Hier liegt der Kern des Kursverfalls. UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Aktie, ohne Barkomponente. Bei der Ankündigung im März lag der Aufschlag bei nur rund 4 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank lehnten das Angebot deshalb ab, weil es keine angemessene Prämie enthalte. UniCredit erreicht die Kontrolle nun trotzdem, ohne den übrigen Aktionären ein besseres Angebot machen zu müssen. Zugleich ist das eigene Rückkaufprogramm der Commerzbank beendet, ein wichtiger Käufer fehlt also. Unsere Lesart: Die Spekulation auf einen Bieterkampf oder eine Nachbesserung ist weitgehend aus dem Kurs verschwunden. Die Commerzbank Aktie wird jetzt wie ein Konzernanteil mit einem dominierenden Großaktionär bewertet.