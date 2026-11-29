Warum fällt die Commerzbank Aktie?

Mit der letzten Genehmigung für die Übernahme schwindet die Hoffnung auf ein besseres Angebot.

Wo hat die Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 32,67 Euro, 1,89 Prozent im Minus.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Handelssymbol CBK.