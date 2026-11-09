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Coinbase Aktie: Gewinnüberraschung reicht nicht! Freedom Broker kappt Kursziel auf 175 USD

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 13:14 9 Min.

Starke Gewinne, schwacher Ausblick! Trotz übertroffener Gewinnerwartungen senkt Freedom Broker das Kursziel, hält aber an "buy" fest. Die enttäuschenden Umsatzperspektiven für das Schlussquartal dämpfen die Euphorie. Zwischen starken Quartalszahlen und nachlassender Wachstumsdynamik wächst die Spannung!

Bild: Unsplash

Die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) steht nach den jüngsten Quartalszahlen vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während die US-Kryptobörse beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte, sorgt der Ausblick auf die kommenden Monate für Ernüchterung. Das Analysehaus Freedom Broker reagiert mit einer Senkung seines Kursziels, hält jedoch an seiner positiven Einschätzung fest. Besonders die schwächeren Umsatzperspektiven und die Geschäftsentwicklung im Oktober werfen Fragen auf. Für Anleger entsteht damit eine interessante Konstellation: Kann Coinbase trotz nachlassender kurzfristiger Dynamik überzeugen, oder drohen weitere Enttäuschungen? Freedom Broker senkt Kursziel für Coinbase Aktie auf 175 USD Das Analysehaus Freedom Broker hat seine Aktienanalyse zu Coinbase am 06. November 2026 aktualisiert und dabei das Kursziel von bislang 185 USD auf nunmehr 175 USD reduziert. Dies entspricht einer Senkung um rund 5,4%. Gleichzeitig bestätigte Freedom Broker das Rating "buy" und hält damit an seiner Kaufempfehlung für die Coinbase Aktie fest. Die Kombination aus niedrigerem Kursziel und unverändert positivem Rating "buy" verdeutlicht die unterschiedlichen Signale aus der jüngsten Geschäftsentwicklung. Während Coinbase im dritten Quartal beim Ergebnis besser abschnitt als erwartet, blieb der Ausblick auf die künftigen Umsätze hinter den Prognosen zurück. Freedom Broker reagiert auf diese Entwicklung mit einer vorsichtigeren Einschätzung der kurzfristigen Perspektiven. Die aktuelle Aktienanalyse zeigt jedoch, dass das Analysehaus trotz der reduzierten Erwartungen weiterhin Gründe für eine positive Bewertung der Coinbase Aktie sieht. Coinbase übertrifft Gewinnerwartungen - doch der Umsatz liefert keine Überraschung Im Mittelpunkt der Aktienanalyse von Freedom Broker stehen die Ergebnisse des dritten Quartals. Coinbase konnte die Konsensschätzungen beim Gewinn übertreffen und damit einen positiven Akzent setzen. Beim Umsatz erreichte das Unternehmen dagegen lediglich das erwartete Niveau. Diese unterschiedliche Entwicklung ist für Anleger besonders interessant. Ein Ergebnis oberhalb der Markterwartungen kann auf eine günstigere Kostenentwicklung, höhere operative Effizienz oder andere positive Ergebniseffekte hindeuten. Welche Faktoren konkret für die Gewinnüberraschung verantwortlich waren, geht aus der vorliegenden Aktienanalyse allerdings nicht hervor. Entscheidend ist deshalb, dass die positive Gewinnentwicklung nicht von einer entsprechenden Umsatzüberraschung begleitet wurde. Während Coinbase beim Ergebnis überzeugte, blieb das Umsatzwachstum im Rahmen der Erwartungen. Für ein Unternehmen, dessen Geschäftsentwicklung stark von der Aktivität auf den Kryptomärkten beeinflusst wird, ist dies ein wichtiger Unterschied. Freedom Broker würdigt die besseren Gewinnzahlen, richtet den Blick jedoch stärker auf die Perspektiven der kommenden Monate. Genau dort erkennt das Analysehaus weiterhin Herausforderungen. Schwacher Umsatzausblick belastet die Coinbase Aktie Der wichtigste Belastungsfaktor in der aktuellen Aktienanalyse von Freedom Broker ist der erneut enttäuschende Umsatzausblick. Nach Einschätzung des Analysehauses fielen die Erwartungen für die künftige Umsatzentwicklung schwächer aus als vom Markt prognostiziert. Für Anleger ist dieser Punkt von besonderer Bedeutung. Während starke Quartalsergebnisse die vergangene Geschäftsentwicklung widerspiegeln, liefert der Ausblick Hinweise auf die erwartete Dynamik in den kommenden Monaten. Eine schwächere Umsatzprognose kann deshalb selbst dann für Zurückhaltung sorgen, wenn die jüngsten Gewinne positiv überraschen. Gerade bei Coinbase spielt die Entwicklung der Handelsaktivitäten eine wichtige Rolle. Veränderungen bei Handelsvolumen, Marktvolatilität und der Nachfrage nach Kryptowährungen können die transaktionsabhängigen Erlöse beeinflussen. Die aktuelle Aktienanalyse von Freedom Broker deutet darauf hin, dass die kurzfristige Umsatzentwicklung hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben könnte. Das Analysehaus sieht deshalb Anlass, seine Prognosen anzupassen und das Kursziel für die Coinbase Aktie auf 175 USD zu reduzieren. Oktober-Zahlen sorgen für vorsichtigere Prognosen Besonders bemerkenswert ist die Begründung von Freedom Broker für die Anpassung der Erwartungen an das vierte Quartal. Das Analysehaus hat seine Schätzungen für Coinbase reduziert, um die im Oktober beobachtete Geschäftsdynamik zu berücksichtigen. Damit wird deutlich, dass die Kurszielsenkung nicht ausschließlich auf den veröffentlichten Ergebnissen des dritten Quartals beruht. Vielmehr berücksichtigt Freedom Broker auch die jüngere operative Entwicklung, die offenbar nicht ausreichte, um die bisherigen Erwartungen an das Schlussquartal aufrechtzuerhalten. Für Anleger ist dies ein wichtiges Warnsignal. Sollte sich die im Oktober beobachtete Dynamik in den folgenden Monaten fortsetzen, könnte Coinbase Schwierigkeiten haben, die zuvor erwarteten Umsätze zu erreichen. Allerdings nennt die vorliegende Aktienanalyse keine konkreten Oktober-Umsätze, Handelsvolumina oder neuen Gewinnschätzungen. Auch das Ausmaß der reduzierten Quartalsprognosen wird nicht beziffert. Die Bewertung von Freedom Broker lässt sich deshalb vor allem qualitativ einordnen: Die kurzfristigen Erwartungen werden vorsichtiger, während die grundsätzliche Kaufempfehlung bestehen bleibt. Warum Freedom Broker trotzdem am Rating "buy" festhält Trotz der schwächeren Umsatzperspektiven bestätigt Freedom Broker das Rating "buy" für die Coinbase Aktie. Damit signalisiert das Analysehaus, dass es die Aktie auch nach der Anpassung seiner Prognosen weiterhin positiv einschätzt. Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil die aktuelle Aktienanalyse mehrere kurzfristige Belastungsfaktoren benennt. Der Umsatzausblick blieb hinter den Erwartungen zurück, und die Schätzungen für das vierte Quartal wurden aufgrund der Oktober-Entwicklung reduziert. Dem steht die positive Gewinnüberraschung im dritten Quartal gegenüber. Coinbase hat damit gezeigt, dass das Unternehmen zumindest auf Ergebnisebene besser abschneiden konnte als vom Markt erwartet. Freedom Broker hält trotz der gesenkten Umsatzannahmen an seiner Kaufempfehlung fest. Welche zusätzlichen langfristigen Bewertungsargumente im vollständigen Analysemodell eine Rolle spielen, geht aus der vorliegenden Kurzmitteilung allerdings nicht hervor. Das neue Kursziel von 175 USD verdeutlicht, dass das Analysehaus die Aktie weiterhin positiv beurteilt, die kurzfristigen Geschäftsaussichten jedoch vorsichtiger bewertet. Coinbase Aktie: Welche Chancen Anleger im Blick behalten sollten Trotz der enttäuschenden Umsatzperspektiven verfügt Coinbase grundsätzlich über interessante langfristige Geschäftsmöglichkeiten. Als bedeutender Anbieter von Handels- und Infrastrukturleistungen rund um digitale Vermögenswerte ist das Unternehmen eng mit der Entwicklung des Kryptomarktes verbunden. Eine steigende Nachfrage nach Kryptowährungen könnte die Handelsaktivitäten und damit wichtige Erlösquellen unterstützen. Auch eine stärkere institutionelle Nutzung digitaler Vermögenswerte und der Ausbau zusätzlicher Dienstleistungen könnten langfristig Wachstumschancen eröffnen. Darüber hinaus kann eine breitere Aufstellung des Geschäftsmodells dazu beitragen, die Abhängigkeit von einzelnen Erlösquellen zu reduzieren. Ob und in welchem Umfang Coinbase davon profitieren wird, hängt allerdings von der tatsächlichen Marktentwicklung und der erfolgreichen Umsetzung seiner Geschäftsstrategie ab. Diese Perspektiven stellen eine ergänzende Einordnung des Geschäftsmodells dar und sind keine ausdrücklich von Freedom Broker genannten Begründungen für das Rating "buy". Die aktuelle Aktienanalyse konzentriert sich auf die Quartalsergebnisse, den schwächeren Umsatzausblick und die reduzierten Erwartungen für das vierte Quartal. Coinbase Aktie: Diese Risiken dürfen Anleger nicht unterschätzen Die jüngste Aktienanalyse von Freedom Broker zeigt, wie schnell sich die kurzfristigen Geschäftsperspektiven von Coinbase verändern können. Besonders die Abhängigkeit von der Aktivität auf den Kryptomärkten stellt ein wesentliches Risiko dar. Sinkende Handelsvolumina oder eine nachlassende Marktvolatilität können transaktionsabhängige Einnahmen belasten. Gleichzeitig können Veränderungen bei den Handelsgebühren und ein intensiver Wettbewerb zwischen Kryptoplattformen die Profitabilität beeinflussen. Auch regulatorische Entwicklungen bleiben ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Veränderungen bei der rechtlichen Behandlung digitaler Vermögenswerte oder zusätzliche Anforderungen an Handelsplattformen können Auswirkungen auf das Geschäftsmodell haben. Hinzu kommt die hohe Erwartungshaltung gegenüber Unternehmen, die vom langfristigen Wachstum des Kryptomarktes profitieren sollen. Wenn die tatsächliche Umsatzentwicklung hinter den Prognosen zurückbleibt, können Anleger ihre Bewertungsannahmen rasch anpassen. Freedom Broker nennt in seiner aktuellen Aktienanalyse insbesondere den schwächeren Umsatzausblick und die Oktober-Dynamik als Gründe für die vorsichtigere Prognose. Die weiteren genannten Faktoren sind allgemeine Risiken des Geschäftsmodells und keine ausdrücklich formulierten Kritikpunkte des Analysehauses. Kursziel 175 USD: Wie viel Potenzial steckt noch in der Coinbase Aktie? Mit dem neuen Kursziel von 175 USD reduziert Freedom Broker seine bisherige Kursprognose für Coinbase um 10 USD beziehungsweise rund 5,4%. Gleichzeitig bleibt das Rating "buy" bestehen. Damit verbindet das Analysehaus eine vorsichtigere kurzfristige Einschätzung mit einer weiterhin positiven Anlageempfehlung. Für Anleger ist dabei entscheidend, zwischen der Kurszielsenkung und dem tatsächlichen Kurspotenzial zu unterscheiden. Ob das Kursziel von 175 USD gegenüber dem aktuellen Börsenkurs eine attraktive Aufwärtschance bietet, hängt vom jeweiligen Kursniveau ab. Ohne einen konkreten Referenzkurs lässt sich daraus keine belastbare prozentuale Renditeerwartung ableiten. Die Aktienanalyse von Freedom Broker macht jedoch deutlich, dass die kommenden Geschäftszahlen eine wichtige Rolle spielen dürften. Insbesondere die Entwicklung der Handelsaktivitäten und der Umsätze im vierten Quartal könnte darüber entscheiden, ob die gesenkten Erwartungen angemessen sind oder weitere Anpassungen erforderlich werden. Sollte Coinbase die vorsichtigeren Prognosen übertreffen, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Eine erneute Enttäuschung beim Umsatz würde dagegen die Frage aufwerfen, ob die Geschäftsdynamik nachhaltiger unter Druck steht als bislang angenommen. Fazit: Coinbase Aktie bleibt ein Kauf - doch der schwache Ausblick mahnt zur Vorsicht Die aktuelle Aktienanalyse von Freedom Broker liefert Anlegern ein gemischtes Bild der Coinbase Aktie. Das Analysehaus senkt das Kursziel von 185 USD auf 175 USD, bestätigt jedoch gleichzeitig das Rating "buy". Ausschlaggebend für die niedrigere Prognose sind der erneut schwächer als erwartete Umsatzausblick und die reduzierte Geschäftsdynamik im Oktober. Positiv fällt dagegen die Gewinnentwicklung im dritten Quartal auf. Coinbase konnte die Konsensschätzungen beim Ergebnis übertreffen, während der Umsatz den Erwartungen entsprach. Die positiven Quartalszahlen reichen aus Sicht von Freedom Broker jedoch nicht aus, um die bisherigen Prognosen für das vierte Quartal aufrechtzuerhalten. Für Anleger ergibt sich damit eine anspruchsvolle Ausgangslage. Die Coinbase Aktie bleibt aus Sicht von Freedom Broker attraktiv, muss jedoch beweisen, dass die Umsatzentwicklung wieder an Dynamik gewinnen kann. Das Kursziel von 175 USD und das bestätigte Rating "buy" zeigen, dass Freedom Broker weiterhin an der Aktie festhält. Entscheidend wird nun sein, ob Coinbase die vorsichtigeren Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen kann. Die Gewinnzahlen liefern einen Lichtblick - doch für eine überzeugende Fortsetzung der Börsenstory muss auch der Umsatz wieder stärkere Impulse setzen. 👉 📤 Du kennst jemanden, der bei Bitcoin jede Kursbewegung verfolgt, aber bei Coinbase die Quartalszahlen übersieht? Dann teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Vielleicht findet Ihr gemeinsam die nächste spannende Börsenchance - und dafür müsst Ihr weder einen privaten Schlüssel suchen noch Euer Passwort zum dritten Mal zurücksetzen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 09. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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