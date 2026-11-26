Warum fiel die Commerzbank-Aktie am Donnerstag? Laut Dow Jones verlor sie 2,6 Prozent, nachdem UniCredit die letzte Genehmigung erhalten und eine außerordentliche Hauptversammlung zur Neuwahl von neun der zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat angekündigt hatte.

Wie viele Anteile hält UniCredit an der Commerzbank? Berichte vom September nennen fast 50 Prozent bzw. 47,6 Prozent. Ein aktueller Stand ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.

Wann kommt die außerordentliche Hauptversammlung? Ein Termin ist nicht bekannt; informierte Kreise nannten zuletzt Januar 2027, die Kontrolle könnte bis Ende Februar 2027 stehen.

Was sagen Analysten zum Kursziel der Commerzbank-Aktie? DZ Bank sieht den fairen Wert bei 40 Euro (Halten), RBC das Kursziel bei 39 Euro (Sector Perform). Das sind Einschätzungen der Häuser, nicht von aktiencheck.de.

Was will UniCredit mit der Commerzbank vorhaben? Laut Berichten rund 7.000 Stellen in Deutschland streichen, Firmenkredite überprüfen und die Bank später mit der HVB verschmelzen.