Coinbase Aktie: Umsatzsprung erwartet - trotz Binance-Hackerangriff!

Keefe, Bruyette & Woods habe das Kursziel für die Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 237 auf 221 USD gesenkt, das Rating "outperform2 jedoch bestätigt. Nach Einschätzung der Analysten würden Prognosemärkte (Prediction Markets) der wichtigste Wachstumstreiber für das Unternehmen bleiben. Für das vierte Quartal erwarte die Investmentbank in diesem Geschäftsbereich einen Umsatzanstieg von 40% gegenüber dem Vorquartal. Der jüngste Hackerangriff auf Binance könnte die Stimmung am Kryptowährungsmarkt zwar vorübergehend belasten. Allerdings schienen die Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls auf die betroffene Kryptobörse begrenzt zu sein. Trotz des reduzierten Kursziels bleibe Keefe, Bruyette & Woods damit optimistisch für die weitere Entwicklung von Coinbase. Insbesondere das dynamische Wachstum der Prognosemärkte dürfte nach Einschätzung der Investmentbank weiterhin für positive Impulse sorgen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)