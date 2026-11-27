Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker: CBK) unter die Lupe.
Commerzbank Aktie: −4,59% und bärisch
Die Commerzbank-Aktie fällt um 4,59% ans DAX-Ende, und Klatt sieht bei weiterer Schwäche 32,06 Euro als erstes Ziel.
Die heutigen Aktien News würden einen überwiegend freundlichen Handelstag zeigen. Per Xetra-Schluss hätten gestern (26.11.2026) 35 der 40 DAX-Werte im Plus notiert, 5 Werte hätten mit Abschlägen geschlossen.
Am Tabellenende habe die Commerzbank mit einem Minus von 4,59% gestanden. Dahinter seien Infineon mit −0,84% und Siemens mit −0,52% gefolgt.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Commerzbank Aktie
Größter DAX-Verlierer: Die Commerzbank Aktie habe am 26.11.2026 bei Xetra-Schluss 4,59% verloren und sei damit der schwächste Wert im DAX 40 gewesen.
Chartbild bärisch: Auf Tages- und 4h-Basis liege die Aktie unter der SMA20 und unter der SMA200. Die Einschätzung sei auf beiden Zeitebenen bärisch.
Wichtige Marken: Abwärts rücke das GAP bei 32,06 EUR in den Fokus, danach 29,85 EUR. Eine Erholung müsste zuerst an die SMA20 laufen.
Commerzbank Aktie im Tageschart (Daily)
Im März habe die Aktie ihr Jahrestief ausgebildet. Anleger hätten dieses Niveau für Käufe genutzt. Anfang April sei das Papier mit einem GAP up über die SMA200 (aktuell bei 36,99 EUR) gesprungen, die den Kurs zuvor noch gedeckelt habe. Im weiteren Verlauf sei die Aktie an der SMA20 (aktuell bei 37,84 EUR) aufwärts gelaufen. Habe diese Unterstützung einmal nicht gehalten, habe die SMA50 (aktuell bei 38,49 EUR) darunter einen weiteren Halt geboten. Anfang August habe sich die Aktie wieder über die SMA20 geschoben und Mitte September ein neues Jahreshoch markiert.
Von diesem Niveau habe der Kurs deutlich zurückgesetzt und sei unter die SMA200 gefallen. Im Bereich dieser Linie habe sich die Aktie jedoch stabilisiert und erholt. Sie sei über die SMA20 zurückgekehrt und nach einigen Schwierigkeiten auch über die SMA50. Von der SMA50 habe sie sich aber nicht nach oben lösen können. Nach den gescheiterten Versuchen sei das Papier wieder unter die SMA20 und unter die SMA200 gefallen. In den letzten drei Handelstagen hätten sich rote Tageskerzen ausgebildet. Am Vortag seien die Verluste teilweise zurückgekauft worden, was die Tageskerze gut erkennen lasse.
Szenario abwärts: Werde der Schlusskurs von gestern heute im Handel bestätigt, entstehe eine weitere rote Kerze. Die Aktie könnte dann zunächst das GAP bei 32,06 EUR schließen. Bleibe hier eine Gegenbewegung aus, könnte anschließend die 29,85 EUR angelaufen werden.
Szenario aufwärts: Bilde sich heute eine grüne Tageskerze, könnte sie zunächst die gestrigen Verluste kompensieren. Bleibe das Kaufinteresse in der kommenden Handelswoche ausgeprägt, könnte es übergeordnet weiter aufwärts an die SMA200 gehen.
Einschätzung Daily: bärisch
Commerzbank Aktie im 4h-Chart
Nach dem Oktobertief habe sich die Aktie auf dieser Zeitebene über die SMA20 (aktuell bei 35,41 EUR) und dann über die SMA50 (aktuell bei 37,30 EUR) geschoben. Es sei aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 37,99 EUR) gegangen. Sie sei erst nach einem Rücksetzer an die SMA50 überwunden worden. Überzeugend nach Norden habe sich die Aktie von der SMA200 aber nicht lösen können. In der Folge seien alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben worden.
Die Aktie habe sich verbindlich unter der SMA20 etabliert. Das Chartbild sei daher auch auf dieser Zeitebene bärisch zu interpretieren. Solange sie unter der SMA20 bleibe, könnte sich die Schwäche in Richtung der Anlaufziele aus der Tagesbetrachtung fortsetzen.
Erholungen hätten zunächst die SMA20 als Ziel. Mitte November habe die Aktie Probleme gehabt, diese Linie zu nehmen. Denkbar sei daher, dass eine Entlastungsbewegung im Bereich der SMA20 auslaufe. Werde die Linie erreicht, sollten die Kursmuster dort engmaschig beobachtet werden.
Expertenkommentar zur Commerzbank Aktie von Jens Klatt
Mit einem Abschlag von 4,59 Prozent habe die Commerzbank-Aktie am Donnerstag das Ende der DAX-Tabelle belegt und den größten Tagesverlust verzeichnet. Nachdem sich das Papier nicht nachhaltig von der 50-Tage-Linie nach Norden habe lösen können, sei es im Zuge der jüngsten Schwäche sowohl unter die SMA20 als auch unter die wichtige SMA200 verwiesen worden.
Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Tagesprognose gemäß Klatts Einschätzung heute: abwärts
Kursmarken der Commerzbank Aktie im Überblick
Widerstände (EUR): 33,93 | 35,17 | 35,41 (SMA20, 4h) | 36,99 (SMA200, Daily) | 37,30 (SMA50, 4h) | 37,84 (SMA20, Daily) | 37,99 (SMA200, 4h) | 38,49 (SMA50, Daily) | 41,05 | 42,98
Unterstützungen (EUR): 32,06 (GAP) | 29,85 | 27,80
(Analyse vom 27.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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