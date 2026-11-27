Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?

Anleger verarbeiten den Vorstoß von UniCredit, den Aufsichtsrat neu zu besetzen. Sie fürchten Folgen für Dividenden und Aktienrückkäufe. Eine neue Unternehmensmeldung vom Freitag gibt es nicht.

Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?

Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein Hinterlegungsschein unter CRZBY gehandelt.

Wann entscheidet die Hauptversammlung über den Aufsichtsrat?

Ein fester Termin fehlt. Berichtet wird von Anfang 2027, teils von Anfang Januar. Die Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2026 ist für den 11. Februar 2027 angesetzt.