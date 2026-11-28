Normalerweise steigt eine Aktie, wenn eine Übernahme näher rückt. Bei der Commerzbank passiert das Gegenteil. Die Commerzbank Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 32,67 Euro, ein Minus von 1,89 Prozent und schwächster Wert im DAX. Auf Wochensicht summiert sich der Verlust auf 10,12 Prozent, vom November-Hoch sind es knapp 22 Prozent.
Commerzbank Aktie: Minus zehn Prozent in einer Woche – die Übernahmefantasie entweicht, Orcel greift durch
UniCredit hat alle Genehmigungen und will den Aufsichtsrat der Commerzbank neu besetzen. Die Aktie fällt den nächsten Tag in Folge. Warum Anleger verkaufen, obwohl der Deal vorankommt.
Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK · US-Handelssymbol: CRZBY
UniCredit S.p.A. · ISIN: IT0005239360 · WKN: A2DJV6 · Handelssymbol: CRIN · US-Handelssymbol: UNCRY
Die Lage
Alle Genehmigungen da, Kurs auf Talfahrt
Am 26. November erhielt UniCredit die letzte noch ausstehende aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Übernahme. Noch am selben Tag verlangte die italienische Großbank eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, die voraussichtlich Anfang Januar stattfinden soll. Die Commerzbank will den Antrag prüfen.
Der Plan ist eindeutig: UniCredit will neun der zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat abberufen lassen. An die Spitze des Kontrollgremiums soll UniCredit-Chef Andrea Orcel selbst rücken. Der Bund, der gut 13 Prozent hält, behält nach bisherigen Angaben seine Position im Gremium.
Solange der Ausgang offen war, steckte im Kurs die Hoffnung auf einen Nachschlag. Mit jeder Genehmigung wird diese Hoffnung kleiner – und mit ihr der Preis.
Die Erklärung
Warum Anleger jetzt verkaufen
Händler erklären die Verlustserie mit entweichender Übernahmefantasie. Mit dem abgeschlossenen Genehmigungsverfahren hat UniCredit eine starke Position erreicht. Damit schwindet die Aussicht, dass die Italiener den verbliebenen Aktionären noch ein verbessertes Angebot machen. Das bisherige Tauschangebot ist bereits ausgelaufen. Die Aktie der UniCredit legte am Freitag in Mailand dagegen deutlich zu.
Ein zweiter Faktor kommt hinzu: Am 24. November beendete die Commerzbank ihr Aktienrückkaufprogramm über rund 1,2 Milliarden Euro. Ein regelmäßiger Käufer am Markt fällt damit weg. Am Samstagvormittag wurde die Aktie außerbörslich bei 32,11 Euro gehandelt, nochmals 1,71 Prozent unter dem Xetra-Schluss.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Wo steht die Commerzbank Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 32,67 Euro (minus 1,89 Prozent).
Warum fällt die Aktie trotz Übernahme?
Weil der Markt nicht mehr mit einem höheren Angebot für die verbliebenen Aktionäre rechnet.
Was passiert als Nächstes?
UniCredit hat eine außerordentliche Hauptversammlung beantragt, die voraussichtlich Anfang Januar über den Aufsichtsrat entscheidet.
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