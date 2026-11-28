Commerzbank Aktie: Minus zehn Prozent in einer Woche – die Übernahmefantasie entweicht, Orcel greift durch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:42 3 Min.

UniCredit hat alle Genehmigungen und will den Aufsichtsrat der Commerzbank neu besetzen. Die Aktie fällt den nächsten Tag in Folge. Warum Anleger verkaufen, obwohl der Deal vorankommt.

Bild: Gerda Arendt, Wikimedia Commons, CC0 1.0

Normalerweise steigt eine Aktie, wenn eine Übernahme näher rückt. Bei der Commerzbank passiert das Gegenteil. Die Commerzbank Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 32,67 Euro, ein Minus von 1,89 Prozent und schwächster Wert im DAX. Auf Wochensicht summiert sich der Verlust auf 10,12 Prozent, vom November-Hoch sind es knapp 22 Prozent. Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK · US-Handelssymbol: CRZBY UniCredit S.p.A. · ISIN: IT0005239360 · WKN: A2DJV6 · Handelssymbol: CRIN · US-Handelssymbol: UNCRY Wochenverlust der Commerzbank Aktie (36,35 € auf 32,67 €) −10,12 % Abstand zum November-Hoch −22 % Kapitalvertreter, die UniCredit abberufen lassen will 9 von 10 Xetra-Schluss am 27. November 32,67 € Quelle : Xetra-Schlusskurse laut Kursübersicht; dpa-AFX, 26. und 27. November 2026 Die Lage Alle Genehmigungen da, Kurs auf Talfahrt Am 26. November erhielt UniCredit die letzte noch ausstehende aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Übernahme. Noch am selben Tag verlangte die italienische Großbank eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, die voraussichtlich Anfang Januar stattfinden soll. Die Commerzbank will den Antrag prüfen. Der Plan ist eindeutig: UniCredit will neun der zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat abberufen lassen. An die Spitze des Kontrollgremiums soll UniCredit-Chef Andrea Orcel selbst rücken. Der Bund, der gut 13 Prozent hält, behält nach bisherigen Angaben seine Position im Gremium. Die Erklärung Warum Anleger jetzt verkaufen Händler erklären die Verlustserie mit entweichender Übernahmefantasie. Mit dem abgeschlossenen Genehmigungsverfahren hat UniCredit eine starke Position erreicht. Damit schwindet die Aussicht, dass die Italiener den verbliebenen Aktionären noch ein verbessertes Angebot machen. Das bisherige Tauschangebot ist bereits ausgelaufen. Die Aktie der UniCredit legte am Freitag in Mailand dagegen deutlich zu. Ein zweiter Faktor kommt hinzu: Am 24. November beendete die Commerzbank ihr Aktienrückkaufprogramm über rund 1,2 Milliarden Euro. Ein regelmäßiger Käufer am Markt fällt damit weg. Am Samstagvormittag wurde die Aktie außerbörslich bei 32,11 Euro gehandelt, nochmals 1,71 Prozent unter dem Xetra-Schluss. Was für die Commerzbank Aktie spricht Operativ profitable Bank, klarer Großaktionär und nach dem Rückgang ein Kurs, der weniger Übernahmeprämie enthält. Was dagegen spricht Kein verbessertes Angebot in Sicht, sinkender Streubesitz, Ende des Rückkaufs und offene Fragen zur künftigen Eigenständigkeit. Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie Wo steht die Commerzbank Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 32,67 Euro (minus 1,89 Prozent). Warum fällt die Aktie trotz Übernahme?

Weil der Markt nicht mehr mit einem höheren Angebot für die verbliebenen Aktionäre rechnet. Was passiert als Nächstes?

UniCredit hat eine außerordentliche Hauptversammlung beantragt, die voraussichtlich Anfang Januar über den Aufsichtsrat entscheidet. Fazit: Der Machtwechsel wird eingepreist Die Commerzbank Aktie verliert, weil aus einer Übernahmestory eine Minderheitsposition unter neuem Mehrheitsaktionär wird. Der nächste Fixpunkt ist die außerordentliche Hauptversammlung. Bis dahin dürfte die Aktie stärker auf Signale aus Mailand reagieren als auf das eigene Geschäft.

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