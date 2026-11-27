Von diesem Niveau habe der Kurs deutlich zurückgesetzt und sei unter die SMA200 gefallen. Im Bereich dieser Linie habe sich die Aktie jedoch stabilisiert und erholt. Sie sei über die SMA20 zurückgekehrt und nach einigen Schwierigkeiten auch über die SMA50. Von der SMA50 habe sie sich aber nicht nach oben lösen können. Nach den gescheiterten Versuchen sei das Papier wieder unter die SMA20 und unter die SMA200 gefallen. In den letzten drei Handelstagen hätten sich rote Tageskerzen ausgebildet. Am Vortag seien die Verluste teilweise zurückgekauft worden, was die Tageskerze gut erkennen lasse.