat die Mehrheit stellt? Marktbeobachter verweisen auf die Sorge, dass Dividenden und Rückkäufe künftig eher den Plänen in Mailand folgen als den Wünschen der freien Aktionäre.
Einordnung der Redaktion: Die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ist ein Lehrstück darüber, wie man die Kontrolle über eine Bank gewinnt, ohne den Minderheitsaktionären eine echte Prämie zu zahlen. Für die Commerzbank Aktie bedeutet das einen Wechsel der Logik: Nicht mehr die Übernahmefantasie bestimmt den Kurs, sondern die Frage, wie UniCredit die Bank künftig führt und wie viel Gewinn bei den freien Aktionären ankommt. Die außerordentliche Hauptversammlung und der Vollzug des Tauschs bis zum 7. Dezember sind die nächsten Wegmarken. Erst danach wird sichtbar, ob die Commerzbank ihre bisherige Ausschüttungspolitik fortsetzen kann.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie?
UniCredit hat alle Genehmigungen und übernimmt die Kontrolle, ohne eine nennenswerte Prämie zu zahlen. Die Hoffnung auf einen Bieterkampf ist verschwunden, und der eigene Aktienrückkauf ist beendet.
Was bietet UniCredit den Commerzbank-Aktionären?
Je Commerzbank-Aktie 0,485 UniCredit-Aktien. Bei der Ankündigung im März entsprach das einem Aufschlag von rund 4 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Commerzbank: ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, deutsches Handelssymbol CBK, US-Handelssymbol CRZBY. UniCredit: ISIN IT0005239360, WKN A2DJV6, deutsches Handelssymbol CRIN, US-Handelssymbol UNCRY.
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