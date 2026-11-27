Die Commerzbank Aktie (Xetra: CBK, ISIN: DE000CBK1001) gibt am Freitagmittag erneut nach: Gegen Mittag notiert das Papier bei 32,64 Euro, ein Minus von 1,98%. Damit gehört die Commerzbank-Aktie zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Schon am Donnerstag hatte sie 2,55% verloren und bei 33,30 Euro geschlossen. Hintergrund ist der Machtkampf um die Kontrolle: UniCredit will den Aufsichtsrat fast komplett neu besetzen und Konzernchef Andrea Orcel an die Spitze setzen.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer am Mittag - UniCredit macht Tempo, wie tief fällt die Aktie noch?
Die Commerzbank Aktie ist am Freitagmittag DAX Verlierer: minus 1,98% auf 32,64 Euro. Warum der Machtkampf mit UniCredit die Anleger verunsichert und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Warum die Commerzbank Aktie fällt - UniCredit macht Tempo
Der Machtkampf um Frankfurts zweitgrößte Bank tritt in die entscheidende Phase, und die Anleger reagieren mit Verkäufen.
Nach Berichten will UniCredit neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat der Commerzbank per außerordentlicher Hauptversammlung abberufen lassen und Andrea Orcel an die Spitze des Kontrollgremiums bringen. Seine Kandidatur steht laut Bericht unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Am Donnerstag war die Commerzbank Aktie zeitweise um 3,5% auf 33 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte März, während der europäische Bankensektor kräftig zulegte. Neue Nachrichten zum Machtkampf lagen bis zum Mittag nicht vor, die Aktie verarbeitet die Entwicklung der vergangenen Tage.
Kontrollwechsel
UniCredit hält laut Bericht 28,74% der Stimmrechte, nach Vollzug des Übernahmeangebots wären es rund 47,6%. Der Bund mit gut 13% soll auf zwei Aufsichtsratsmandate verzichten.
Vorstand unter Druck
Im Raum steht ein Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstand. Eine Ablösung von Vorstandschefin Bettina Orlopp ist laut Berichten nicht beschlossen.
Sorge um die Ausschüttungen
LBBW-Analyst Ingo Frommen sieht die Übernahme als besiegelt und warnt vor sinkenden Dividenden und dem Ende weiterer Aktienrückkäufe.
Unbestätigte Pläne
Berichtet, aber nicht bestätigt: ein Stellenabbau von rund 7.000, ein kleineres Auslandsnetz und eine mögliche Verschmelzung mit der Hypovereinsbank.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr trotz Kursrutsch - das Geschäft läuft
Operativ steht die Commerzbank stark da. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge laut Unternehmensmitteilung vom 5. November um 9% auf 3.199 Mio. Euro. Aufsichtsratschef Jens Weidmann verweist auf das beste Nettoergebnis der ersten neun Monate in der 156-jährigen Geschichte der Bank. Für 2026 ist eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro vorgesehen, das Gewinnziel liegt bei mindestens 3,4 Mrd. Euro. Auf Jahressicht liegt die Aktie trotz der jüngsten Korrektur im Plus.
Die Analysten
Citi senkt auf 40 Euro - das Bild bleibt gemischt
|Haus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Citi
|11.11.2026
|Neutral
|40 Euro (zuvor 42)
|DZ Bank
|05.11.2026
|Hold
|-
|Konsens (zwölf Häuser)
|26.11.2026
|Aufstocken (Durchschnitt)
|42,38 Euro
Alle Einstufungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Citi, DZ Bank, Zusammenstellung Dritter, Stand 26.11.2026
Die Marken
Commerzbank Aktie: 33 Euro im Fokus
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Die Commerzbank Aktie fiel am Donnerstag mit 33 Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte März und notiert heute unter dem Vortagesschluss von 33,30 Euro. Das bisherige Tagestief liegt bei 32,51 Euro. Fällt die Aktie nachhaltig darunter, wäre die Korrektur der vergangenen Wochen noch nicht abgeschlossen. Nach oben gilt es zunächst, den Vortagesschluss von 33,30 Euro zurückzuerobern, danach den Schlusskurs vom 20. November bei 36,35 Euro.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?
Anleger verarbeiten den Vorstoß von UniCredit, den Aufsichtsrat neu zu besetzen. Sie fürchten Folgen für Dividenden und Aktienrückkäufe. Eine neue Unternehmensmeldung vom Freitag gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein Hinterlegungsschein unter CRZBY gehandelt.
Wann entscheidet die Hauptversammlung über den Aufsichtsrat?
Ein fester Termin fehlt. Berichtet wird von Anfang 2027, teils von Anfang Januar. Die Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2026 ist für den 11. Februar 2027 angesetzt.
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