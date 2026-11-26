Der DAX feiert die Rückkehr über 25.000 Punkte, die Commerzbank-Aktie (Xetra: CBK, ISIN DE000CBK1001) läuft in die andere Richtung: Am Donnerstag verlor sie laut Dow Jones 2,6 Prozent, im späten Handel war zeitweise sogar von rund 4 Prozent die Rede. Der Grund liegt in Mailand: UniCredit hat die letzte Genehmigung für die Übernahme erhalten und will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung fast den gesamten Aufsichtsrat der Frankfurter Bank austauschen.
Commerzbank-Aktie: UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat, der Kurs fällt – wer führt die Bank 2027?
Die Commerzbank-Aktie verlor am Donnerstag 2,6 Prozent, während der DAX stieg. UniCredit will den Aufsichtsrat fast komplett neu besetzen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Handelssymbol
- CBK (Xetra)
- ISIN
- DE000CBK1001
- Veränderung am Tag
- -2,6 % (Dow Jones)
Stand: 26.11.2026, Angaben aus Berichten bis 26.11.2026; ein Schlusskurs in Euro lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor
Die Details aus dem Xetra-Schlussbericht: UniCredit habe die letzte benötigte Genehmigung bekommen, plane eine außerordentliche Hauptversammlung, auf der neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen, und Konzernchef Andrea Orcel solle den Vorsitz übernehmen. UniCredit-Aktien legten am Donnerstag um 1,0 Prozent zu. Die Commerzbank betonte laut Berichten, das Tagesgeschäft ändere sich nicht.
Der Stand der Übernahme
Wie weit ist UniCredit bei der Commerzbank?
Die Vorgeschichte reicht ein halbes Jahr zurück. Im Mai legte UniCredit ein Tauschangebot von 0,485 eigenen Aktien je Commerzbank-Aktie vor, rechnerisch rund 30,80 Euro je Anteil und eine Bewertung von knapp 35 Milliarden Euro. Nach dem Auslaufen des Angebots im Juli kam UniCredit laut Börsen-Zeitung fast auf die Hälfte der Anteile; finews.ch nennt 47,6 Prozent. Der Bund hält knapp 13 Prozent und wollte zwei Aufsichtsratssitze behalten – Finanzminister Klingbeil lehnte das Ansinnen laut Börsen-Zeitung ab.
Orcel hatte schon im September angekündigt, nach den behördlichen Freigaben die Kontrolle durchzusetzen, notfalls über eine außerordentliche Hauptversammlung. Als Basisszenario für den Machtwechsel nennt finews.ch Ende Februar 2027, im günstigsten Fall Januar. Dahinter steht ein größerer Plan: Orcel will in Deutschland rund 7.000 Vollzeitstellen abbauen und Firmenkredite von etwa 20 Milliarden Euro außerhalb Deutschlands und Polens überprüfen; später soll die Commerzbank mit der HVB verschmolzen werden.
Die Gegenwehr
Was sagt die Commerzbank zur UniCredit-Offensive?
Konzernchefin Bettina Orlopp lehnt den Zusammenschluss weiter ab und warf Orcel bereits im Mai eine „anhaltend feindliche Taktik“ vor. Operativ liefert die Bank Argumente: Das Gewinnziel 2026 von mindestens 3,4 Milliarden Euro wurde bestätigt, das operative Ergebnis nach neun Monaten lag bei 4 Milliarden Euro (plus 17 Prozent). Das Nettoergebnis im dritten Quartal betrug 859 Millionen Euro und lag laut Reuters knapp unter den Erwartungen. Seit dem 4. September kaufte die Bank außerdem rund 24,2 Millionen eigene Aktien zurück.
|Haus
|Urteil
|Kursziel bzw. fairer Wert
|DZ Bank
|Halten (zuvor Kaufen)
|40 € (zuvor 46 €)
|RBC
|Sector Perform
|39 € (zuvor 41 €)
Einschätzungen der genannten Häuser vom 5.11.2026, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: Börse Global (12.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet der Machtkampf für die Commerzbank-Aktie und den Bankenmarkt?
Der Fall ist mehr als ein Übernahmekrimi: Es geht um die Frage, ob eine der größten Banken Deutschlands in einem europäischen Konzern aufgeht. Zugleich bewegen die Notenbanken den Sektor – die EZB-Protokolle zeigten zuletzt eine straffere Linie, die Zinsmargen stützt. Für die Commerzbank-Aktie zählt deshalb beides: das Zinsumfeld und die Machtfrage. Ein Chart über zwölf Monate zeigt, wie stark die Übernahme den Kurs 2026 geprägt hat.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Warum fiel die Commerzbank-Aktie am Donnerstag? Laut Dow Jones verlor sie 2,6 Prozent, nachdem UniCredit die letzte Genehmigung erhalten und eine außerordentliche Hauptversammlung zur Neuwahl von neun der zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat angekündigt hatte.
Wie viele Anteile hält UniCredit an der Commerzbank? Berichte vom September nennen fast 50 Prozent bzw. 47,6 Prozent. Ein aktueller Stand ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Wann kommt die außerordentliche Hauptversammlung? Ein Termin ist nicht bekannt; informierte Kreise nannten zuletzt Januar 2027, die Kontrolle könnte bis Ende Februar 2027 stehen.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Commerzbank-Aktie? DZ Bank sieht den fairen Wert bei 40 Euro (Halten), RBC das Kursziel bei 39 Euro (Sector Perform). Das sind Einschätzungen der Häuser, nicht von aktiencheck.de.
Was will UniCredit mit der Commerzbank vorhaben? Laut Berichten rund 7.000 Stellen in Deutschland streichen, Firmenkredite überprüfen und die Bank später mit der HVB verschmelzen.
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