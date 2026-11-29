Die Commerzbank Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 32,67 Euro geschlossen, ein Minus von 1,89 Prozent. Sie war damit der schwächste Wert im DAX. Am Freitag der Vorwoche hatte sie noch bei 36,35 Euro gelegen. Auf Wochensicht verliert die Commerzbank Aktie 10,12 Prozent.
Commerzbank Aktie: Letzte Genehmigung für die Übernahme – und der Kurs fällt weiter
Die Commerzbank Aktie verliert in der Woche bis zum 27. November 10,12 Prozent und schließt bei 32,67 Euro. Am 26. November erhielt der italienische Großaktionär die letzte aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Übernahme. Die Hoffnung auf ein besseres Angebot schwindet.
Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK (Xetra)
Die Übernahme
Die Fantasie entweicht
Am 26. November erhielt die italienische Großbank, die nach der Commerzbank greift, die letzte aufsichtsrechtliche Genehmigung für die geplante Übernahme. Zwei Tage zuvor hatte die Commerzbank ihren Aktienrückkauf abgeschlossen. Nach Einschätzung von Marktteilnehmern hat der Bieter damit eine starke Position erreicht. Die Hoffnung, dass er den übrigen Aktionären noch ein besseres Angebot macht, schwindet.
Der Bieter will nach Medienberichten neun der zehn Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat abberufen lassen und den eigenen Chef an die Spitze des Gremiums bringen.
Normalerweise steigt eine Aktie, wenn eine Übernahme näher rückt. Bei der Commerzbank Aktie passiert das Gegenteil, weil kein Aufschlag mehr erwartet wird.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum fällt die Commerzbank Aktie?
Mit der letzten Genehmigung für die Übernahme schwindet die Hoffnung auf ein besseres Angebot.
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 32,67 Euro, 1,89 Prozent im Minus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Handelssymbol CBK.
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